祝！ソフトバンクホークス優勝！今年もやります、ホークス優勝時だけのピザクック半額キャンペーン！
株式会社イワタダイナース
○キャンペーンHP
今年もやります！ピザクック（運営元：イワタダイナース 福岡市博多区諸岡3-25-20）が、ソフトバンクホークス優勝時だけおこなう「ピザMサイズ全品半額キャンペーン」！ダイエーホークス時代からの伝統キャンペーンは優勝時だけのプレミアキャンペーンです！
（キャンペーン期間：2025年10月20日クライマックスシリーズ最終日まで）
※ピザクックExpressPayPayドーム店は対象外となります
ホークス優勝記念、ピザMサイズ全品半額キャンペーンは、ホークスリーグ優勝の瞬間からスタート！半額ピザがデリバリーで注文できるのは本キャンペーンだけ！
ホークス優勝記念ピザMサイズ全品半額キャンペーンはピザクックHPのみの受付となります！
簡単便利なピザクックHPで、ホークス優勝時だけのピザ半額キャンペーンをぜひご注文ください！
※お電話でのご注文は承っておりません。
○キャンペーンHP
https://www.pizzacooc.com/
○キャンペーン期間
2025年10月20日クライマックスシリーズファイナル最終日まで
ただし、ホークスが見事クライマックスシリーズ優勝時は
なんと11月2日(日)日本シリーズ最終日まで延長！！
※半額キャンペーン注意事項※
・ピザクックExpressPayPayドーム店は半額キャンペーンを実施しておりません
・期間中のご注文はピザクックHPからのみとなり、お電話でのご注文は承っておりません。
・配達のご注文は1620円以上からとなります。
・ハーフ＆ハーフでのご注文は承っておりません。
・半額キャンペーン商品はポイントシール割引はご使用いただけません。