【OSHI POSTER】日本遺産×最新XR 牛久シャトーで推しと一緒に写真撮影！「ラブライブ！スーパースター!!」コラボ開催！

XRDive株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：今川 龍一、以下 XRDive）は、牛久シャトー内、牛久市日本遺産ビジターセンター（所在地：茨城県牛久市）に、デジタルサイネージとXR技術を融合したインタラクティブコンテンツ「OSHI POSTER（オシポスター）」を2025年9月28日（日）より設置することを決定いたしました。

「OSHI POSTER」は、現実世界にデジタルコンテンツを重ね合わせることで、まるで推しがそこにいるかのような没入感のある体験を提供する革新的なサービスです。

製品詳細：https://xrdive.net/oshiposter/

この度、牛久シャトー 牛久市日本遺産ビジターセンターにおける「OSHI POSTER」の導入にあたり、人気アニメーション作品「ラブライブ！スーパースター!!」との特別コラボレーションが実現いたします。

(C)2024 プロジェクトラブライブ！スーパースター!!

１．コラボレーション概要

本企画では、「ラブライブ！スーパースター!!」のキャラクターが登場するXRコンテンツと連携し、来場者の皆様は、あたかもキャラクターと一緒に写真撮影をしているかのようなユニークな体験をお楽しみいただけます。これにより、来場者の皆様に特別な思い出を提供し、観光体験の付加価値を高めます。

ラブライブ！スーパースター!! 牛久シャトー限定フォト

２．登場キャラクター

牛久市広報大使を務める「ラブライブ！スーパースター!!」の鬼塚姉妹に加え、同作品に登場するメンバー全員が「OSHI POSTER」のコンテンツに登場いたします。

牛久シャトー オリジナルフレーム

３．設置開始及びサービス開始日

2025年9月28日（日）AM10時より提供スタート

４．特設サイト

「ラブライブ！スーパースター!!」＆【OSHI POSTER】コラボレーション特設サイト

URL：https://xrdive.net/oshiposter/ushiku-chateau/

５．開催概要・アクセス情報

会 場：牛久市遺産ビジネスセンター/牛久シャトー内/

〒300-1234 茨城県牛久市中央3-20-1

開館時間 10:00～16:00 ※

定休日 無休（年末年始、臨時休館を除く）

※牛久シャトー各関連施設の営業時間とは異なりますのでご注意ください

※本コラボレーション企画「OSHI POSTER ラブライブ！スーパースター!! × 牛久市日本遺産ビジターセンター」は、XR Dive 株式会社による設置・運営です。

※牛久シャトーは本企画の運営には関わっておりませんので、本企画内容について牛久シャトー関連施設への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

■電車でお越しの方

JR 常磐線「牛久駅」下車東口（シャトー口）より徒歩約8分

改札を出て右手に進み、駅前通りを直進すると牛久シャトーが見えてきます。

■車でお越しの方

常磐自動車道／つくば牛久ICより約15分

常磐自動車道／谷田部ICより約25分

■牛久シャトー施設内のご案内（OSHI POSTER設置場所）

牛久市日本遺産ビジターセンター（神谷傳兵衛記念館）

牛久シャトー/牛久市日本遺産ビジターセンター（神谷傳兵衛記念館）へお越しくださいませ

本取り組みは、牛久市が持つ歴史的・文化的資源とXRDiveの最新のデジタル技術を融合させることで、これまでの観光体験とは異なる新たな魅力を創出し、幅広い層の来場者誘致に貢献することを目的としております。

特に、アニメコンテンツのファン層への訴求力を高めることで、牛久市への新たな誘客促進に寄与するものと期待されます。

当社は、今後も「OSHI POSTER」を通じて、地域資源の活性化及び多様な観光コンテンツの開発に尽力してまいります。

"推し"と一緒に撮影！【OSHI POSTER】で新XR体験！

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

XRDive株式会社

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿一丁目12番5号 Uni-works新宿御苑4階

お問合せフォームから：https://xrdive.net/contact/

直接ご連絡いただく場合 Mail：sales@xrdive.net

協力： 株式会社バンダイナムコフィルムワークス

https://www.bnfw.co.jp/

株式会社Up Fields

http://up-fields.jp/

牛久シャトー

https://www.oenon.jp/ushiku-chateau/

ワイン文化日本遺産協議会

https://japan-wine-culture.jp/

