Figure-rise Standard Amplified カイゼルグレイモン発売記念！『デジモンフロンティア』カイゼルグレイモン進化セレクションが東映アニメーションミュージアムチャンネルにて公開！

東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕）は、Figure-rise Standard Amplified カイゼルグレイモンの発売を記念して、TVアニメ『デジモンフロンティア』より、カイゼルグレイモン進化セレクションを東映アニメーションミュージアムチャンネルにて公開いたします。

TVアニメ『デジモンフロンティア』より、「カイゼルグレイモン」がAmplifiedアレンジで9月27日（土）より発売！「As'まりあ氏」により魅力が“増幅”されたアレンジデザインで、全身をAmplified解釈した新規造形で立体化。メイン武装の「龍魂剣」にはAmplifiedオリジナルのギミックが搭載されています！発売を記念してTVアニメ『デジモンフロンティア』より、カイゼルグレイモン進化セレクションが東映アニメーションミュージアムチャンネルにて公開！どちらもお見逃しなく！

▼配信情報

・日時

9月27日（土）20:00～10月4日（土）18:00 ※1週間限定配信

・投稿チャンネル

東映アニメーションミュージアムチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCUUekIrulAiJnUOawqBRwZQ

・配信話数

第35話：「スピリットを一つに! 拓也と輝二の究極進化」

第36話：「勝利への飛翔! 対決ケルビモンの城」

第48話：「光と闇を一つに! 輝一最後の願い」

第49話：「戦えスサノオモン ルーチェモン人間界到達!!」

第50話：「時を越えて! 新たな伝説の始まり」

▼発売情報

Figure-rise Standard Amplified カイゼルグレイモン

・価格

6,050円（税込）

・発売日

9月27日（土）

詳しい商品情報はバンダイホビーサイトをご確認ください。

https://bandai-hobby.net/item/01_5983/

「デジモンフロンティア」とは

・あらすじ

小学５年生の神原拓也は、弟の誕生日に携帯へ"未来を決めるゲーム"という謎のメールを受け取る。直感的に何かを感じた拓也は指示通り駅に向かった。やがて電車は異世界であるデジタルワールドへと到着する。電車の正体はトレイルモンというデジモンだったのだ。到着した場所で火のスピリットに選ばれた拓也は、火の闘士・アグニモンへと"スピリットエボリューション"する。

デジモンへと進化する能力を手に入れ、伝説の十闘士の一人となった拓也。

トレイルモンの中で出会った３人の子供たち、ボコモンとネーモン、そして謎の少年・源輝二と共に、デジタルワールドを旅する冒険が始まる。

・放送期間

2002年4月7日～2003年3月3日

・スタッフ

企画：春名剛生（フジテレビ）、木村京太郎（読売広告社）、関 弘美

原案：本郷あきよし

連載：「Ｖジャンプ」（集英社）

シリーズ構成：富田祐弘

シリーズディレクター：貝澤幸男

総作画監督：山室直儀

キャラクターデザイン：中鶴勝祥

美術デザイン：渡辺佳人

製作担当：岡田将介

脚本：富田祐弘 大和屋暁 まさきひろ 吉田玲子 成田良美ほか

演出：貝澤幸男 川田武範 芝田浩樹 角銅博之 梅澤淳稔ほか

作画監督：山室直儀 八島善孝 信実節子 出口としおほか

音楽：有澤孝紀

・キャスト

神原拓也／アグニモン：竹内順子

源輝二／ヴォルフモン：神谷浩史

織本泉／フェアリモン：石毛佐和

柴山純平／ブリッツモン：天田真人

氷見友樹／チャックモン：渡辺久美子

ボコモン：杉山佳寿子

ネーモン：菊池正美

【著作権表記】

(C)本郷あきよし・東映アニメーション

※画像素材を掲載・使用される際は、必ず著作権表記をお願いいたします。