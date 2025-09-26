PKSHAアルゴリズム2号有限責任事業組合

ロボトラックについて

株式会社ロボトラックは、「自動運転で物流革命を起こす」をミッションに、AI搭載の自動運転トラックの社会実装を目指すテクノロジーカンパニーです。同社は、レベル4の自動運転実現に向けた開発を進めており、特に大型車特有の課題解決に強みを持っています。

今回の資金調達について

今回の資金調達により、さらなる研究開発体制の強化と、実証実験の加速を進める予定です。

PKSHAアルゴリズムファンドは、AIとソフトウェア領域における豊富な知見と実績を活かし、ロボトラックの成長を全面的にサポートしてまいります。また、PKSHA Technology、松尾研究所との連携により、最新の学術的知見も提供し、同社の技術革新と事業拡大を支援してまいります。

・会社概要

会社名 : 株式会社ロボトラック

本社 : 東京都中央区新川1丁目15番11号小田中ビル

ウェブサイト: https://robotruck.jp/

PKSHAアルゴリズムファンドについて

PKSHAアルゴリズムファンドは、AIとソフトウェア領域を強みとしたベンチャーキャピタルファンドです。シード/アーリーステージから上場後まで、企業価値向上に長期的に貢献することを特徴としており、日本のみならず韓国・中国・東南アジアにチームを持ち、グローバルな投資活動を展開しております。

所在地 ：東京都文京区本郷 1-28-10 本郷TKビル

URL : https://pkshacapital.com/

生成AIアクセラレーションプログラム「IGNITE」について

IGNITEとは、PKSHAアルゴリズムファンドが提供する生成AI活用に特化したアクセラレーションプログラムです。松尾研究所やPKSHAの専門家がメンターとして1名ずつ伴走し、事業戦略から市場展開まで実戦的に支援します。さらに最大3億円の出資検討や投資家ネットワークを通じ、生成AI領域での新規事業創出を後押しします。

事前説明会として「IGNITE Open Day」をオンラインで実施予定です。ぜひお気軽にご参加ください。

IGNTIE公式ページ ：https://pkshacapital.com/lp/

Open Day申込ページ：https://peatix.com/event/4569990/view