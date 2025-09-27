【千代田区/対象エリアの企業・団体様限定】「リファレンス麹町貸会議室」の会議室を初回”3時間無料”で使える！近隣エリア対象のキャンペーンをスタート

株式会社リファレンス

株式会社リファレンス（本社：福岡市博多区）は、2025年春にオープンした 「リファレンス麹町貸会議室」 にて、麹町・平河町・永田町・紀尾井町・隼町・一番町～六番町エリアの企業・団体様限定で、お得にご利用いただけるキャンペーンをスタートいたしました。

リファレンス麹町貸会議室は、地域の企業・団体様に寄り添い、安心してご利用いただける身近な会議室を目指し、千代田区の特性に合わせた多彩な用途に対応しています。

今回のキャンペーンは、地域の皆さまにまずは実際にご利用いただき、会議室の快適さを体感していただくことを目的に企画したもの。初回はお試し価格で、さらにリピート利用で期間中は継続してお得が続きます。新しい会議室を体験いただけるこの絶好の機会に、ぜひ「リファレンス麹町貸会議室」をご活用ください。

キャンペーン概要

ご利用シーン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27468/table/8_1_9434e50f36024582edef240bf39e3681.jpg?v=202509280555 ]詳細を見る :https://re-rental.com/sakae/wp-content/uploads/2025/09/%E3%80%90%E5%AE%8C%E6%88%90%E3%80%91%E3%83%81%E3%83%A9%E3%82%B7PDF-1.pdf研修や面接はもちろん、オンライン会議やハイブリッドセミナーにも対応

社内会議、採用面接、社内研修、商談や打ち合わせ、セミナーの会場など、幅広いビジネスシーンでご利用いただけます。

また、各部屋に高速光回線のWi-Fi（無料）を完備しているため、オンライン会議やハイブリッドセミナーなどのイベントにもおすすめです。

企業研修や会社説明会でビジネスだけでなく趣味の活動や交流会のスペースとしても土日祝はスクールやワークショップ、イベントの出展スペースの会場として

リファレンス麹町貸会議室は平日だけでなく土日祝も利用可能。

資格試験や勉強会など休日のビジネス利用から、

地域団体の集まり、ワークショップ、サークル活動や各イベントの出展スペースとしても、平日・休日を問わず、さまざまなシーンで柔軟にご活用いただけます。

会議室概要

ご利用の流れ :https://re-rental.com/kojimachi/flow/最大92名収容の大会議室から10名収容のミーティングルームまで全5タイプの会議室

▼会議室一覧

KJ401：収容人数10名／24.94平方メートル

KJ402：収容人数18名／29.27平方メートル

KJ403：収容人数45名／52.20平方メートル

KJ404：収容人数92名／107.09平方メートル

KJ405：収容人数45名／57.35平方メートル

会議室は落ち着いたシックな色調と高級感のある内装で、大切な商談や経営会議にもふさわしい雰囲気を提供。

全部屋にプラズマクラスター加湿空気清浄機を導入し快適な空間をサポートしています。

また、電源タップやHDMIケーブルは室内に常備。会場レイアウトの設営もおまかせで、ご利用後の原状復帰も不要。準備や片付けの手間も大幅に省けます。

トータルコストで選ぶならリファレンス

最大92名収容のKJ404（写真上）には天井スピーカー内臓の音響システムを搭載。休憩や待機時間、ランチでも利用可能な広々とした待合スペース（写真下段右）も。フロアマップを見る :https://re-rental.com/sakae/wp-content/uploads/2025/09/%E9%BA%B9%E7%94%BA_%E3%83%95%E3%83%AD%E3%82%A2%E5%9B%B3.pdf

高品質な備品設備をリーズナブルな価格で利用できるのもリファレンス会議室のメリット。

オプションやサービスにかかる費用を抑えてトータルコストを削減できます。

充実したサービスと丁寧な対応でイベント運営をサポート

マイク（税込1,100円）※音声アンプ付きスクリーン（税込2,200円）プロジェクター（税込5,500円）WEBカメラ（税込2,200円）笑顔と丁寧な対応で、快適なご利用をしっかりサポート

麹町貸会議室には専任スタッフが常駐しているため、利用が初めての方でも安心。

丁寧で温かみのある対応で、快適に利用ができる環境をご用意しています。会議室の使い方や備品の手配など、ご利用に関する不安やお困りごとは、お気軽に専任スタッフへご相談ください。

さらに、各種サービスも充実しており、企業イベントのスムーズな運営をしっかりとサポートいたします。

定期・長期契約でお得なプランも

会議室の定期利用や長期予約（週単位・月単位）も可能。オープンしたばかりの会議室のため連日同じ会議室を確保しやすく、スケジュールも組みやすいのが大きなメリット。

毎回会場を確保する手間もなくなり、スケジュールや人数に変更があれば日時や会議室の変更も可能。

お部屋も備品も必要な時に必要な時間だけ借りて無駄なコストをカット。

内容に合わせたレイアウト設営や荷物のお預かりサービスなど、サポート体制も充実。

お客様おひとりおひとりのご要望に沿った、最適な会議室やプランをご提案します。

【利用シーン】

▶ 定期的に開催されるイベントや定例会議

▶ 長期スケジュールの企業研修

▶ インターン期間中や長期研修の拠点として

▶ オフィス移転時の荷物保管や仮オフィスとして

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

【施設概要】

施設名：リファレンス麹町貸会議室

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目1-1 麹町311ビル4F

利用可能時間：8:30～22:00

受付時間：9:00～18:00（平日・土日祝）

電話番号：03-6269-9686 / 03-6269-9687

URL：https://re-rental.com/kojimachi/

アクセス：

東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」6番出口より徒歩2分

東京メトロ有楽町線「麹町駅」1番出口より徒歩3分

アクセスマップフロアマップ【お問い合わせ・ご予約】

施設の見学予約やご相談は下記までお気軽にご連絡ください。

『リファレンス麹町貸会議室』

TEL：0120-46-0058（東京エリア３.番→麹町ビル１.番）

URL：https://re-rental.com/kojimachi/

【運営会社】

会社名：株式会社リファレンス

設立：1996年2月

代表者：相部 光伸

本社所在地：福岡市博多区博多駅東1丁目16-14リファレンス駅東ビル 7F

TEL：092-432-0058 FAX：092-432-0035

URL：https://11heya.co.jp/