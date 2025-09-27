【池袋ハロウィンコスプレフェス2025】ディズニー映画『ズートピア2』がゴールド協賛として参加決定
株式会社ドワンゴ（本社:東京都中央区、代表取締役社長:夏野剛）、豊島区、株式会社サンシャインシティ、株式会社アニメイト、株式会社ハコスタが参画する池袋ハロウィンコスプレフェス実行委員会は、「池袋ハロウィンコスプレフェス2025」（開催：2025年10月24日～26日）において、ディズニー映画『ズートピア２』が（2025年12月5日公開）のゴールド協賛に決定したことをお知らせします。
これに伴い、池ハロコスプレパレードや特別ステージなど、さまざまなスペシャルタッグ企画を展開します。
「池袋ハロウィンコスプレフェス」は、豊島区池袋東口エリアを中心に2014年から毎年開催されている、日本最大級のハロウィンイベントです。
今年は『ズートピア2』のゴールド協賛を受け、恒例の人気企画「池ハロコスプレパレード」では、ジュディ＆ニックの仮装をした人々とともに、本イベント限定のスペシャルデコレーションが『ズートピア２』の隊列として登場し、数百名のコスプレイヤーとともに池袋の街を行進します。このほかにも、特別なステージイベントや、作品をテーマにしたフォトスポット、ズートピアのキャラクターの仮装をした人々が集合するギャザリングなど、多彩な企画を予定しています。
企画概要（一部）『ズートピア２』ハロウィンスペシャルパレード
◆実施日時：10月25日（土）時間未定
◆場所：サンシャイン60通り～東京建物BrilliaHALL前
◆企画内容：頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋なキツネの相棒・ニックの仮装をした人々100名が本イベント限定のスペシャルデコレーションと一緒に行進します。ジュディとニックの仮装の一般募集は、は9月26日（金）17時から募集開始し、当日参加された方にはノベルティをプレゼントします。
◆募集URL：
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeshls2vc_XqpRF-HrGUZRng3EfeTUTayPOoJxKdLS3Z80mQ/viewform?usp=header
『ズートピア２』ハロウィンスペシャルステージ※配信あり
◆実施日時：10月25日（土）時間未定
◆場所：中池袋公園メインステージ
◆企画内容：『ズートピア２』の公開を記念した特別ステージを実施。詳細は後日発表します。
『ズートピア２』ハロウィンスペシャルブース
◆実施日時：10月25日（土）～26日（日）の期間中
◆場所：中池袋公園
◆企画内容：フォトスポットの設置、ジュディまたはニックの耳型サンバイザーを無料配布予定。
“ズートピア”ギャザリング
◆実施日時：10月25日（土）15時30分～
◆場所：中池袋公園
◆企画内容：『ズートピア』をテーマにしたギャザリングを実施。パレードに参加するジュディとニックの他に、作品を愛するファンたちが『ズートピア』のキャラクターの仮装をして集合します。
フォトスポット
◆企画内容：『ズートピア２』のキャラクターたちが彩る2階建てバス型のフォトスタンディや、動物たちが人間のように暮らすズートピアの世界観を表現したユニークなフォトスポットを設置予定。池ハロナイトと池ハロでは違ったフォトスポットが登場予定。また、パレードに登場するスペシャルデコレーションも設置予定。
＜10月24日（金）16時30分～21時30分＞
◆場所：池袋・サンシャインシティ
＜10月25日（土）～26日（日）＞
◆場所：中池袋公園、IKE・SUNPARK、シネマプラザ前イベントスペース（予定）
チケット情報[表1: https://prtimes.jp/data/corp/96446/table/791_1_8657a9244798f7ddb50455110cefde22.jpg?v=202509281155 ]
※中高生カメラマンチケットは中学生・高校生限定のチケットになります
※豊島区在住のお子様は本人確認証のご提示で参加料無料
※未就学児無料
＜「プレミアムチケット」の5つの特典＞
特典１：更衣室利用時間が8時45分～18時（一般チケットの更衣室利用開始は11時～）
特典２：ホスピタリティエリアの利用が可能
特典３：配信スペース＆充電スペースの利用が可能
特典４：コスプレドックを優先利用することが可能
特典５：「池ハロ専用IKEBUS」へ乗車することが可能
■チケットの詳細・購入はこちら→ https://ikebukurocosplay.jp/ticket/
「池袋ハロウィンコスプレフェス2025 Powered by dwango」開催概要
「池袋ハロウィンコスプレフェス」は、豊島区池袋東口エリアを中心に2014年より毎年開催している、日本最大級のハロウィンイベントです。昨年は3日間で過去最多となる16.1万人が来場。今年も、数百名のコスプレイヤーが街を練り歩く「池ハロコスプレパレード」や、自慢のコスプレをランウェイで披露するステージイベント「ニコニココスプレクション」「親子でハロウィン」など、多彩な企画を展開します。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/96446/table/791_2_91c2ce9d4c12bf029f78c6d3c6375446.jpg?v=202509281155 ]