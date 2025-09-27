「初めての神椿」スターターグッズ発売！“これからファンになるあなた”に向けたマストハブアイテムをラインナップ

株式会社THINKR

KAMITSUBAKI STUDIOは、2025年9月27日(土)21:00より、所属バーチャルアーティストであるV.W.Pおよび少女革命計画のビギナーファン向けスターターグッズをECサイト「FINDME STORE by THINKR」（株式会社THINKR運営）にて発売いたします。これに合わせ、通常税込1,000円の送料がクーポン利用で無料になるキャンペーンを2025年12月1日(月)13:00までの期間限定で実施いたします。

FINDME STORE by THINKR：https://findmestore.thinkr.jp/

■ “初めてのグッズ”にぴったりのアクリルキーホルダーや缶バッジを送料無料でゲットできる特別キャンペーンを開催！

今回発売されるスターターグッズ第一弾には、「V.W.P」「少女革命計画」のアーティストグッズがラインナップされています。

V.W.Pアクリルキーホルダー（各税込800円）、V.W.P缶バッジ（各税込500円）、少女革命計画ダイカットステッカーセット（各税込600円）など、ビギナーファンの方にとってもお手に取りやすく日常の中でも楽しみやすい商品が揃っています。なお、いずれのグッズも新商品のため、ビギナーの方はもちろんこれまでも応援してきてくださっている方にもおすすめです。

さらに、今回の発売に合わせて、2025年9月27日(土)21:00～12月1日(月)13:00までの期間、クーポン利用で通常税込1,000円の送料が、お一人さま一回限り無料となるキャンペーンを実施します。本キャンペーンは初めてFINDME STOREをご利用いただく方だけでなく、これまでにご利用いただいたことがある方も対象です。

ぜひこの機会に、お手元にKAMITSUBAKI STUDIOアーティストのグッズをお迎えください。

■ KAMITSUBAKI STUDIOスターターグッズ第1弾ラインナップ

■送料税込1,000円が無料になるクーポンキャンペーンを期間限定で開催

「FINDME STORE by THINKR」をより気軽にご利用いただけるよう、送料無料クーポンキャンペーンを開催いたします。

本キャンペーンは、初めてご利用いただくお客さまだけでなく、日頃よりKAMITSUBAKI STUDIOを応援してくださっているお客様も対象です。また、期間中はスターターグッズだけでなく全商品（受注予約商品を含む）を対象としてキャンペーンをご利用いただけます。

なお、本キャンペーンは2025年12月1日(月)13:00までの期間限定となっております。詳しくは、FINDME STORE内特設バナーよりご確認ください。

ぜひこの機会に、より気軽にFINDME STOREでのお買い物をお楽しみください。

FINDME STORE by THINKR

https://findmestore.thinkr.jp/

キャンペーン内容

＊クーポン利用でお買い物1決済分の送料（税込1,000円）が無料

＊お一人さま一回限り

＊受注予約商品を含む全商品が対象

キャンペーン期間

2025年9月27日(土)21:00 - 2025年12月1日(月)13:00（決済完了分）

■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。



公式サイト：https://kamitsubaki.jp/

（運営 株式会社THINKR：https://thinkr.jp/）