少数株ドットコム株式会社

少数株ドットコム株式会社（代表取締役会長：山中 裕、本社：東京都練馬区、以下「少数株ドットコム」）は、社員の主体的な学びと質の高い顧客サービス提供実現のため、資格取得支援制度を導入しておりますこと、下記の通りお知らせいたします。

１．制度導入の背景

当社は、金融庁の「責任ある機関投資家のための原則」（日本版スチュワードシップ・コード）に準拠し、投資先企業の経営に深く関与する事業を展開しています。そのためには、財務・法務・税務などの専門知識に加え、企業理解や危機管理能力など幅広いスキルが求められます。

また、当社は「ユダヤ人に勝てる日本を作る」ことを会社のミッションとして掲げています。

営利企業として利益や売上を追求することを前提としつつも、日本人が金融力・政治力・文化力を備えるために貢献することを至上命題としています。この理念を社会的な大きなうねりに発展させるには、従業員、投資家、取引先、投資先企業などとの友好的な協業が不可欠です。

当社の役職員・従業員一同は、短期的な利益よりも日本人の金融力向上に資する長期的な社会的利益を優先します。なお、当社代表は、死去前に財産の95％を政治的ミッションのために寄付することを約束しています。

２．資格取得支援制度の概要

当社は社員のスキルアップとモチベーション向上を支援するため、次の資格取得を推奨しています。

■宅地建物取引士

参考）不動産適正取引推進機構(https://www.retio.or.jp/exam/exam_detail/)

不動産に関するニーズは多岐にわたり、遊休不動産や非中核不動産の有効活用はアクティビストが重視するテーマの一つです。当社も不動産の含み益を企業価値に反映させ、経営資源として効率的に活用することで、収益向上に資するソリューション提供を目指しています。

■Ｇ検定（日本ディープラーニング協会）

参考）JDLA G検定(https://www.jdla.org/certificate/general/)

AIの活用リテラシーを身につけるための検定です。当社ではAI研修の実施や導入コンサルティングを自社や投資先企業に支援しており、AI人材育成を事業成長の重要な基盤と位置づけています。社員のデジタルリテラシーを高めることで、顧客への提供価値をさらに向上させていきます。

３．今後の展望

当社は、社員一人ひとりがプロフェッショナルとして能力を発揮できる環境整備を進め、顧客や出資者に満足度の高いリターンを提供してまいります。

同時に、「上場株式のような市場が存在せず非上場株式を手放せない株主に最適なソリューションを提供する」および「株式買取を通じ、社会的責任のある株主として企業ガバナンス強化や信頼向上に寄与する」というミッションのもと、非上場株式流通における公正で開かれた選択肢の提供に引き続きコミットします。

■会社概要

少数株ドットコム株式会社 （ https://www.shosukabu.com/ ）

所在地｜東京都練馬区

代表者｜山中 裕

事業内容｜委任状争奪などの会社支配権の争いに関するコンサルティング、会社法の紛争の予防や対応に関するアドバイザリー業務、創業家や資産家に対するフィナンシャルアドバイザリー業務、企業統治体制の構築に関するコンサルティング、ベンチャー投資など

◆当社は、金融庁の「責任ある機関投資家のための原則」（日本版スチュワードシップ・コード）に準拠し、この原則に沿って投資先企業をモニタリングし、投資先企業と対話を行っています。

https://www.shosukabu.com/stewardship-code/

以上