Papas［パパス］からキッズサイズのスウェットが登場！

株式会社パパスが運営するメンズファッションブランド「Papas」から、男女兼用キッズサイズのトレーナー（スウェットシャツ）が発売されます。Papasとしては2020年以来5年ぶりとなるキッズの新作アイテムです。

大人用の定番トレーナー（品番：D0425UTR301(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/4406)）を元に、前身頃にPapasロゴをプリントしたデザインで、親子やご家族で“おそろい”にするのもおすすめ。

■大人とおそろい！デザインのポイント

・動きやすくて着脱もしやすいラグランスリーブ。肩が合わなくてもシルエットが綺麗なのでオーバーサイズでも似合います。

・右胸のタグや左袖にフロッキープリントされたナンバーといったこだわりのディテールも再現。※左袖のナンバーはランダムです。

・襟元は前にクラシカルなVガゼット、後ろにはお子様にも人気のサイのネームをあしらいました。大人用は前後ともVガゼットですが、キッズ用は着用時に前と後ろが分かりやすいよう異なるデザインに。

・ベビー（90）、キッズ（110・130）でそれぞれ異なる着心地とシルエットを追求し、各サイズ別のパターンを作成しました。

4歳・身長100cmで110サイズを着用1歳・身長80cmで90サイズを着用

■安心の日本製。ものづくりのポイント

・40/1という細番手の糸を使い、国内工場で編み立て、美しく滑らかな表面感を持った生地をPapasオリジナルの色で染め上げています。

・大人よりも活発で体温が上がりやすいお子様に合わせて、大人用の定番（品番：D0425UTR301(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/4406)）よりもやや薄手で軽い裏毛素材を使っています。

・製品洗い、タンブラー乾燥をして仕上げることで、ふっくらとした柔らかな風合いとやさしい着心地もプラスしています。

・ホルムアルデヒド検査において基準値以下をクリアしています。

■サイズ選びについて

90・110・130の3サイズで展開しています。

90サイズ…身長85～95cm（2～3歳の平均身長）

110サイズ…身長100～115cm（4～6歳の平均身長）

130サイズ…身長120～135cm（7～9歳の平均身長）

※お子様の成長には個人差がございます。かっこ内の年齢については目安としてご覧ください。

※製品洗いのため、寸法にばらつきが出る場合がございます。ご了承ください。

カラーはピンク、ライトサックス、ネイビーの3色展開。ライトサックスとネイビーは大人用の定番トレーナー（品番：D0425UTR301(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/4406)）と色までおそろいにできます。

この秋はぜひご家族でパパスのお洋服をお楽しみください！

カラー：ピンクカラー：ライトサックスカラー：ネイビーカラーバリエーション

商品ページ： https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/9259 ※10月1日お昼12時に公開

関連情報ページ： https://papas.jpn.com/ja/news/papas_kidstrainer_251001

Papas（パパス）…

大人の男性のためのカジュアルウェアとして1986年に設立。

そのネーミングは小説家アーネスト・ヘミングウェイの愛称“パパ・ヘミングウェイ”に由来している。

『なんだかいい』―そう表現されるパパスの洋服は、創業当初からメイド・イン・ニッポンを追求し、厳選された素材に日本の職人の技術力、多くの時間と手間を集結して体に馴染むデザインと最高の着心地を提供し続けている。

