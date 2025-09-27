人と人がつながる幸せ～コミュニティ・シンポジウム～ を開催 10/5 （日）

心理・メンタルマネジメントのプロである株式会社平本式が、コミュニティ作りのトップランナー5名をゲストに迎え、単なる人の集まりではなく、人が繋がる幸せを感じられるコミュニティがどのように作られるのか、その真髄について叡智を分かち合うシンポジウムを開催します。



内閣府（令和5年）の調査(※1)によると、日本人の約 47% が「孤独を感じることがある」と回答。特に30代では最も高く、56%超 が孤独感を経験しているとされ、オンライン・オフラインを問わず「居場所となるコミュニティ」が強く求められている。個人でも企業でも行政においても、さまざまな形で、今、誰一人取り残さないつながり作りに取り組んでいる。


ただし、コミュニティを立ち上げても、施策を実施しても、長続きしないケースも多くみられる。



なぜ、長続きしないのか。



コミュニティとは、人と人との心がつながる場であり、決して定型的な型に収まるものではない。むしろ生き物のように、その時々の状況を理解しながら、常にコミュニケーションをアップデートしていくことが求められる。



では、どのように状況を理解して適切なコミュニケーションを選択するのか。



私たち日本人は、この歴史の中で、健全な「コミュニティ感覚」を失っているかもしれない。


公共サービスに頼り、組織の言いなりになり、金儲けに走り、教育のあり方もそれらに追従させてきた。その反省を活かし、今こそ、自分たちが当事者意識を持って、コミュニティ、共助の感覚を取り戻すときではないか。


当日は、多彩なゲストとの対話を重ねながら、人と人がつながり、幸せを感じられるコミュニティのあり方について掘り下げ、シンポジウムへの参加がどんな立場であったとしても、今必要な「コミュニティ感覚」への納得解が得られる1日となる。


(※1)　内閣府による 孤独・孤立の実態把握に関する全国調査（令和5年実施）





主宰 代表プロフィール




平本あきお(ひらもと・あきお)


・メンタルマネジメントスクール主宰　株式会社平本式 代表


・アドラー心理学修士/金メダリストメンタルコーチ


・カウンセリング


・コーチング・瞑想のプロ


・米国アドラー大学院修士号取得


・東京大学大学院教育学研究科修士号取得(臨床心理)


フロー・ゾーンを発揮させるメソッドの第一人者であり世界でも有数のメンタルコーチ。アドラー心理学をベース に600種類以上の心理学やボディワーク、瞑想の手法を習得し、平本式メソッドとして統合。金メダリストやメジャーリーガー、起業家・経営者などを、1対1で直接指導。9 万人以上のビジネスパーソンに、研修やコーチング/カウンセリング/瞑想指導の実績を持つ。




当日スケジュール




13:00～13:15


オープニングトーク『幸せを育むコミュニティ作り』


平本あきお 中田久美子 須田由紀子


メンタルマネジメントスクールし主宰 株式会社平本式代表／執行役員／執行役員CCO




13:15～14:00


『コミュニティ作りの第一歩＆感情知性を生かしたEQ経営とは』


河原あずさん


Potage株式会社代表取締役／コミュニティ・アクセラレーター2




14:05～14:40


『100人100通りのチャレンジが生まれるコミュニティの秘訣とは？～私から社会へとアップデートし続ける～』


鈴木奈津美さん


一般社団母親アップデート 代表理事




14:45～15:30


『コミュニティの力を借りる技術 ～ 社会と個人を変える「つながり」の力～ 』


黒田悠介さん


コミュニティ研究家／コミューンコミュニティラボ所長／議論メシ 主宰




15:35～16:05


『資本主義の次へ～共感資本社会という新しい価値基準～』


新井和宏さん


非営利株式会社eumo 代表取締役／株式会社温泉資源庁 代表取締役




16:15～16:45


『人生を豊かにする「ひとり1コミュニティ」の社会が創る未来』


神野和俊さん


外資医療マーケター×コミュニティ職人




16:55～17:45


『アドラー心理学から語る「居場所感」のあるコミュニティの作り方＆プチワークショップ』


梶谷希美


株式会社平本式 講師／武蔵野大学　Well-being学部 准教授 ／未来学園HOPE主宰




【コミュニティシンポジウム特設ページ】


https://hiramotoshiki.jp/social-symposium/