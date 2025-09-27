【おうちにプロ】デジタル遺品整理に関するアンケート調査

調査サマリー

株式会社ゼロアクセル

・デジタル遺品整理の対策として行っている割合が多いのは「アカウント・パスワードをまとめて管理」。

・デジタル遺品整理において最も不安と思われているのは「アカウントにアクセスできない」こと。

・デジタル遺品整理のアドバイスとして需要が高いのは「整理手順のマニュアル」。

デジタル遺品整理に関するアンケート調査の概要

おうちにプロでは、ハウスクリーニングでお悩みの方により有益な情報を提供するために、「デジタル遺品整理に関する独自調査」を実施しました。アンケート調査の概要は以下の通りです。

デジタル遺品整理という言葉を知っていますか？

ご自身のデジタル遺品について、何か対策はしていますか？（複数回答可能）

デジタル遺品整理で最も不安に感じていることは何ですか？

デジタル遺品整理について、どのようなアドバイスがあると嬉しいですか？

デジタル遺品整理をサポートするサービスがあったら利用したいですか？

おうちにプロとは

「おうちにプロ(https://ouchipro.com/)」は、住まいに関するさまざまなサービスを、信頼できる専門業者から安心して選べる比較・予約サイトです。

エアコンクリーニング(https://ouchipro.com/airconcleaning/)や水まわりクリーニング(https://ouchipro.com/watercleaning/)、ハウスクリーニング(https://ouchipro.com/housecleaning/)など、暮らしに密着した多岐にわたるサービスを掲載し、全国2000件以上の登録業者の中から、対応エリア、価格帯、サービス内容、さらには2万件を超える利用者の口コミ評価をもとに、条件に合った業者を効率よくお探しいただけます。



口コミ情報は、実際の利用者による評価や感想が反映されており、初めてご利用になる方でも安心してサービスをご検討いただけます。



現在、口コミ投稿キャンペーンを実施しており、投稿いただいた方には最大1000円分のデジタルギフトを進呈中です。「おうちにプロ」は、安心・納得の業者選びを通じて、より快適な住環境づくりをサポートいたします。

