祝！ソフトバンクホークス優勝！今年もやります、ホークス優勝時だけのピザクック半額キャンペーン！

株式会社イワタダイナース

今年もやります！ピザクック（運営元：イワタダイナース 福岡市博多区諸岡3-25-20）が、ソフトバンクホークス優勝時だけおこなう「ピザMサイズ全品半額キャンペーン」！ダイエーホークス時代からの伝統キャンペーンは優勝時だけのプレミアキャンペーンです！


（キャンペーン期間：2025年10月20日クライマックスシリーズ最終日まで）


※ピザクックExpressPayPayドーム店は対象外となります




ホークス優勝記念、ピザMサイズ全品半額キャンペーンは、ホークスリーグ優勝の瞬間からスタート！半額ピザがデリバリーで注文できるのは本キャンペーンだけ！



ホークス優勝記念ピザMサイズ全品半額キャンペーンはピザクックHPのみの受付となります！


簡単便利なピザクックHPで、ホークス優勝時だけのピザ半額キャンペーンをぜひご注文ください！


※お電話でのご注文は承っておりません。



○キャンペーンHP
https://www.pizzacooc.com/



○キャンペーン期間


　2025年10月20日クライマックスシリーズファイナル最終日まで



　ただし、ホークスが見事クライマックスシリーズ優勝時は


　なんと11月2日(日)日本シリーズ最終日まで延長！！



※半額キャンペーン注意事項※


・ピザクックExpressPayPayドーム店は半額キャンペーンを実施しておりません


・期間中のご注文はピザクックHPからのみとなり、お電話でのご注文は承っておりません。


・配達のご注文は1620円以上からとなります。


・ハーフ＆ハーフでのご注文は承っておりません。


・半額キャンペーン商品はポイントシール割引はご使用いただけません。