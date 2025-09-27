株式会社AITech「東京AI祭 2025」の協賛としてシルバースポンサーに
・主催：東京AI祭実行委員会
会社概要
事業内容：AIエージェントの開発・導入支援 /
株式会社AITech（本社：東京都文京区、代表：河津大誠、以下「AITech」）は、2025年10月4日（土）～5日（日）に東京都渋谷区のAbema Towersにて開催される「東京AI祭 2025」（主催：東京AI祭実行委員会）の協賛としてシルバースポンサーになりました。
協賛の背景
株式会社AITechは「生成AIで、建設業の可能性を広げる。次世代の働き方への第一歩を。」というビジョンのもと、建設業界の人手不足をAIエージェントによる業務自動化により解決することを目指すAIスタートアップです。
本イベントは、トークセッション/ブース展示/作品発表/ハッカソンなどを通じて、開発者やクリエイター、学生が最先端の知見とネットワークを深める場であり、AI産業の発展にとって大変意義深い機会だと捉えています。
開催概要
・イベント名：東京AI祭 2025
・日時：2025年10月4日（土）～10月5日（日）
・会場：Abema Towers 10F・11F（東京都渋谷区宇田川町40-1）
・参加費：無料
・URL：https://www.aisai.tokyo/
社名：株式会社AITech
代表者：代表 河津 大誠
所在地：東京都文京区本郷6‐25‐14
積算・省エネ計算のAI-BPO
URL：https://aitechworld.info/