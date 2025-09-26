¡ÖPETs¼Ò²ñ¼ÂÁõÂ¥¿Ê¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×¤òÀßÎ©
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆâÀî½ß¡¢°Ê²¼¡ÖÆüËÜÁí¸¦¡×¡Ë¤Ï¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥Çー¥¿Ï¢·È¤ÈÍø³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¶¯²½µ»½Ñ¡ÊPrivacy Enhancing Technologies¡§PETs)¡ÊÃí1¡Ë¤ÎÉáµÚ¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÖPETs¼Ò²ñ¼ÂÁõÂ¥¿Ê¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×¡Ë¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤È¤â¤Ë¡¢PETs¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ëー¥ë·ÁÀ®¤Îºß¤êÊý¤äÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÀÅÀ¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë»öÎã¤ÎÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢PETs¤ÎÉáµÚ¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¹ÔÆ°¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¾ÍèÅª¤ËÊ¬Ìî¤ò±Û¤¨¤¿°ÂÁ´¤Ê¥Çー¥¿Ï¢·È¡¦Íø³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥àÀßÎ©¤ÎÇØ·Ê
AI¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÄÂç¤Ê¥Çー¥¿¤ò¼è¤ê°·¤¦¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅ¤ä¶âÍ»¤Ê¤É¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÎÎ°è²£ÃÇÅª¤Ë¥Çー¥¿¤òÏ¢·È¡¦Íø³èÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿Í¥Çー¥¿¤òÈëÆ¿¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î¸¢ÍøÍø±×¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯É¬Í×¤Ê½èÍý·ë²Ì¤À¤±¤òÁÈ¿¥´Ö¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëPETs¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ä¹ñºÝµ¡´Ø¤Ç¤ÏPETs¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¦ÄÌ¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤¬ºöÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢´ë¶È¤¬PETsµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤¹¤ëºÝ¤Î°ÂÁ´À¤Î³ÎÊÝ¤ä±¿ÍÑ¤ÎÌÀ³Î¤Ê»Ø¿Ë¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¯¡¢PETs¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
PETs¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢µ»½Ñ¡¦Ë¡À©ÅÙ¡¦¥æー¥¶ー¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê´ÑÅÀ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥Çー¥¿Ï¢·È¤Î²ÝÂê¤ò¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤È¤â¤ËÊñ³çÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¡¢²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÁí¸¦¤Ïº£Ç¯5·î¤Ë¡¢PETs¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤Æ»ö¶È¼Ô¤¬¶¨Ä´ÎÎ°è¤È¤·¤Æ´±Ì±Ï¢·È¤Ç¹Ô¤¦¤Ù¤¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë´Ø¤¹¤ë°Ê²¼¤Î4¤Ä¤ÎÄó¸À¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡ÊÃí2¡Ë¡£
Äó¸À£±.¡§Æ³Æþ»þ¤Î»Ø¿Ë¤ÎºöÄê¡Êµ»½Ñ¡¢±¿ÍÑ¡¢¹ñºÝÉ¸½à¤È¤ÎÀ°¹ç¤äÄ´À°¡Ë
Äó¸À£².¡§À©ÅÙÅª²ÝÂê¤È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÎÀ°Íý
Äó¸À£³.¡§¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¥¿Ê
Äó¸À£´.¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Çー¥¿Ï¢·È¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»öÎãÁÏ½Ð
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÄó¸À¤Ë´ð¤Å¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢PETs¤Î³èÍÑ¡¦¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤äµ»½Ñ¡¦Ë¡À©ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¼±¼Ô¤¬»²²Ã¡¦¶¨ÎÏ¤¹¤ëËÜ¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³èÆ°¤Î³µÍ×
¡¡ËÜ¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ç¤Ï¡¢PETs¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨Ä´ÎÎ°è¤Î²ÝÂê¤òÌ±´Ö´ë¶È¼çÆ³¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢µ»½Ñ¡¦Ë¡À©ÅÙ¡¦¥æー¥¶ー¤Î»ëÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿°Ê²¼¤ÎÄ´ºº¡¦¸¡Æ¤¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Í¼±¼Ô¤È¤ÎµÄÏÀ¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®²Ì¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ü¥ëー¥ë·ÁÀ®¤Îºß¤êÊý¤Î¸¡Æ¤
¡¡¡¡°Ê²¼¤Î1～4¤Î´ÑÅÀ¤ÇÄ´ºº¡¦¸¡Æ¤¤ò¼Â»Ü¤·¡¢À®²Ì¤È¤·¤Æ¼ÂÁõµ¬ÈÏ¤ª¤è¤Ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤ò
¡¡¡¡¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢À¯ºöÄó¸À¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡£±¡¥µ»½Ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡PETs¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëµ»½ÑÁ´ÈÌ¤ÎÆ°¸þÇÄ°®¡¢¶¦ÄÌÅª¤Êµ¬ÈÏ¤Î¤¢¤êÊý¤ÎÀ°Íý¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¸ÄÊÌµ»½Ñ¤ÎÆÃÀ¡¦¥ê¥¹¥¯¡¢É¾²Á»ØÉ¸¡¦É¾²Á¥Õ¥íーÅù¤Î¸¡Æ¤¤Ë¤è¤ëµ»½ÑÅª»Ø¿Ë¤ÎÊý¿ËÀ°Íý¡£
¡¡¡¡£²¡¥Ë¡À©ÅÙ
¡¡¡¡¡¡¡¡´ØÏ¢¤¹¤ëË¡À©ÅÙ¡¦¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎÆ°¸þÇÄ°®¡¢Å¬ÍÑ¾å¤ÎÏÀÅÀÀ°Íý¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡Ë¡À©ÅÙ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄó¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¡Æ¤¡£
¡¡¡¡£³¡¥¥æー¥¶ー¡¿¾ÃÈñ¼Ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¥æー¥¶ー¤ä¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¸«¤¿´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿Ï¢·È¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¥æー¥¶ー´ÑÅÀ¤Ç¤ÎÄó¸À¤Î¸¡Æ¤¡£
¡¡¡¡£´¡¥»º¶ÈÊÌ¥æー¥¹¥±ー¥¹¡¦»öÎãÁÏ½Ð
¡¡¡¡¡¡¡¡ÆÃÄêÎÎ°è¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿Ï¢·È¤Î²ÝÂê¤äÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¥æー¥¹¥±ー¥¹¤Î¸¡Æ¤¤È¡¢¼Â¾Ú¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Äó¸À¡£
¡¡°Ê¾å¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢PETs¤¬¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë¿»Æ©¤·¡¢¥Çー¥¿¤ÈAI¤¬¹¥½Û´Ä¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¥Çー¥¿¶îÆ°¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»²²è´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ
¡¡¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ï¡¢PETs¤Îµ»½Ñ¤Ë·¸¤ë»ö¶È¼Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¹¤¯¥Çー¥¿Ï¢·È¤Ë·¸¤ë²ÝÂê¤òÍ¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤Î»²²Ã¤òÊç¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Ö¥¶ー¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢´ØÏ¢ÉÜ¾Ê¡¢³Ø½Ñµ¡´Ø¤Ê¤É¤Î»²²è¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¶¨ÎÏ¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡»°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Çー¥¿¼Ò²ñ¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡ÊDSA¡Ë
¡¡DSA¤ÏDFFT¡ÊData Free Flow with Trust¡§¿®ÍêÀ¤Î¤¢¤ë¼«Í³¤Ê¥Çー¥¿Î®ÄÌ¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯Ï¢Ë®·¿¥Çー¥¿Ï¢·È´ðÈ×¡ÖDATA-EX¡×¤Î¿ä¿Ê¤Î°Ù¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤òÄÌ¤¸PETs¤ÎÉáµÚ·¼È¯¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£PETs¼Ò²ñ¼ÂÁõÂ¥¿Ê¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¤Î³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¼Ò²ñ¤òÅ¸Ë¾¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬PETs¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦ÄÌ²ÝÂê¤òµÄÏÀ¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¾ì¤Ç¤¹¡£DSA¤Ï¥Çー¥¿Ï¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë´ð½àºöÄê¤ä¹ñºÝÏ¢·ÈÅù¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢PETs¼Ò²ñ¼ÂÁõÂ¥¿Ê¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤È¶¦¤ËÊ¬Ìî´Ö¥Çー¥¿Ï¢·È¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡»¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Æ¥Ã¥¯¶¨²ñ
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½êÍÍ¤ÏÅö¶¨²ñ¤Î»¿½õ²ñ°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Æ¥Ã¥¯¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõÂ¥¿Ê¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÏ¢·È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£PETs¼Ò²ñ¼ÂÁõÂ¥¿Ê¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ÎÀßÎ©¤Ï¡¢PETs¤Î¼ÂÁõ»Ø¿Ë¤ÎÀ°È÷¤È¼Ò²ñ¼õÍÆÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥Çー¥¿Ï¢·È¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£Åö¶¨²ñ¤Ï¡¢PETs¼Ò²ñ¼ÂÁõÂ¥¿Ê¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÈµÄÏÀ¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëPETs¤ÎÉáµÚ¤È¼ÂÁõ¤Î²ÃÂ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí1¡ËPETs(¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¶¯²½µ»½Ñ)¤È¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÊÝ¸î¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½ÑÅù¤òÊñ³ç¤¹¤ë³µÇ°¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½¤¹¤ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ¡¢Ï¢¹ç³Ø½¬¤äÈëÌ©·×»»¡¢¹çÀ®¥Çー¥¿¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ä´ë¶ÈÈëÌ©¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ì©À¤Î¹â¤¤¥Çー¥¿¤ò°ÂÁ´¤ËÍø³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¦AI¥â¥Ç¥ë³Ø½¬¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¥Çー¥¿¤ò°Å¹æ²½¤·¤¿¤Þ¤Þ¼Â¹Ô¤¹¤ëµ»½Ñ¡¦¥Çー¥¿¤ò³«¼¨¤»¤º¤ËÁÈ¿¥´Ö¤Ç¶¨Ä´¤·¤ÆAI¥â¥Ç¥ë¤ò³Ø½¬¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí2¡Ë¡Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥Çー¥¿Ï¢·È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¶¯²½µ»½Ñ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿Äó¸À¤òÈ¯É½¡×¡Ê2025Ç¯5·î20ÆüÈ¯É½¡Ë
¡¡https://www.jri.co.jp/company/release/2025/0520/
