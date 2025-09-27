祝！ソフトバンクホークス優勝！今年もやります、ホークス優勝時だけのピザクック半額キャンペーン！

株式会社イワタダイナース

今年もやります！ピザクック（運営元：イワタダイナース 福岡市博多区諸岡3-25-20）が、ソフトバンクホークス優勝時だけおこなう「ピザMサイズ全品半額キャンペーン」！ダイエーホークス時代からの伝統キャンペーンは優勝時だけのプレミアキャンペーンです！

（キャンペーン期間：2025年10月20日クライマックスシリーズ最終日まで）

※ピザクックExpressPayPayドーム店は対象外となります

ホークス優勝記念、ピザMサイズ全品半額キャンペーンは、ホークスリーグ優勝の瞬間からスタート！半額ピザがデリバリーで注文できるのは本キャンペーンだけ！

ホークス優勝記念ピザMサイズ全品半額キャンペーンはピザクックHPのみの受付となります！

簡単便利なピザクックHPで、ホークス優勝時だけのピザ半額キャンペーンをぜひご注文ください！

※お電話でのご注文は承っておりません。

○キャンペーンHP

https://www.pizzacooc.com/

○キャンペーン期間

2025年10月20日クライマックスシリーズファイナル最終日まで

ただし、ホークスが見事クライマックスシリーズ優勝時は

なんと11月2日(日)日本シリーズ最終日まで延長！！

※半額キャンペーン注意事項※

・ピザクックExpressPayPayドーム店は半額キャンペーンを実施しておりません

・期間中のご注文はピザクックHPからのみとなり、お電話でのご注文は承っておりません。

・配達のご注文は1620円以上からとなります。

・ハーフ＆ハーフでのご注文は承っておりません。

・半額キャンペーン商品はポイントシール割引はご使用いただけません。