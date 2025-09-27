第2回「和光こどもまつり」に未来型スポーツYOU.FOが出展！日本代表メンバーと楽しむ特別ブース！

一般社団法人日本YOU.FO協会

オランダ発の未来型スポーツ『YOU.FO』が和光市に登場！ 日本代表選手による直接指導のもと、子どもから大人まで誰でも楽しめる特別体験ブースを、第2回『和光こどもまつり』に出展します。

■ 開催概要／発表内容

2025年9月28日（日）11:00～15:00

和光市「わぴあ」児童センター前 広場

第2回「和光こどもまつり」にて、日本YOU.FO協会は体験ブースを出展します。当日は日本代表選手が参加し、来場者の皆さまに直接指導・交流を行います。

関連サイト：https://wapia.jp/kodomomatsuri_2/

■ 背景

YOU.FOは、オランダ発祥の新しいスポーツで、年齢や性別を問わず楽しめるのが魅力です。今回の出展は、地域の子どもたちに身体を動かす楽しさや新しいスポーツ文化に触れる機会を提供し、フェアプレー精神や仲間との協力の大切さを伝えることを目的としています。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=rVlhpFYqnfc ]

■ 参加選手

今年開催された『YOU.FO Ringcross World Cup 2025』に出場した日本代表プレーヤーが参加いたします。

草野愛衣・児玉健二・滝澤克明・田中秀典・藤原昂亮

■ 今後の展望

今後も地域イベントや学校教育の現場での体験機会を広げ、競技人口拡大を進めてまいります。子どもから大人まで幅広く楽しめる“つながるスポーツ”として、全国各地での普及を目指します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━YOU.FOとは━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

YOU.FO Ringcrossは、オランダで開発されたスティックでリングをパスしながら得点を目指すチームスポーツです。接触プレーを禁止し、セルフジャッジを基本とするフェアな競技文化が特徴で、年齢や性別を問わず楽しめます。スピード・戦略・空間把握能力が求められる競技性に加え、人と人との信頼や協力を重視した“つながるスポーツ”として、欧州・アジアを中心に普及が進んでいます。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=tB7Rl1Vps1o ]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━本件に関するお問い合わせ先━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

選手・協会スタッフへの取材など、随時ご相談を受け付けています。また、YOU.FOを企画・イベント・教育・番組等に導入したいというご相談も歓迎しております。資料提供や体験機会の調整も可能ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。

一般社団法人日本YOU.FO協会（広報担当）



info@youfo.or.jp

Instagram：@youfo_japan(https://www.instagram.com/youfo_japan/)