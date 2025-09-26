温暖化対策の新素材『SPACECOOL』、COP30「ジャパン・パビリオン」で世界に発信。猛暑地帯の海外企業・パートナーとの協業事例も紹介

SPACECOOL株式会社

ゼロエネルギー冷却を行う放射冷却素材「SPACECOOL（スペースクール）」の開発・販売を行うSPACECOOL株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：末光真大）は、2025年11月10日からブラジル連邦共和国・ベレンで開催される国連気候変動枠組条約第30回締約国会議（COP30）において、環境省が設置する「ジャパン・パビリオン」に出展することをお知らせいたします。

「SPACECOOL」は、宇宙に熱を逃がすことでゼロエネルギーの冷却を可能にする放射冷却素材です。出展ブースでは、建物の空調エネルギー削減に加え、テントや日傘など、人々の暑熱対策（適応策）に活用されている事例を紹介します。

サウジアラビア、アラブ首長国連邦、東南アジアなど、すでに展開を進めている地域での実績を展示し、世界の脱炭素化と気候変動対策への貢献を加速させてまいります。

▼SPACECOOL公式ウェブサイト：https://spacecool.jp/

COP30「ジャパン・パビリオン」出展の意義

国連気候変動枠組条約締約国会議（気候変動COP）は、世界各国から政府・自治体・NGO・企業のリーダーらが集結し、全世界の注目を集める場です。ジャパン・パビリオンは、世界の脱炭素化や気候変動への適応を支える優れた技術・製品・サービス等を世界に向けて発信していくこと、日本の気候変動対策の長期目標である「2050年ネットゼロ」の実現を目的に設置しています。当社の出展はその一翼を担う重要な役割を持つことであると考えております。

当社が開発・販売する放射冷却素材「SPACECOOL」は、宇宙に熱を逃がすことでゼロエネルギーの冷却を可能とする、カーボンニュートラル実現に資する新素材です。当社は過去に開催されたCOP27、COP28の「ジャパン・パビリオン」での実地展示、COP29でのバーチャル展示に引き続いた出展となります。

海外導入事例

出展概要

COP28出展時の様子高級リゾートホテル「Emirates Palace Mandarin Hotel」のテニスコートのテント屋根（UAE）有人コンテナハウスの外壁（サウジアラビア）[表: https://prtimes.jp/data/corp/78861/table/155_1_ec68bd996f21759adfe4ed855c5410bd.jpg?v=202509281225 ]

当社はこの度の出展を通じて、すでに展開を進めているサウジアラビア、アラブ首長国連邦を始めとする中東地域、東南アジア地域など暑熱問題の深刻な地域での現地パートナーとの取り組みを加速させ、世界の脱炭素化や気候変動対策に貢献してまいります。

※「SPACECOOL」は登録商標です。