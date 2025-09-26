W£²¡¢EC¤Î¡È¥á¥Ç¥£¥¢²½¡É¤È¡ÉAI³èÍÑ¡É¤Ç¶ÈÌ³¸úÎ¨¤È¿·¤·¤¤¸ÜµÒÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥×¥é¥°¥¤¥ó¤âÅëºÜ
¡¡ºÇÀèÃ¼EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ëW£²³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ÅÄÂç¼ù¡¢°Ê²¼W£²¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ê2025Ç¯1·î-6·î¡Ë¤Ë·×67·ï¤Î¿·µ¡Ç½³«È¯¡¦¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³µÍ×
¡¡W£²¤Ï¡¢ECÀì¶È20Ç¯¤ÎÃÎ¸«¤È¹â¤¤³«È¯ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¾ï¤Ë»Ô¾ì¥È¥ì¥ó¥É¤ä¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿µ¡Ç½³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¤Ï¡¢67·ï¤Ë¤ª¤è¤Ö¿·µ¡Ç½¥ê¥êー¥¹¡¦µ¡Ç½²þÁ±¤ò¼Â»Ü¤·¡¢EC»ö¶È¼ÔÍÍ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê²ò·è¤È¡¢¿·¤·¤¤¹ØÇãÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢Æü¡¹¿Ê²½¤¹¤ëEC»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ö¶È¼ÔÍÍ¤¬¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËËÜÇ¯¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÍøÊØÀ¤ä¸úÎ¨²½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö¥³¥Þー¥¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²½¡×¤È¡ÖAI³èÍÑ¡× ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿³«È¯¤ò¶¯²½¡£ÊÑ²½¤ÎÂ®¤¤»Ô¾ì´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢»ö¶È¼Ô¤¬¼«¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Æー¥¸¤ä²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ò½ÀÆð¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë´ðÈ×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·îËö¤Ë¤Ï°Ê²¼3¤Ä¤Î¿·¤¿¤Ê¥×¥é¥°¥¤¥ó¡¿ÉÕÂÓ¥µー¥Ó¥¹¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³«È¯¥×¥é¥°¥¤¥ó¡ÖCo-media¡×
µ»ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÅê¹Æ¡¢Æ°²è¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òEC¥µ¥¤¥È¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÏ¢·È¤·¡¢CVR¸þ¾å¤È¸ÜµÒ¤Î¥Õ¥¡¥ó²½¤òÂ¥¿Ê¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.w2solution.co.jp/w2_co-media/)
¡¦¥Î¥ó¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º³ÈÄ¥¥â¥Ç¥ë¡ÖAI plugin¡×
»ö¶È²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉ¬Í×¤ÊAIµ¡Ç½¤À¤±¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¼«¼Ò»ÅÍÍ¤Ë·ÑÂ³°éÀ®¤Ç¤¤ë³ÈÄ¥¥×¥é¥°¥¤¥ó¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.w2solution.co.jp/inhouse-ai/)
¡¦AI¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º³«È¯¡ÖAI buddy¡×
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëAIµ¡Ç½¤Î³«È¯¤«¤é¸ú²Ì¸¡¾Ú¡¦¼Â±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤·¡¢¸½¾ì¤ÇÀ®²Ì¤¬½Ð¤ëAI³èÍÑ¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.w2solution.co.jp/ai-buddy/)
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÉÕÂÓ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ò¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¡×¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¡¢CX¡Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¡Ë¡¦EX¡Ê½¾¶È°÷ÂÎ¸³¡Ë¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡W£²¤Ï¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¡Ö¥³¥Þー¥¹¤òÁ°¤Ø¡¢À¸³è¤òÁ°¤Ø¡¢À¤³¦¤òÁ°¤Ø¡×¤Î¼Â¸½¤ò·Ç¤²¡¢EC¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âµ»½ÑÎÏ¤È¥¹¥Ôー¥É¤òÉð´ï¤Ë¡¢EC»ö¶È¼ÔÍÍ¤¬¾ï¤ËºÇ¿·¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢Æ³Æþ´ë¶ÈÍÍ¤È¶¦¤Ëe¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
W£²³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
W£²³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎEC»ö¶È¤Î¡ÖÀ®¸ù¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¼Ò°÷¤Î70%Ä¶¤¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢100%¼«¼Ò³«È¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö±Ä¶È¢ªÆ³Æþ¢ª¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¡×¤âÁ´¤Æ¤Î¹©Äø¤òÆâÀ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊIT¡¦DX¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¡×¡ÖEC±¿ÍÑÂå¹Ô¡×¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢EC»ö¶È¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Áí¹çEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖW2 Unified¡×¤È¥µ¥Ö¥¹¥¯/Äê´üÄÌÈÎÆÃ²½·¿EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖW2 Repeat¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³¥Þー¥¹¤òÁ°¤Ø¡¢À¸³è¤òÁ°¤Ø¡¢À¤³¦¤òÁ°¤Ø¡×¤ò¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢À®Ä¹»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ëEC¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¯À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖW£²¡×¤Î¼ÒÌ¾¤Ï¡ÖWin-Win¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2005Ç¯ÁÏ¶È¡¢2025Ç¯9·î¤ËÁÏ¶È20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡W£²³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»³ÅÄ Âç¼ù
½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ1ÃúÌÜ13-1¡¡¶äºÂ¾¾ÃÝ¥¹¥¯¥¨¥¢5³¬
URL¡¡https://www.w2solution.co.jp/
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
W£²³ô¼°²ñ¼Ò
TEL¡§03-5148-9633