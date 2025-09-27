＝LOVE 音嶋莉沙、瀧脇笙古がダブルセンターを務める新曲『木漏れ日メゾフォルテ』Music Video公開！
2月26日(水)に発売した18th 両A面シングル『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』が、デビューシングルから「18作連続オリコン週間シングルランキングTOP10入り」の快挙を達成。また『とくべチュ、して』 が、ストリーミング累計7,700万回再生を突破し、TikTokでの総再生回数では18億回再生越え、さらにC/W収録曲の『超特急逃走中』においてもTikTok総再生回数が7.5億回を突破するなど、多方面でバイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）。
本日、新曲『木漏れ日メゾフォルテ』のMusic Videoが公開された。
10月8日(水)発売の19thシングル『ラブソングに襲われる』のカップリング曲に収録される当新曲は、音嶋莉沙と瀧脇笙古がダブルセンターを務める。
新曲『木漏れ日メゾフォルテ』は、秋のあたたかな光と匂いが恋心を大きくしていき、控えめだけど一途な気持ちが溢れる、この時期ぴったりな日常系ラブソングとなっている。
Music Videoでは、カフェを舞台にドラマシーンとダンスシーンがシームレスに繋がる秋の季節感も溢れる演劇の様な作品となっており、木漏れ日に照らされたメンバーのキュートな表情にも大注目して、是非ご覧いただきたい。
また、本日、山梨県・富士急ハイランドコニファーフォレストにて開催された＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」にて新曲『木漏れ日メゾフォルテ』が初披露され、来場者からは大きな声援が贈られた。
新曲『木漏れ日メゾフォルテ』を含む19thシングルは10月8日(水)に発売を控え、さらに＝LOVE史上最大動員数となる＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中のなか、来週9月29日(月)にはTBS系 「CDTV ライブ！ライブ！3時間SP（19:00~21:55) にも生出演することが発表されている。TikTok総再生回数7.5億回を突破し、音源を使用した「体幹チャレンジ」が話題の『超特急逃走中』と、新曲『ラブソングに襲われる』のスペシャルメドレーを披露するとのことだ。ぜひこちらも見逃しなく！
★新曲 『木漏れ日メゾフォルテ』 Music Video
https://youtu.be/4xBmuiQNGdc
『木漏れ日メゾフォルテ』
作詞：指原莉乃
作曲・編曲：齋藤奏太
Sound Director：矢山貴之（Sony Music）
Mastered by Sony Music Studios Tokyo
[MUSIC VIDEO]
Director：大野敏嗣
Choreographer：CRE8BOY
Producer：三池智之（north river）
Production Producer：渡辺洋朗、トルシエ（PARADE Tokyo）
★出演情報
【番組名】「CDTVライブ！ライブ！」 3時間スペシャル
【放送日】2025年9月29日(月)
【時 間】 19:00~21:55
【放送局】TBS
【出 演】＝LOVE
番組HP：https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/
【リリース情報】
★19thシングル『ラブソングに襲われる』2025年10月8日に発売
https://equal-love.jp/news/detail/10315
★新曲『ラブソングに襲われる』Music Video
https://youtu.be/_cf4UTe1qrY
『ラブソングに襲われる』
作詞：指原莉乃
作曲：Yu-ki Kokubo, YUU for YOU
編曲：YUU for YOU
Sound Director：矢山貴之（Sony Music）
Mastered by Sony Music Studios Tokyo
[MUSIC VIDEO]
Director：新宮良平 (BABEL LABEL)
Choreographer：らん先生
★『ラブソングに襲われる』先行配信中
https://equallove.lnk.to/LOVESongniOsowareru
■18th両A面シングル『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』楽曲配信はこちら
https://equallove.lnk.to/tokubechu_koisuki
■『とくべチュ、して』Music Video
https://youtu.be/F3P8vcZkIh4
『とくべチュ、して』
作詞：指原莉乃
作曲：浦島健太、菊池博人
編曲：菊池博人
Sound Director：矢山貴之（Sony Music）
Recorded by Sony Music Studios Tokyo
[MUSIC VIDEO]
Director：新宮良平 (BABEL LABEL)
Choreographer：SACO MAKITA
★映像商品 『イコノイジョイ2024』
2025年9月24日発売
https://equal-love.jp/news/detail/10321
【コンサート情報】
＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」
2025年9月6日(土)、7日(日) 広島県・広島サンプラザホール
2025年9月27日(土)、28日(日) 山梨県・富士急ハイランド コニファーフォレスト
2025年10月3日(金)、4日(土) 沖縄県・沖縄コンベンションセンター(展示棟)
2025年10月11日(土)、12日(日) 宮城県・ゼビオアリーナ仙台
2025年11月1日(土)、2日(日) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY
2025年11月15日(土)、16日(日) 愛知県・IGアリーナ
2025年11月22日(土)、23日(日) 北海道・北海きたえーる
2025年12月23日(火)、24日(水) 大阪府・大阪城ホール
and more…
詳細はHPにて
https://equal-love.jp/feature/specialsite_8thconcert
【プロフィール】
指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル『＝LOVE』 でメジャーデビュー。これまでに18作のシングルをリリースし、すべてオリコン週間シングルランキング トップ10入りを果たしている。（6thシングル『ズルいよ ズルいね』、8thシングル『青春“サブリミナル”』、12thシングル『Be Selfish』、14thシングル『ナツマトぺ』、15thシングル『ラストノートしか知らない』は初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム『全部、内緒。』でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。）
2024年9月7日・9月8日には、神奈川県・Kアリーナ横浜にて、＝LOVE史上最大規模となる＝LOVE 7周年コンサート「＝LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催し、2日間で約3.6万人を動員した。
2025年2月に埼玉県・さいたまスーパーアリーナでスタートした、＝LOVE ARENA TOUR 2025「～Timeless Tales～」は追加公演を含め全5会場12公演を開催し、約11.5万人を動員し大盛況を収める。
2月26日に通算18枚目となるシングル『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』を発売し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新。ストリーミング累計は7,700万回、TikTokの総再生回数も18億回再生を突破するなど、現在話題沸騰中。2025年9月、広島県・広島サンプラザホールを皮切りに＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」がスタートした。
＝LOVEという名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。
■HP：https://equal-love.jp/
■YouTube：https://www.youtube.com/@equallove_
■X：https://x.com/Equal_LOVE_12
■Instagram：https://www.instagram.com/equal_love.official/
■TikTok：https://www.tiktok.com/@equal_love_12