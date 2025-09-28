【ライブレポート】さとみワンマンライブ『Satomi ONE MAN LIVE 2025』

株式会社STPR

株式会社STPR（本社：東京都渋谷区、代表取締役：柏原真人、以下「STPR」）は、当社に所属する「さとみ（すとぷり）」によるワンマンライブ『Satomi ONE MAN LIVE 2025』を、2025年9月27日(土)・28日(日)の2日間、横浜アリーナにて開催中です。

■『Satomi ONE MAN LIVE 2025』2025年9月27日(土) 【昼公演】-Memories- ライブレポート

2.5次元アイドルグループ・すとぷりのメンバーであるさとみが、2025年9月27日・28日に横浜アリーナにて全4公演のワンマンライブ『Satomi ONE MAN LIVE 2025』を開催。ソロとしては6年ぶり3回目のワンマン4公演は、これまでに発表してきたアルバムタイトルに由来するサブタイトルをそれぞれに冠し、異なるセットリストと演出で活動9年の歩みや現在、未来までをつなぐようなスペシャルなライブである。ここでは“-Memories-”“-Never End-”“-S’s-”“-Period-”のうち、9月27日昼開催の初回公演“-Memories-”の模様をお伝えする。

ハッカーが『Memories』というタイトルのフォルダをクリックし、LOADINGが完了したオープニング映像。明るく照らされスモークが立ち上るセンターステージに目をやると、リフトでゆっくりと上昇してきたのは白衣装に身を包んだピンクヘアのさとみだ。待ちかねた久々のソロライブ初回公演1曲目は、2019年9月リリースの1stソロアルバム『Memories』に収録のさとみ自身が作詞に参加した「君しか愛せない」。伸びやかな歌声も、＜好きだ＞の連呼も、指先まで気を配った動きも、膝をつき天を仰ぐような姿も、なにもかもが鮮烈だ。リスナー（ファンの呼称）の大歓声が上がり、さとみのイメージカラーであるピンク色の光を灯した数多のペンライトが客席で大きく揺れる。

2025年9月24日発売の2ndフルアルバム『S’s』に収録、9月11日にMV公開されたロックナンバー「Uncontrollable」ではシャウトやハイキックに反骨精神を宿して、『Memories』に収録の「Love Sick」では歌声もダンスも艶やか。色彩豊かな『S’s』であらためて感じたことだが、活動開始から9年、さとみの表現欲はますます旺盛でその表現力は磨かれ続けている。

「元気だね、みんな！ ここのところリハーサル詰め詰めだったから、みんなの顔をこうして見られて幸せだな、っていう気持ちが今すごくあふれてます。この4公演、みんなにとって最高の思い出になるように全力でやっていきます！」

そう笑顔で告げ、ステージ後方スクリーンに映るシルエットとさとみのダンスが見事リンクした「ワンダラー」からは、2023年9月リリースの1stフルアルバム『Never End』の楽曲たちが続く。キャッチーな振り付けやダンサーとのフォーメーションダンスで沸かせた「tick tick tock」で、アルバム『S’s』のキービジュアルそのままのピンクジャケットにお召し替え。「My Heroine」「シュガーテイスト」では、トロッコに乗り込みアリーナ客席通路を進みながら手を振ったりハートマークを贈ったり、ファンサも欠かさない。

2025年の誕生日、2月24日に発表し『S’s』に収録された「あいまいハート」では、センターステージ左右に伸びる花道を歩きながら＜愛しい君＞がたくさんいる客席を見渡しながら歌ったり。『Memories』に収録の「Still Love」では、上昇するセンターステージでスタンドマイクに向かい哀愁感漂う歌声を響かせたり。『Memories』ですとぷりメンバーが参加した「Feeling Love」では、リスナーの一体感ありすぎなコールを浴び、ステージ後方のスクリーンにメンバーカラーのカラフルな苺が彩る映像が流れたり。さとみのこれまでの歩み、大切にしてきたものを目で耳で感じられるステージに、どうしたって心が動く。

「ペンライトめっちゃきれいだね！」と感動するさとみ、「この曲をライブでやるのは初めてなんですけど」と前置きしたのは『Memories』に収録の「約束」だ。温かな歌声、真っ直ぐに届ける＜会いたい＞に、誠実な人柄がにじむ。

ダンサーのパフォーマンスタイムをはさみ、タイトな黒いスーツをスタイリッシュに着こなしたさとみがメインステージに登場。センターステージを目指し花道を颯爽と進むその姿は、まるでランウェイを歩くモデルのようだ。

さとみを中心にセンターステージ左右の花道にダンサーが広がり、椅子を使った華麗なパフォーマンスでショウマンシップを見せつけた「Lovert」。繊細なファルセットや流暢なラップ、色気あるダンスや表情も隙なく完璧だった、全編ほぼ英詞の「CURVE」。上昇するセンターステージでの堂々たるダンス＆キレあるステップ、生リップ音でリスナーのハートを鷲掴みにした「Strawberry Shadow」。たたみかける『S’s』の新曲たちが物語るのは、いつだって自分を超えていこうとするさとみの挑戦心だ。

幕間映像があけ、メインステージ上段にスポットライトが当たると、そこにはカジュアルなデニムジャケットに着替えたさとみが。初めて全歌詞英語曲に挑んだ「Save you」にしても、繰り返す＜Tell me why＞が切ない「Never End」にしても、緑のレーザー光線が飛び交いファイヤーボールがダイナミックに噴き上がった「感情色」にしても。リリースから2年の時を経た『Never End』の楽曲たちもまた、さとみの歌とダンスの進化を如実に感じさせてくれたように思う。

「今日は本当にありがとう。これからもみんなと歩いていけたらいいな、って思ってます！」

嬉しい言葉に続き本編ラストに届けたのは、『Memories』に収録の「恋をはじめよう」だ。スパークラーの火花が華を添えるステージで、恋する気持ち、その瑞々しさを晴れやかな笑顔で歌い、しなやかなダンスで表現するさとみ。声援を送りペンライトを大きく振って応えるリスナー。揺るぎない愛と信頼で結ばれたさとみとリスナーが照らす未来は、明るい。

オープニング映像の謎がエンディング映像で明かされ、どよめくリスナー。すかさずアンコールの声を上げると、ほどなくしてさとみが再びステージに現れ、『S’s』収録の「LYRA」でアンコールがスタート。ドラマティックなナンバー、あまりにもライブ映えするではないか。

「『Memories』は思い出深い作品なんです。ライブを始めたばかりでダンスも拙くて（苦笑）……それが、今は1公演通して踊れるようになりました。自分で、成長を実感できています。「ストイックですね」ってほめられることも多いけど、自分はもともとゲームばっかりして努力とかできる人間じゃなかったんですよ。でも、好きな人に会うときにはカッコつけたいタイプで。みんなのことが心の底から好きだから、ダンスもできるようになりました。愛の力だけで、こんなにできるようになったんですよ。本当に、みんなのおかげです」

難易度の高い『S’s』の楽曲が新たに加わり、しかもセットリストや演出の異なる4公演を2日間で行うのは、簡単なことではない。それでも。活動9年間の感謝を行動で示すために、リスナーの愛に応えるために、努力を惜しまないのがさとみだ。

「いつも本当にありがとう。みんなの近くに行ってもいいかい？」

と呼びかけて、「Summer Hugs You」と「PRESENT」では再びトロッコに乗りアリーナ客席通路へ。『S’s』収録のさとみ初の夏曲も、胸キュンな“約束のうた”も、愛おしい。

そして。先のMCで「ちょっとしたプレゼントを用意しています」と予告していたさとみは、センターステージへ。椅子に座り、「マジで弾けなかったんだけど、この日のために練習しました」と言って手にしたのは、アコースティックギターだ。最後の最後に、なんとギター演奏に初挑戦したのである。『S’s』収録の「君のいる世界」を歌いながらの軽やかでなめらかなギターストロークもまた、努力の賜物。臆することなく新たな扉を開き続けるその姿に、胸が熱くなったりもした。

歌で、ダンスで、言葉で、行動でリスナーへの感謝を表す心尽くしのステージ。『Period』まで、さとみは全身全霊で駆け抜ける。

（文・取材：杉江優花 写真：Keisuke Kato（@keisukekatop）/タカギユウスケ（@yusuke_mphoto）

■『Satomi ONE MAN LIVE 2025』 2025年9月27日(土) 【昼公演】-Memories- セットリスト

M1 - 君しか愛せない

M2 - Uncontrollable

M3 - Love Sick

M4 - ワンダラー

M5 - tick tick tock

M6 - My Heroine

M7 - シュガーテイスト

M8 - あいまいハート

M9 - Still Love

M10 - Feeling Love

M11 - 約束

M12 - Lovert

M13 - CURVE

M14 - Strawberry Shadow

M15 - Save you

M16 - Never End

M17 - 感情色

M18 - 恋をはじめよう

EN1 - LYRA

EN2 - Summer Hugs You

EN3 - PRESENT

EN4 - 君のいる世界

■ライブ写真

■開催概要

【公演タイトル】 Satomi ONE MAN LIVE 2025

【開催日時】

2025年9月27日(土)

-【昼公演】-Memories- 開場 12:00／開演 13:00

-【夜公演】-Never End- 開場 17:00／開演 18:00

2025年9月28日(日)

-【昼公演】-S's- 開場 12:00／開演 13:00

-【夜公演】-Period- 開場 17:00／開演 18:00

【会場】 横浜アリーナ 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目10

【特設サイト】https://satomi-yokohama-arena2025.stpr.com/

■2ndフルアルバム『S’s (読み: エス)』情報

【タイトル】S’s (読み: エス)

【発売日】2025年9月24日 (水)

【予約受付開始】2025年7月26日 (土) 21:00～

●通常盤

品番: STPR-1025

JAN: 4573621879707

価格: 2,750円 (税込)

仕様: CD1枚 (新曲を含む15曲収録)

●初回限定盤A

品番: STPR-905

JAN: 4573621879714

価格: 4,400円 (税込)

仕様: CD1枚 (通常盤収録曲)＋アクリルスタンド

特製豪華BOX仕様

●初回限定盤B

品番: STPR-9056/7

JAN: 4573621879721

価格: 3,300円 (税込)

仕様: CD2枚組 (Disc1: 通常盤収録曲／Disc2: 通常盤未収録 リアレンジ楽曲6曲)

【取扱店舗】アニメイト/HMV/タワーレコード/TSUTAYA (店頭のみ対象)/Amazon/楽天ブックス/セブンネットショッピング

【特設サイト】https://satomi-yokohama-arena2025.stpr.com/album

■さとみ Profile

株式会社STPRが活動をサポートする2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のメンバー。ピンク色担当。インターネット動画配信を中心に人気を博し、YouTube チャンネル登録者数は155万人、TikTok フォロワー73.8万人、各SNSの合計フォロワー数613万人にのぼる。(2025年9月現在)

ゲーム実況、歌ってみたを中心に、作詞、声優など、多彩に活動。2019年12月にはZepp Tokyoにてワンマンライブを開催。2023年9月にリリースした1stフルアルバム『Never End』は、オリコンデイリーアルバムランキング1位(2023年9月12日付)、ゴールドディスクに認定された。初のオフィシャルファンブック『さとみめもりー』は2021年8月31日トーハンの週刊ベストセラーにてエンタテイメント第1位を獲得。“妖怪学園Y～Nとの遭遇～”や、“カードファイト!! ヴァンガードwill+Dress“では声優を務めた。2025年3月にはモーターサイクルショー公式アンバサダーに就任。同年9月、横浜アリーナにて2日間4公演のワンマンライブを開催。

さとみ(すとぷり)オフィシャルリンク

公式YouTube：https://www.youtube.com/@satoniya

公式X：https://x.com/satoniya_

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@satoniya_

公式Instagram：https://www.instagram.com/satoniya_

公式LINE：https://page.line.me/738ieang

すとぷり 公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/