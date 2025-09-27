＝LOVE　音嶋莉沙、瀧脇笙古がダブルセンターを務める新曲『木漏れ日メゾフォルテ』Music Video公開！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

2月26日(水)に発売した18th 両A面シングル『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』が、デビューシングルから「18作連続オリコン週間シングルランキングTOP10入り」の快挙を達成。また『とくべチュ、して』 が、ストリーミング累計7,700万回再生を突破し、TikTokでの総再生回数では18億回再生越え、さらにC/W収録曲の『超特急逃走中』においてもTikTok総再生回数が7.5億回を突破するなど、多方面でバイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）。

本日、新曲『木漏れ日メゾフォルテ』のMusic Videoが公開された。

10月8日(水)発売の19thシングル『ラブソングに襲われる』のカップリング曲に収録される当新曲は、音嶋莉沙と瀧脇笙古がダブルセンターを務める。

新曲『木漏れ日メゾフォルテ』は、秋のあたたかな光と匂いが恋心を大きくしていき、控えめだけど一途な気持ちが溢れる、この時期ぴったりな日常系ラブソングとなっている。

Music Videoでは、カフェを舞台にドラマシーンとダンスシーンがシームレスに繋がる秋の季節感も溢れる演劇の様な作品となっており、木漏れ日に照らされたメンバーのキュートな表情にも大注目して、是非ご覧いただきたい。

また、本日、山梨県・富士急ハイランドコニファーフォレストにて開催された＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」にて新曲『木漏れ日メゾフォルテ』が初披露され、来場者からは大きな声援が贈られた。

新曲『木漏れ日メゾフォルテ』を含む19thシングルは10月8日(水)に発売を控え、さらに＝LOVE史上最大動員数となる＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中のなか、来週9月29日(月)にはTBS系 「CDTV ライブ！ライブ！3時間SP（19:00~21:55) にも生出演することが発表されている。TikTok総再生回数7.5億回を突破し、音源を使用した「体幹チャレンジ」が話題の『超特急逃走中』と、新曲『ラブソングに襲われる』のスペシャルメドレーを披露するとのことだ。ぜひこちらも見逃しなく！

★新曲 『木漏れ日メゾフォルテ』 Music Video

https://youtu.be/4xBmuiQNGdc

『木漏れ日メゾフォルテ』

作詞：指原莉乃

作曲・編曲：齋藤奏太

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Mastered by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director：大野敏嗣

Choreographer：CRE8BOY

Producer：三池智之（north river）

Production Producer：渡辺洋朗、トルシエ（PARADE Tokyo）

★出演情報

【番組名】「CDTVライブ！ライブ！」 3時間スペシャル

【放送日】2025年9月29日(月)

【時 間】 19:00~21:55

【放送局】TBS

【出 演】＝LOVE

番組HP：https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/

【リリース情報】

★19thシングル『ラブソングに襲われる』2025年10月8日に発売

https://equal-love.jp/news/detail/10315

★新曲『ラブソングに襲われる』Music Video

https://youtu.be/_cf4UTe1qrY

『ラブソングに襲われる』

作詞：指原莉乃

作曲：Yu-ki Kokubo, YUU for YOU

編曲：YUU for YOU

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Mastered by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director：新宮良平 (BABEL LABEL)

Choreographer：らん先生

★『ラブソングに襲われる』先行配信中

https://equallove.lnk.to/LOVESongniOsowareru

■18th両A面シングル『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』楽曲配信はこちら

https://equallove.lnk.to/tokubechu_koisuki

■『とくべチュ、して』Music Video

https://youtu.be/F3P8vcZkIh4

『とくべチュ、して』

作詞：指原莉乃

作曲：浦島健太、菊池博人

編曲：菊池博人

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director：新宮良平 (BABEL LABEL)

Choreographer：SACO MAKITA

★映像商品 『イコノイジョイ2024』

2025年9月24日発売

https://equal-love.jp/news/detail/10321

【コンサート情報】

＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」

2025年9月6日(土)、7日(日) 広島県・広島サンプラザホール

2025年9月27日(土)、28日(日) 山梨県・富士急ハイランド コニファーフォレスト

2025年10月3日(金)、4日(土) 沖縄県・沖縄コンベンションセンター(展示棟)

2025年10月11日(土)、12日(日) 宮城県・ゼビオアリーナ仙台

2025年11月1日(土)、2日(日) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY

2025年11月15日(土)、16日(日) 愛知県・IGアリーナ

2025年11月22日(土)、23日(日) 北海道・北海きたえーる

2025年12月23日(火)、24日(水) 大阪府・大阪城ホール

and more…

詳細はHPにて

https://equal-love.jp/feature/specialsite_8thconcert

【プロフィール】

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル『＝LOVE』 でメジャーデビュー。これまでに18作のシングルをリリースし、すべてオリコン週間シングルランキング トップ10入りを果たしている。（6thシングル『ズルいよ ズルいね』、8thシングル『青春“サブリミナル”』、12thシングル『Be Selfish』、14thシングル『ナツマトぺ』、15thシングル『ラストノートしか知らない』は初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム『全部、内緒。』でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。）

2024年9月7日・9月8日には、神奈川県・Kアリーナ横浜にて、＝LOVE史上最大規模となる＝LOVE 7周年コンサート「＝LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催し、2日間で約3.6万人を動員した。

2025年2月に埼玉県・さいたまスーパーアリーナでスタートした、＝LOVE ARENA TOUR 2025「～Timeless Tales～」は追加公演を含め全5会場12公演を開催し、約11.5万人を動員し大盛況を収める。

2月26日に通算18枚目となるシングル『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』を発売し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新。ストリーミング累計は7,700万回、TikTokの総再生回数も18億回再生を突破するなど、現在話題沸騰中。2025年9月、広島県・広島サンプラザホールを皮切りに＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」がスタートした。

＝LOVEという名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。

■HP：https://equal-love.jp/

■YouTube：https://www.youtube.com/@equallove_

■X：https://x.com/Equal_LOVE_12

■Instagram：https://www.instagram.com/equal_love.official/

■TikTok：https://www.tiktok.com/@equal_love_12