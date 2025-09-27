株式会社第一プランニングとのシルバーパートナー契約締結のご案内
株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック
■内容
■契約期間
■法人名
■所在地
■代表者
■事業内容
このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは株式会社第一プランニングと、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。
シルバーパートナー契約内容
■内容
メインスタンド側ピッチ看板への広告掲出
■契約期間
2025年9月5日より
株式会社第一プランニング 代表取締役 小林 均様よりファン・サポーターの皆さまへ
この度、水戸ホーリーホックの新規パートナーとして、名を連ねさせて頂く事となりました、水戸市にある「株式会社第一プランニング」です。
弊社は、事業用地や大型分譲地を中心とした、不動産のトータル的活用をマネジメントさせて頂いている会社です。
水戸ホーリーホックのさらなる活躍を応援するパートナーとして、クラブ理念の「水戸維新：人が育ち、クラブが育ち、水戸が育つ」と同じく、少しでもお役に立てる様邁進してまいります。
法人概要
■法人名
株式会社第一プランニング
■所在地
茨城県水戸市東原2丁目5-21 第一水戸ビル2階
■代表者
代表取締役 小林 均
■事業内容
不動産の売買・仲介