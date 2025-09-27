「TBS×U-NEXT×THE SEVEN グローバルプロジェクト」始動！日本から世界へ、ドラマ史上かつてない大規模スケールで贈る“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”制作決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、株式会社TBSテレビ（本社：東京都港区、代表取締役社長：龍宝正峰、以下「TBS」）と、TBS傘下でその企画製作力とリッチな映像表現、高いVFX技術でグローバルヒット作を生み出してきた株式会社THE SEVEN（本社：東京都港区、代表取締役社長／CEO：瀬戸口克陽）と3社で初タッグを組み、大型ドラマプロジェクト「TBS×U-NEXT×THE SEVEN グローバルプロジェクト」を始動することを発表いたします。

本プロジェクトは、ドラマ史上かつてない大規模スケールで贈る“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”です。世界的にも高い注目を受けるジャパンカルチャーである“時代劇”、“侍”を、これまで国内で数々の社会現象を巻き起こすテレビドラマを届けてきたTBSと、企画製作力とリッチな映像表現、高いVFX技術でグローバルヒット作を生み出してきたTHE SEVEN、そして、技術とコンテンツの両面で革新を重ね、国内市場シェア2位（※）へと成長を遂げた日本発の動画配信サービスU-NEXTが、それぞれの強みを生かして共同制作を進めてまいります。

日本国内に止まらず、日本発のコンテンツを世界へ。世界のコンテンツ市場を見据えた“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”には、日本の映像業界の第一線で活躍する制作スタッフが集結しました。

監督は、NHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』をはじめ、朝ドラ『まれ』、『岸辺露伴は動かない』シリーズ などを手掛け、細部にこだわるリアリティと緊張感を追求する演出力で出演者からの絶大な信頼を誇る渡辺一貴。チーフプロデューサーは、Netflix『今際の国のアリス』シリーズ、『幽☆遊☆白書』のプロデューサー・森井輝が指揮をとります。さらに、WOWOW連続ドラマW『コールドケース2・3』、映画『ケイコ 目を澄ませて』など、硬軟織り交ぜた作風で社会派ドラマから人間ドラマまで幅広く手掛けることのできる脚本家・酒井雅秋、キャラクターの個性を最大限に引き出しつつ斬新な殺陣演出に定評のあるアクション監督・園村健介、昨年Netflix『幽☆遊☆白書』でアジアン・アカデミー・クリエイティブ・アワード（AACA）で最優秀視覚効果賞を受賞したVFXプロデューサー・赤羽智史、時代劇からSFまで幅広い作品を手掛け、卓越したデザイン力と構築力で世界観を作り上げるキャラクターデザイン・前田勇弥が担当。今後発表となる豪華キャスト陣にも多彩な俳優陣が集結しており、続報に期待が高まります。

この度、キャスト・タイトルの発表に先駆けてティザームービーとティザービジュアルを公開。本プロジェクトの世界観と熱量をお届けします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rNV2dG4nVG4 ]

今回の取り組みについて、株式会社TBSテレビ 代表取締役社長 龍宝正峰氏と、株式会社THE SEVEN 代表取締役社長／CEO 瀬戸口克陽氏、株式会社U-NEXT 代表取締役社長 堤天心は以下のようにコメントしています。

株式会社TBSテレビ 代表取締役社長：龍宝正峰氏

ついに、我々の魂を滾らせるプロジェクトが始動します。グローバル市場でヒット作を生み出し続けるTHE SEVEN、そしてコンテンツへの深い愛情で日本の映像業界をリードするU-NEXT様という、これ以上ないパートナーと共に、世界へ挑戦できることに心が震える思いです。

森井プロデューサーをはじめ、日本が世界に誇るトップクリエイターたちが、その才能をいかんなく発揮できる座組が実現しました。TBSは、彼らが創り出す“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”が、世界中の視聴者に最高の興奮と感動を届けるものと信じています。

この作品が、日本のエンターテインメントの新たな金字塔となる―。その歴史的瞬間を、ぜひ見届けてください。

株式会社U-NEXT 代表取締役社長：堤天心

この度、3社による超大型ドラマプロジェクトの発表に至ったことを大変嬉しく思っております。当社は2023年6月に株式会社TBSホールディングス様とのパートナーシップ協定を締結し、制作も視野に入れたより戦略的なシナジーを生み出すべく協議を重ねてまいりました。本プロジェクトは、配信プラットフォーム発のオリジナル作品として、TBS様とのパートナーシップを最大限に生かし、THE SEVEN様が手がける世界基準のハイクオリティとスケール、かつ、放送と配信を連動させた新たな取り組みとなります。まずは目の肥えた日本の視聴者様に楽しんでいただき、そして世界へ、日本の素晴らしいドラマを届けてまいります。ぜひご期待ください。

株式会社THE SEVEN 代表取締役社長／CEO：瀬戸口克陽氏

”世界を楽しませる革新的なコンテンツを創造する”ことを目指すTHE SEVENが企画・制作を手掛ける、グローバル市場に向けた大型プロジェクトがいよいよ始動します。

Netflix『今際の国のアリス』や『幽☆遊☆白書』、映画『愚か者の身分』で世界と渡り合ってきた我々のチームが、最高のクリエイターたちと共に、その持てる力の全てを注ぎ込んで新たなエンターテインメントを創り上げます。

日本のドラマ史を築いてきたTBS、そして国内最大の配信プラットフォームであるU-NEXT様という最強のパートナーと共に、この壮大な挑戦ができることを心から光栄に思います。

日本の魂と最先端の映像技術が融合した“ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”で、世界中の視聴者を熱狂させたいと思っています。ぜひご期待ください。

キャスト・タイトルなどの詳細は後日発表いたします。TBS、U-NEXT、THE SEVENが初タッグで挑む大型プロジェクトの “ジャパニーズ・ソードアクション・エンターテインメント”が、日本のドラマ史を変える瞬間にぜひご期待ください。

■番組概要

［スタッフ］

放送／配信：TBSテレビ／U-NEXT

製作著作：THE SEVEN

プロデュース：

森井輝（THE SEVEN）／Netflix『今際の国のアリス』シリーズ、『幽☆遊☆白書』ほか

井上衛／TBS×WOWOW『ダブルフェイス』、『MOZU』シリーズほか

下村和也（THE SEVEN）／Netflix『幽☆遊☆白書』、映画『ザ・ファブル 殺さない殺し屋』ほか



監督：渡辺一貴／大河ドラマ『おんな城主 直虎』、朝ドラ『まれ』、『岸辺露伴は動かない』シリーズほか

脚本：酒井雅秋／WOWOW連続ドラマW『コールドケース2・3』、映画『ケイコ 目を澄ませて』

アクション監督：園村健介／映画『ベイビーわるきゅーれ』、映画『陰陽師0』ほか

VFXプロデューサー：赤羽智史（THE SEVEN）／Netflix『今際の国のアリス』シーズン３、『幽☆遊☆白書』ほか

キャラクターデザイン：前田勇弥／映画『レジェンド＆バタフライ』ほか

音楽：出羽良彰／Netflix『ゾン100～ゾンビになるまでにしたい100のこと』、アニメ『地獄楽』ほか

ポスプロスーパーバイザー：石田記理（THE SEVEN）／Netflix『今際の国のアリス』シリーズ、『幽☆遊☆白書』ほか

