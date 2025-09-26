【セミナー開催】人材紹介の立ち上げ・経営者必見！“1年で3割が撤退”する現実を乗り越える、黒字化と生存戦略を徹底解説

株式会社ブレイン・ラボ

株式会社ブレイン・ラボ（本社：東京都港区、代表取締役社長：中江典博）は、これから人材紹介事業を立ち上げる方や、立ち上げ間もない経営者・事業責任者を対象に、黒字化の道筋と生存戦略を徹底解説する無料オンラインセミナーを開催いたします。

お申し込みはこちら :https://pages.matchingood.co.jp/250929.html

人材紹介事業の立ち上げは、初期投資や運転資金のリスクが大きく、正しい戦略と仕組みがなければ、1年以内に3割が撤退すると言われる厳しい世界です。

本セミナーでは、**「黒字化のスピード」と「失敗の回避」**を両立するために、以下のようなリアルな経営課題に向き合いながら、元大手人材会社出身講師による、支援実績に基づいた“生き残り戦略”を伝授します。

▼本セミナーで得られる内容

●キャッシュフローを守る「財務・法務・契約周り」の守り方と優先順位

●KPI設計・タレントプール戦略・営業管理などの、持続的な成長基盤の仕組み作り

●よくある「立ち上げ期の落とし穴」とそこから抜け出す実践手法

●Excel管理の限界とCRM導入による業務効率化・属人化の解消

【参加をおすすめしたい方】

●人材紹介事業をこれから始める、または立ち上げ直後の経営者・責任者の方

●自己流で進めてきたが、このままで良いのか不安を感じている方

●契約管理・顧客管理・法対応など、後回しにしている部分に課題を感じている方

●収益化までの最短ルートを把握し、失敗しない事業展開をしたい方

■お申込み方法・詳細

開催日時： 9月29日 12：00 - 13：00

開催形式： オンライン（Zoom）

参加費 ： 無料

申込方法： 下記申込ページからお申し込みください

https://pages.matchingood.co.jp/250929.html

■「CAREER PLUS」について

「CAREER PLUS」は人材紹介ビジネスに特化した業務基幹システムシステムです。求職者の募集から面談、紹介、内定、売上・請求管理まで、紹介業務に必要な情報を一元管理できる点が特長です。

導入実績は業界内でもトップクラスを誇り、大手人材紹介会社から成長中のスタートアップ企業まで、幅広い企業にご活用いただいています。

■株式会社ブレイン・ラボ 会社概要

［社名］ 株式会社ブレイン・ラボ（Brain Lab,Inc.）

［本社所在地］ 東京都港区芝浦4-12-38 CANAL GATE SHIBAURA 3F

［設立年月日］ 2002年11月

［代表者］ 代表取締役社長 中江典博

［事業内容］ 人材紹介・人材派遣業務における、コンサルティングサポート

人材紹介・派遣会社向け業務管理システムの開発・販売

［コーポレートサイト］ https://www.brainlab.co.jp

［サービスサイト］ https://careerplus-info.com/

