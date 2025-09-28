ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、９月２９日（月）に「肉の日限定セール」を開催します。

「肉の日限定セール」は毎月２９日に開催しているイベントで、今月は全国のブランド牛や豚、鶏などを約470商品揃え、通常価格よりお買い得な特別価格で販売します。

とろけるような食感の「能登牛 肩ローススライス」や、大容量でお得な「山形牛切り落とし」のほか、九州産黒毛和牛や播州百日どり、ハンバーグやロールキャベツなどの加工品も多数取り揃えています。

自分へのご褒美やご家族みんなで楽しむため、大切な方への贈り物としてＪＡタウンの「肉の日限定セール」でお得にお買い物をお楽しみいただけます。



ＪＡタウンの「肉の日限定セール」



ＪＡタウンの「肉の日限定セール」 ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/e/eniku2003/

【対象商品（一部抜粋）】

○能登牛 肩ローススライス500g

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g4101-41010020220010-29-07/

石川の美しい自然とやさしい風土が育んだ自慢の逸品「能登牛」。柔らかい肉質と、とろけるような食感をお楽しみいただけます。

○山形牛切り落とし １kg(500ｇ×２)【冷凍】

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g2404-141kousya-1/

山形県食肉公社がお届けする、総称山形牛メガ盛り切り落としです。肉の甘みを感じられ、牛丼や炒め物などにおすすめです。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/ja_jatown