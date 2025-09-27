株式会社第一プランニングとのシルバーパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは株式会社第一プランニングと、新たにオフィシャルパートナー（シルバーパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

シルバーパートナー契約内容

■内容

メインスタンド側ピッチ看板への広告掲出

■契約期間

2025年9月5日より

株式会社第一プランニング 代表取締役 小林 均様よりファン・サポーターの皆さまへ

この度、水戸ホーリーホックの新規パートナーとして、名を連ねさせて頂く事となりました、水戸市にある「株式会社第一プランニング」です。

弊社は、事業用地や大型分譲地を中心とした、不動産のトータル的活用をマネジメントさせて頂いている会社です。

水戸ホーリーホックのさらなる活躍を応援するパートナーとして、クラブ理念の「水戸維新：人が育ち、クラブが育ち、水戸が育つ」と同じく、少しでもお役に立てる様邁進してまいります。

法人概要

■法人名

株式会社第一プランニング

■所在地

茨城県水戸市東原2丁目5-21 第一水戸ビル2階

■代表者

代表取締役 小林 均

■事業内容

不動産の売買・仲介