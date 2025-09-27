「大逆転裁判」シリーズ10周年を記念したコラボレーションアイテムが登場！第二ボタン、メッセージリング（指輪）が順次予約開始

株式会社ユートレジャー

株式会社ユートレジャー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 興一、株式会社ケイ・ウノの連結子会社）は、2025年7月9日で10周年を迎えた「大逆転裁判」シリーズとコラボレーションした「第二ボタン」「メッセージリング（指輪）」の予約受け付けを2026年1・2月頃に順次行います。ユートレジャーでは初めての取り扱いライセンスとなります。

https://u-treasure.jp/special/210(https://u-treasure.jp/special/210)

商品詳細

「大逆転裁判」とは

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/832_1_27e6782c221f6e22f667df17cca66ff6.jpg?v=202509281155 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/832_2_a9bb3508fe23e947b216e87840f2246b.jpg?v=202509281155 ]

「異議あり！」でおなじみの“法廷バトル”ゲーム「逆転裁判」シリーズの時代よりもはるか昔――

19世紀末・明治時代の日本と倫敦（ロンドン）を舞台に、成歩堂龍一の先祖・成歩堂龍ノ介が活躍する大逆転劇！

緻密に張り巡らされた伏線とその回収、怒涛の逆転劇によるシリーズ最高峰のカタルシス！！

極上の法廷ミステリーエンターテインメントの決定版！！

◆大逆転裁判 10周年記念サイト：https://www.ace-attorney.com/great1-2/anniversary/

◆公式X（旧Twitter）：https://x.com/gyakuten_capcom

ユートレジャーについて

「あなたの好きをカタチに・・・」ファンの方々の「好き」をジュエリーというカタチにし、身に着ける喜びを提供したいという想いからユートレジャーが立ち上がりました。

デザイナーや熟練した各分野の職人が、着け心地や存在感、耐久性・強度を追求し、「一生の宝物になるようなジュエリーをお届けしたい」という想いを込めて丁寧に製作しております。

細部にまでこだわった品々をぜひお楽しみください。ユートレジャーのこだわりはこちらで紹介しています。

https://u-treasure.jp/information/about_utreasure

株式会社ユートレジャー（U-TREASURE） https://u-treasure.jp/(https://u-treasure.jp/)

お客様のお問い合わせ窓口（ユートレジャーオンラインショップ）

◆お問い合わせフォーム＞＞ https://u-treasure.jp/contact

◆E-mail＞＞ onlineshop@u-treasure.jp

◆X（旧Twitter）＞＞ https://x.com/u_treasure_pr

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/utreasure_official

◆LINE＞＞ https://page.line.me/u-treasure

◆Facebook＞＞ https://www.facebook.com/utreasure.official