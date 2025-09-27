LilyS/ash定期公演vol.7開催決定！ハロウィン限定“ブラックフェアリー”衣装で魅せる、1日限りのスペシャルライブ

株式会社ihana

株式会社ihana（本社：東京都港区、代表取締役：中川詞音）が手がける女性アイドルグループ「LilyS/ash（リリースラッシュ）」は、2025年10月24日（金）に恵比寿CreAtoにて、『LilyS/ash 定期公演 vol.7～Halloween Night Party～』を開催する。


今回はハロウィンに合わせた“ブラックフェアリー”がコンセプトの特別衣装で登場。幻想的でダークな世界観を表現した、この日だけの限定ステージを披露する。




公演概要


公演名：LilyS/ash 定期公演 vol.7 ～Halloween Night Party～


日程：2025年10月24日（金）


時間：OPEN 19:00 / START 19:30


会場：恵比寿CreAto


出演：LilyS/ash


衣装：ブラックフェアリー （ハロウィン限定）


チケット：前方エリア 3,000円 / カメラ席 5,000円 / 一般エリア 1,000円 / 当日券 1,500円


※全券種＋ドリンク代（1D）別途必要
※再入場には追加1Dが必要


チケット販売スケジュール


＜前方・カメラ席（抽選）＞
　販売期間：9月27日(土) 21:00 ～ 10月5日(日) 23:59
　当落発表：10月6日(木) 12:00頃


＜前方・カメラ席・一般（先着）＞
　販売期間：10月6日(月) 21:00 ～ 10月23日(木) 23:59



チケットURL：https://ticketdive.com/event/lilyslash_251024


毎月変わるコンセプト×特別衣装で魅せるLilyS/ashの定期公演


LilyS/ashの定期公演は、毎月異なるライブコンセプトと、それに合わせた衣装が最大の魅力。


楽曲の表現だけでなく、衣装や演出、MCに至るまでコンセプトに沿って作り込まれたライブは、回を重ねるごとに注目を集めている。


今回の『LilyS/ash 定期公演 vol.7～Halloween Night Party～』では、ハロウィンシーズンにぴったりなダーク＆キュートな“ブラックフェアリー”衣装で、幻想的な一夜を演出。
さらにこの日は、ファンの皆様にとって嬉しいお知らせも予定されている。



LilyS/ash（リリースラッシュ）について



上段左から川澄ななえ・百瀬希紅・大越せら、下段左から早見まりな・西野亜梨沙・青葉ゆき奈

「Slay Labels and Sway Hearts-新たな道を切り拓き、人々の心を魅了する-」をコンセプトに活動する女性アイドルグループ。2025年9月に新体制となり、さらなる進化を続けている。


お問い合わせ


株式会社ihana


mail：lilyslash@ihanainc.com



X：https://x.com/lilsla_official


Instagram：https://www.instagram.com/lilyslash_official/


TikTok：https://www.tiktok.com/@lilyslash_official


YouTube：https://www.youtube.com/@lilsla_official



最新情報は、公式SNSにて随時発信いたします。