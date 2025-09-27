パラソルが立ち並ぶ神戸の山上の広場「神戸布引ハーブ園」に、本場ドイツのビール、ワインが勢揃い。この秋一番人気の「オリジナルソーセージ」がリニューアル！神戸布引ハーブ園で「ドイツ祭り2025」を開催！

神戸リゾートサービス株式会社

標高400mの山上に位置し、港町神戸の街並みが一望できるリゾート施設「神戸布引ハーブ園／ロープウェイ」（運営：神戸リゾートサービス株式会社）は、「ドイツ祭り2025 - Beer & Wine Fest -」を2025年9月5日（金）～12月25日（木）まで開催しています

＜秋の季刊紙「HERB GARDENS PRESS」デジタルブック＞

https://my.ebook5.net/Kobe_Nunobiki_Herb_Gardens/Press_autumn/(https://my.ebook5.net/Kobe_Nunobiki_Herb_Gardens/Press_autumn/)

＜総合パンフレットデジタルブック＞

https://my.ebook5.net/Kobe_Nunobiki_Herb_Gardens/Pamphlet/

公式Instagram :https://www.instagram.com/kobe_nunobiki_herb_gardens/ドイツの古城ヴァルトブルク城をモチーフにした展望レストハウスと多彩な草花がお迎えするウェルカムガーデン

標高約400mの高台に位置し、秋空の下にずらりと立ち並ぶパラソルとドイツの古城の空間の広場「展望プラザ」。爽やかな風、花、絶景、異国空間を堪能できるロケーションで、厳選した本場ドイツのビールやワインで優雅なランチタイムをお過ごしいただけます。「ドイツ祭り」の名物オリジナルのハーブソーセージ盛り合わせや仔羊のブロシェットなど、ビールやワインとの相性抜群のグルメをご用意しています。ビールとワインは神戸北野の老舗ワインハウス「ローテ・ローゼ」が厳選したこだわりの商品をラインナップ。ビールはドイツの350年以上の歴史を持つ小規模醸造所の「ピルスナー」「ヴァイツェン」「ブラック」の3種を取りそろえています。ワインは赤、白、デザートワイン、スパークリングまでワイン好きはもちろん、ドイツワイン初心者の方にもお楽しみいただけます。知る人ぞ知る「フランケンワイン（フランケン地方）」も販売しております「キンダーワイン（子供のワイン）」はワインになる前の葡萄ぶどうジュース（ノンアルコール）でお子様も一緒に乾杯をお楽しみいただけます

ドイツ祭り2025 -Beer & Wine Fest-

期間：9/5（金）～12/25（木）

時間：11:00～16:00

※ナイター営業時は20:00まで

場所：展望プラザ

協力：ローテ・ローゼ（ドイツ商事）

こだわりのドイツビールやワイン詳細を見る :https://www.kobeherb.com/topics/40131パラソルが立ち並ぶ展望プラザ

＊＊＊神戸布引ハーブ園とドイツについて＊＊＊

神戸布引ハーブ園の展望プラザに建つ「展望レストハウス」はドイツの古城「ヴァルトブルク城」をモチーフにつくられました。神戸布引ハーブ園では古城の広場で人々が「憩い」、本物のドイツワイン（ドイツの日常で愛され、飲まれているもの）を楽しんでいただきたいと、2012年より神戸北野の老舗ワインハウス「ローテ・ローゼ」とタイアップしています。 ドイツビールも「ローテ・ローゼ」がおすすめする醸造所のものを取り扱っています

※世界遺産「ヴァルトブルグ城」は、神戸布引ハーブ園と同じように小高い丘の上にあり、アイゼナッハの町を眺めることが出来ます

展望プラザ

フードメニュー ※11/8（土）～12/25（木）は、メニューが一部変更となります

・ハーブ園オリジナルハーブソーセージ盛り合わせ 1,100円

※10/4（土）より、商品リニューアルに伴い1,200円となります

＜リニューアルポイント＞

パリッとジューシーな食感、そして肉の旨味とハーブの香りが口の中に広がります。

６種 ロングタイプ ・・・ ローズマリー、タイム、チョリソ

ショートタイプ・・・ オレガノ、ガーリック、プレーン

・仔⽺のブロシェット 1,300円

・ビーフステーキ フライドポテトを添えて 1,300円

・ジャガイモとチーズのクロケッタ 850円

・ライスコロッケ入り 魚介のトマトスープ リゾット風 900円

・神戸ブラックカレー 1,500円 ※1日限定30食

・ハーブパン（2種） 350円

ハーブ園オリジナルハーブソーセージ盛り合わせ仔⽺のブロシェットビーフステーキ フライドポテトを添えてジャガイモとチーズのクロケッタライスコロッケ入り 魚介のトマトスープ リゾット風神戸ブラックカレー神戸ブラックカレー

1日限定30食、国産牛ほほ肉を使用した神戸布引ハーブ園オリジナルカレー「神戸ブラックカレー」。2019年の販売以来大人気メニューとなっています。スパイスの香ばしさと旨みが口に広がるこだわりのブラックカレーです。ご自宅でもこのカレーをお楽しみいただけるよう、山麓ショップ「KOBE HERB GARDENS Originals」や山頂ショップ「ハーバルマーケット」にて販売中。お土産としても人気です※「神戸ブラックカレー」1,180円（税込み）

ドイツ祭り2025 -Beer & Wine Fest-メニュー

ドリンクメニュー ※11/8（土）～12/25（木）は、メニューが一部変更となります

ドイツビール 3種各1,100円 500mlボトル

ドイツ最南端の町ゾントホーフェンで350年以上の歴史を持つ家族経営の小規模醸造所のビールです。多くの賞を受賞し、経験と進歩を通じて常に際立っているビールが醸造されています

・ヒルシュブロイ アルガイアーヒュッテンビアー

（コクがあり、柔らかな風味とまろやかな苦味のバランスがとれたフルボディのラガービール）

・ヒルシュブロイ ヴァイサーヒルシュ

（フレッシュでフルボディの上面発酵ヴァイスビール。伝統的なボトル発酵でスパークリングなテイストと心地よいフレーバー）

・ヒルシュブロイ ドッペルヒルシュ ドゥンケルドッペルボック

（伝統的なビールは、75％のダークモルトで醸造されています。フルボディでビロードのような味わい）

ドイツワイン

・グラスワイン ⾚・⽩ （⽢口・⾟口） 800円

・ボトルワイン ⾚・⽩ （⽢口・⾟口） 3,800円

・デザートワイン（アウスレーゼ） 950円 ※グラス

・特別ワイン フランケン 4,800円 ※ボトル

・スパークリングワイン 1,600円 ※ミニボトル

・キンダーワイン（⽩） 400円 ※グラス ※ノンアルコール

・ペリエ 350円

こだわりのドイツワイン

市街地からわずか10分で、ヨーロッパにいるかのような空間、ゆったりとした時間が流れる「神戸布引ハーブ園」。「ドイツ祭り」は、昼間から手軽に本格的なワインやビールを楽しめリゾート気分が味わえるとあって、日本だけではなく海外のお客様を含め終日賑わいます。広場を彩るウェルカムガーデンでは、コスモスやダリア、ケイトウ、コキア、センニチコウ、パンパスグラスなど約30種の草花が彩り、訪れる皆さまをお迎えしています。また、ご飲食をお楽しみいただくテーブルには、ピンクやレッドのインパチェンスのほかオレンジ色のコリウス、可憐な花を咲かせるラミュウムなどの花々で飾花をし、ハーブ園ならではのあたたかで彩りのある空間を演出しています

ウェルカムガーデン■■■神戸布引ハーブ園／ロープウェイについて■■■

新幹線・神戸市営地下鉄「新神戸駅」より徒歩約5分。神戸市街地や北野異人館からすぐのアクセスの良いリゾート施設です。ロープウェイで神戸・京阪神の街並みを眼下に眺めながら、約10分間の空中散歩をお楽しみいただくと、四季折々約200種75,000株のハーブや花々がお迎えします。レストランやカフェ、テラスで食事やスイーツを。ピクニックを楽しんだりハンモックでのんびりくつろいだりと、1日を優雅にお過ごしいただけます



所在地：兵庫県神戸市中央区北野町1-4-3

お問い合わせ：TEL:078-271-1160

URL：https://www.kobeherb.com/