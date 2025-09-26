狼煙のナポリタンZ ： 16年門外不出の秘伝を具現化した新たな選択肢

商品概要

ピッツェリア ネアポリス

「狼煙のナポリタンZ」は店主・綿引裕三郎が、自身の分身として開発した一品です。ナポリ修行を経て日本に帰国後、「日本人らしさ」を表現するピザ作りを追求。16年にわたる店舗での試行錯誤、火災事故やパンデミックなど数々の困難を経て、いま持続可能なワークスタイルの象徴として商品化に至りました。

「狼煙のナポリタンZ」は、16年間ネアポリス店舗のテーブル調味料として愛され続けてきた秘伝のオイルを商品化した新商品です。燻製唐辛子の辛味に加え、ヤマドリ茸（ポルチーニ）の旨味、極弱火でじっくりと煮込んだにんにくコンフィの甘味とコクを重ね合わせ、奥深い味わいを実現しました。

本商品は、料理に仕上げとしてひとかけするだけで、湯気とともに燻製香が立ち上り、日常の家庭料理を専門店の一皿へと変化させることができます。塩味・甘味・旨味・苦味・酸味という五味の設計を取り入れているため、特にトマトソースやナポリタンとの相性は抜群です。

また、ネアポリスが2009年から取り組んできた薪窯文化と植林活動を背景に、売上の一部を国内の植林団体へ寄付する仕組みを導入。食卓で楽しむ一滴が、未来の森を育てることにもつながるサステナブルな商品となっています。

「狼煙のナポリタンZ」は、日常の食卓に特別な体験をもたらすと同時に、環境への配慮を両立した新しい調味料の形を提案します。

一本の薪から森林へ 「新」で焼くナポリ系の小さなピザ屋がつくる ナポリタン専用オイル「狼煙のナポリタンZ」は 植林活動するスパイス! ネアポリス、サスティナブルなサイクル

サステナブルな商品

1本の薪に「火」をつける事で３つの素材を抽出

『炎』このサイクルはまずピザを焼く炎から始まります。

『煙』炎と同時に発生する煙で、日本古来、食品保存技法、燻製商品をつくる。

『灰』薪が燃えきった後には灰となりますがネアポリスでは2つの活用１.畑に撒き土壌改良しバジル(ピザマルゲリータに)、唐辛子(ノロシ)を作る。２.日本の伝統繊維染色技法「藍染」の原材に。

『森』薪一本から発生する炎・煙・灰を商品化、売上の一部を植林活動。植樹、保全して森を育てる。そして必要な分だけ薪として購入。

商品詳細

「狼煙のナポリタンZ（スモークペペロンチーノ）」は、燻製した唐辛子にポルチーニの旨味とにんにくコンフィの甘みを重ね合わせた、唯一無二のナポリタン専用オイルです。塩味・甘味・旨味・苦味・酸味の五味を意識した設計により、仕上げにひとかけするだけで家庭のトマト料理を専門店の味わいへと引き上げます。

瓶の中に浮かぶ金色の輪「ゴールドスモークリング」は、燻製ポルチーニの粉末であり、使用前に振ることでオイル全体に行き渡り、湯気とともに立ち上る豊かな燻香をお楽しみいただけます。

商品は【60ミリリットル／本】で提供され、原材料には食用油、唐辛子、ニンニク、茸を使用し、賞味期限は製造より【2年】で、直射日光・高温多湿を避け常温で保存可能です。開封後は常温にて保管し、お早めにご利用ください。

本商品はナポリタンをはじめ、パスタやピザ、グラタン、スープ、さらにはうどんや豚汁などの和食まで幅広く活用でき、日常の料理を「ご馳走」へと変える万能な仕上げ調味料としてお楽しみいただけます。

価格

原材料一部金色の輪「ゴールドスモークリング」使用例

「狼煙のナポリタンZ」は、60ml入り3本セットを 一般販売予定価格 5,714円（税込） で展開予定です。今回のクラウドファンディングでは、発売を記念して ［早割特典］5,327円（税込／387円OFF） をご用意しました（先着50名様限定）。応援購入いただいた方には、2026年2月末までに商品をお届けいたします。この新たな製品は、クラウドファンディングサイト 「Makuake」内特設ページ https://www.makuake.com/project/napolitanz/(https://www.makuake.com/project/napolitanz/) にて購入可能です。

今後の展開

ネアポリスは、「狼煙のナポリタンZ」の発売を皮切りに、ナポリタン専用の粉チーズなど、シリーズ商品の開発を進めています。

「料理をおいしくするだけでなく、森を育てる」サイクルを広げ、地域から全国へと新たな食文化を発信していきます

代表 綿引裕三郎■ 会社概要：問い合わせ先

店舗名：ピッツェリア ナポレターナ ネアポリス

所在地：愛知県豊橋市

事業内容：薪窯ピッツァの提供、オリジナル調味料の開発・販売

代表者：綿引裕三郎

E-mail：pizza.neapolis@gmail.com

携帯番号： 090-7318-5635

電話番号： 0532-56-5640