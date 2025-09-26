【リード獲得2倍】「横並びの慣習」を破った清和ビジネスの展示会改革

株式会社on the bakery




株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表：井戸裕哉）が開発・運営するノーコードマーケティングツール「クロワッサン」を導入いただいた、株式会社清和ビジネスの世羅郁穂様（企画本部 マーケティング部 マーケティング室）への取材記事を弊社HPへ掲載いたしました。



「展示会の常識」を遊び心で変える


今回ご紹介するのは、65期を迎える信頼企業・清和ビジネス様。


従来の「シール式アンケート＋名刺交換」では差別化が難しいと感じ、「横並びの慣習」を打破すべくガチャを導入。展示会での新規リード獲得を大きく伸ばしました。


導入背景：「名刺とシール」だけでは記憶に残らない


- 他社と同じシール式アンケートでは差別化できない
- 名刺交換も「忘れた」と言われれば接点が途絶える
- 「スキャンで情報をもらうだけでは失礼」という課題意識

そこで「お礼と記憶に残る仕掛け」としてガチャを導入しました。


活用の全体像：「アンケート→会話→ガチャ」の三段階設計


- まずアンケートに回答 → スタッフが確認し、その場で会話につなげる
- 回答内容に応じて説明をフォーカス（例：「リチャージ環境に興味」とあれば関連説明へ）
- 最後にガチャで体験とお礼を提供

この流れで、アンケートが自然に会話へとつながる即時性を実現しました。




成果：「親近感のあるブース」へ変貌


- リード獲得数：前年500～700件 → 1000件超（倍増）
- 有効リード：前年比1.3倍
- アンケート回答率：100％

来場者からは「え、ガチャ？面白いね！」と好評。


ブース全体の雰囲気も従来の堅さから刷新され、「親しみやすいブース」へと変化しました。


想定外の効果


- ガチャがアイスブレイクになり、営業担当が会話を始めやすくなった
- 「ガチャをやっていた会社」として展示会後も記憶が残る存在に
- 世代を問わず接点が広がり、ターゲット拡張につながった

今後の展望


清和ビジネス様は、今後も展示会では「アンケート＋ガチャ」を定番化。


さらにオンラインセミナーやリアルイベントにも診断やガチャを応用し、待ち時間や参加体験をより有意義に変えていく構想です。


まとめ：「遊び心」が成果を変える


清和ビジネス様にとって「クロワッサン」は、遊び心を武器にブランディングを刷新する存在となっています。


今回の事例でみえた「クロワッサン」の魅力をまとめました。


- マンネリ化したシールアンケートを打破
- 回答結果をその場で会話につなげる仕組み
- リード獲得数は2倍、有効リードも1.3倍に改善
- 「親近感のあるブース体験」で記憶に残る展示会へ



「クロワッサン」について




「クロワッサン」は、誰でもノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。


キャンペーン設計からユーザー参加・分析までを一気通貫で行える点が特長で、さまざまな業種の企業にご利用いただいています。



「クロワッサン」の効果と特徴


「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。


ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Web


マーケティングの「率と量」を向上します。



「クロワッサン」の特徴を4つご紹介


1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！


「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。


必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。



2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現


「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。


マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。



3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能


ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。


「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。



4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行


「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。


- アプリの種類を選択
- デザインテンプレートを選択
- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。



「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。


月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。


コスト面でもご安心いただけます。



当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。


オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。



