株式会社AITech「東京AI祭 2025」の協賛としてシルバースポンサーに

株式会社AITech

株式会社AITech（本社：東京都文京区、代表：河津大誠、以下「AITech」）は、2025年10月4日（土）～5日（日）に東京都渋谷区のAbema Towersにて開催される「東京AI祭 2025」（主催：東京AI祭実行委員会）の協賛としてシルバースポンサーになりました。

協賛の背景

株式会社AITechは「生成AIで、建設業の可能性を広げる。次世代の働き方への第一歩を。」というビジョンのもと、建設業界の人手不足をAIエージェントによる業務自動化により解決することを目指すAIスタートアップです。

本イベントは、トークセッション/ブース展示/作品発表/ハッカソンなどを通じて、開発者やクリエイター、学生が最先端の知見とネットワークを深める場であり、AI産業の発展にとって大変意義深い機会だと捉えています。

開催概要

・イベント名：東京AI祭 2025

・日時：2025年10月4日（土）～10月5日（日）

・会場：Abema Towers 10F・11F（東京都渋谷区宇田川町40-1）

・参加費：無料

・主催：東京AI祭実行委員会

・URL：https://www.aisai.tokyo/

会社概要

社名：株式会社AITech

代表者：代表 河津 大誠

所在地：東京都文京区本郷6‐25‐14

事業内容：AIエージェントの開発・導入支援 /

積算・省エネ計算のAI-BPO

URL：https://aitechworld.info/