¥Ûー¥¯¥¹Í¥¾¡ÆÃÈÖ¡Ö½Ë¡ª¥Ûー¥¯¥¹£²Ï¢ÇÆ¡ªVÀï»Î¤¬Ë¢¤Þ¤ß¤ìSP¡×¤¤ç¤¦¿¼Ìë0»þ28Ê¬¡¡RKB¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷
£Ò£Ë£ÂËèÆüÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò
Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤Î¥êー¥°Ï¢ÇÆ¤ò½Ë¤¦Í¥¾¡ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ò¶ÛµÞÊüÁ÷¡ª´¿´î¤ËÊ¨¤¯¥Óー¥ë¤«¤±²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ªµîÇ¯¤ÎÆÈÁöÍ¥¾¡¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÄºÅÀ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Àº£Ç¯¤Î¥Óー¥ë¤ÎÌ£¤Ï¡©¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ä¥Ûー¥¯¥¹¥Ê¥¤¥ó¤Î»×¤¤¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÆÃÀß¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤«¤é¡¢Î¢ÏÃ¤Þ¤Ç¡¢´ÆÆÄ¡¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Î»þ´Ö¤Îµö¤¹¸Â¤êÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£½Ð±é¼Ô
¡ÚÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¡Û¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ/¼þÅìÍ¤µþÁª¼ê/·ª¸¶ÎÍÌðÁª¼ê/¶áÆ£·ò²ðÁª¼ê¡¡¤Û¤«
¡Ú²òÀâ¡Û½©»³¹¬Æó/ÉÍÌ¾Àé¹(RKBÌîµå²òÀâ¼Ô)
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û¤¢¤é¤¿¡Ê¤à¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¡Ë/»ÔÂ¼°¦Î¤(HKT48)
¡ÚMC¡ÛµÜÏÆ·û°ì/¹â¸«¿´ÂÀÏ¯¡ÊRKB¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¢¨ÈÖÁÈÆâÍÆ¡¦½Ð±é¼Ô¤ÏÊÑ¹¹¤Î¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÊüÁ÷Æü»þ¡¦¥¨¥ê¥¢
¤¤ç¤¦¿¼Ìë£°»þ£²£¸Ê¬¡¡
RKB¥Æ¥ì¥Ó¡ÊÊ¡²¬¡¦º´²ì¥¨¥ê¥¢¡Ë