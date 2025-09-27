LilyS/ash定期公演vol.7開催決定！ハロウィン限定“ブラックフェアリー”衣装で魅せる、1日限りのスペシャルライブ

株式会社ihana

株式会社ihana（本社：東京都港区、代表取締役：中川詞音）が手がける女性アイドルグループ「LilyS/ash（リリースラッシュ）」は、2025年10月24日（金）に恵比寿CreAtoにて、『LilyS/ash 定期公演 vol.7～Halloween Night Party～』を開催する。

今回はハロウィンに合わせた“ブラックフェアリー”がコンセプトの特別衣装で登場。幻想的でダークな世界観を表現した、この日だけの限定ステージを披露する。

公演概要

公演名：LilyS/ash 定期公演 vol.7 ～Halloween Night Party～

日程：2025年10月24日（金）

時間：OPEN 19:00 / START 19:30

会場：恵比寿CreAto

出演：LilyS/ash

衣装：ブラックフェアリー （ハロウィン限定）

チケット：前方エリア 3,000円 / カメラ席 5,000円 / 一般エリア 1,000円 / 当日券 1,500円

※全券種＋ドリンク代（1D）別途必要

※再入場には追加1Dが必要

チケット販売スケジュール

＜前方・カメラ席（抽選）＞

販売期間：9月27日(土) 21:00 ～ 10月5日(日) 23:59

当落発表：10月6日(木) 12:00頃

＜前方・カメラ席・一般（先着）＞

販売期間：10月6日(月) 21:00 ～ 10月23日(木) 23:59

チケットURL：https://ticketdive.com/event/lilyslash_251024

毎月変わるコンセプト×特別衣装で魅せるLilyS/ashの定期公演

LilyS/ashの定期公演は、毎月異なるライブコンセプトと、それに合わせた衣装が最大の魅力。

楽曲の表現だけでなく、衣装や演出、MCに至るまでコンセプトに沿って作り込まれたライブは、回を重ねるごとに注目を集めている。

今回の『LilyS/ash 定期公演 vol.7～Halloween Night Party～』では、ハロウィンシーズンにぴったりなダーク＆キュートな“ブラックフェアリー”衣装で、幻想的な一夜を演出。

さらにこの日は、ファンの皆様にとって嬉しいお知らせも予定されている。

LilyS/ash（リリースラッシュ）について

上段左から川澄ななえ・百瀬希紅・大越せら、下段左から早見まりな・西野亜梨沙・青葉ゆき奈

「Slay Labels and Sway Hearts-新たな道を切り拓き、人々の心を魅了する-」をコンセプトに活動する女性アイドルグループ。2025年9月に新体制となり、さらなる進化を続けている。

お問い合わせ

株式会社ihana

mail：lilyslash@ihanainc.com

X：https://x.com/lilsla_official

Instagram：https://www.instagram.com/lilyslash_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@lilyslash_official

YouTube：https://www.youtube.com/@lilsla_official

最新情報は、公式SNSにて随時発信いたします。