【福岡ソフトバンクホークス】2025 パーソル パシフィック・リーグ優勝！～選手、ファン、唯一無二の「PS！（ピース）」が集結し果たした連覇～

福岡ソフトバンクホークス株式会社（本社：福岡県福岡市 代表取締役社長 CEO：後藤芳光）は、本日9月27日（土）に、通算23回目（前身球団時代も含む、ソフトバンクホークスとして8回目）、2年連続となるパーソル パシフィック・リーグ優勝を達成いたしました。

今シーズン、ホークスは「PS！（Professional Spirit）」をスローガンに掲げ、プロフェッショナルとして誰もが替えのきかない存在になり、その力を結集して戦ってまいりました。その結果、見事にリーグ連覇を果たすことができました。ファンの皆さまもチームに欠かせない大切なPS！（ピース）として声援を送っていただいたことに感謝申し上げます。

この喜びを胸に、2025パーソル クライマックスシリーズ パ突破、そして昨年掴めなかった日本一をめざし、最後まで戦ってまいります。



また、本日よりファンの皆さまの熱いご声援に感謝して、さまざまなリーグ優勝記念キャンペーンと、「2025リーグ優勝記念グッズ」を発売いたします。

【2025リーグ優勝記念グッズ（一例）】※価格は全て税込、画像は全てイメージ

Tシャツ（背番号あり 4,900円／背番号なし 4,400円）キャップ 5,500円フェイスタオル 1,800円フォトフェイスタオル（全30選手） 1,800円

詳細情報は優勝特設サイトをご確認ください。

詳細を見る :https://www.softbankhawks.co.jp/ex/champions/pl/