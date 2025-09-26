【10/10（金）ウェビナー開催】チャンネル登録者数や再生回数に惑わされない、YouTubeで成果を出すために見るべき指標とは？
動画を起点として2,000社以上の企業にコンサルティング事業を展開する株式会社LOCUS（東京都千代田区、代表取締役 瀧良太）は、2025年10月10日(金)11時より、ウェビナー「チャンネル登録者数や再生回数に惑わされない、YouTubeで成果を出すために見るべき指標とは？」を開催いたしますのでお知らせいたします。
申し込みはこちら :
https://www.locus-inc.co.jp/seminar/251010
【こんな方におすすめのウェビナーです】
・YouTubeチャンネルを運用し始めたが、どの指標を追えばよいか分からない方
・再生数は伸びているのに、ビジネス成果につながっていないと感じる方
・上司への報告で、どのKPIを示せばよいか悩んでいる方
・YouTubeアナリティクスの見方がよくわからない初心者～中級者の方
・競合他社と差別化できる独自のKPI設定方法を知りたい方
【セミナー内容】
「YouTubeチャンネルを始めたけれど、再生数やチャンネル登録者数ばかり気にしていませんか？」
しかし、これらの数字だけを追いかけても、ビジネスの成果にはつながりません。
本セミナーでは、YouTubeチャンネルの目的に合わせた正しいKPIの選び方と、
成果を最大化する指標管理のコツを45分で徹底解説します。
【開催概要】
開催日時 2025年10月10日（金）11:00～11:45
定員 100名
参加費 無料
講師 株式会社LOCUS 社長室 チーフコンサルタント 川口 有蘭
- ご注意 -
※競合他社 / 同業者の方からのお申込みなど、当社の判断によりお断りする場合があります。
※都合により、企画の内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。
【株式会社LOCUSについて】
LOCUSは大手企業から新進ベンチャーまで 2,000 社以上に対して
「動画が、ビジネスを動かす」をテーマに、「表現の品質」ならびに「活用の成果」にこだわるクリエイティブカンパニーとして、「BtoC」「BtoB」「採用 / 研修 / インナーブランディング」など幅広い領域で動画を起点としたコンサルティングサービスを展開してまいりました。
現在においては動画コンサルティングサービスに加えて、YouTubeチャンネルの運用コンサルティングや自社メディアとして全国の約1,100店舗の調剤薬局にデジタルサイネージを展開している「シニアード」など、動画に関連する新たな事業開発を行っております。