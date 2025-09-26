¡ÖexaBase À¸À®AI for ¼«¼£ÂÎ±¿ÍÑ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×LGWAN´Ä¶¤ÇÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤¬ÍøÍÑ³«»Ï
exaBase À¸À®AI for ¼«¼£ÂÎ±¿ÍÑ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¡Ö£³¤Ä¤Î°Â¿´¡×
ËÜ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢ Á´¹ñ40¼«¼£ÂÎ°Ê¾å¤¬Æ³Æþ¡¢±ä¤Ù£²ËüID°Ê¾å(¢¨1)¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢¼¡Ç¯ÅÙ·ÑÂ³Î¨¤Ï100¡ó(¢¨2)¤È¹â¤¯É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¼£ÂÎ¤ÎÀ¸À®AIÆ³Æþ¡¦³èÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆ³Æþ¸å¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¤«¡×¡Ö±¿ÍÑ¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖÍ½»»¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤¬ËüÁ´¤«¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢°Ê²¼¡Ö£³¤Ä¤Î°Â¿´¡×¤ÇÆ³Æþ¼«¼£ÂÎ¤«¤éÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/47071/table/162_1_9084f6bbcbe8035368a42e2da8520d62.jpg?v=202509271155 ]
¥µー¥Ó¥¹¼çÍ×µ¡Ç½¡¦¥µ¥Ýー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Úµ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤ÎÆÃÄ§¡Û
LGWANÂÐ±þ¡§ÊÄ°èÌÖ´Ä¶¤Ç¤â¥»¥¥å¥¢¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½
·î³Û¸ÇÄêÎÁ¶â¤Ç¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÈ¯¹ÔÌµÀ©¸Â¡§Í½»»Ä¶²á¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤¯Á´Ä£Å¸³«
¹ñÆâ¥µー¥Ðー½èÍý¡§µ¡Ì©¾ðÊó¤Î¼è°·¤Ë¤âÂÐ±þ
»È¤¤ÊüÂê¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤òÉ¸½àÅëºÜ¡§Ê¸»ú¿ô¾å¸Â¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢Á´¿¦°÷¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊAI³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê(¢¨3)
RAG¹½ÃÛ¿ô ÌµÀ©¸Â¡§³ÆÉô½ð¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤¿¶ÈÌ³ÆÃ²½AI¤ò¡¢½ÀÆð¤ËºîÀ®¡¦Äó¶¡
¡Ú±¿ÍÑÌÌ¤Ç¤ÎÆÃÄ§¡Û
Á´¿¦°÷Ê¬¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Âå¹Ô¡§1,000～2,000Ì¾µ¬ÌÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¤âÂÐ±þ¡Ê¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥¢¥«¥¦¥ó¥È°ÛÆ°¡¢½êÂ°²ÝÊÑ¹¹¡¢¿·Æþ¿¦°÷ÄÉ²Ã¤âÅö¼Ò¤¬°ì³çÂÐ±þ¡Ë
½¬½ÏÅÙ¤Ë±þ¤¸¤¿ÃÊ³¬Åª¸¦½¤¤ÎÄó¶¡¡§¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç24»þ´Ö365Æü¤¤¤Ä¤Ç¤â¼õ¹Ö²ÄÇ½
°ìÈÌ¿¦°÷¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¾ïÀß¡§¸½¾ì¤«¤é¤Îµ¿Ìä¡¦ÁêÃÌ¤ËÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ä¾ÀÜÂÐ±þ
¼«¼£ÂÎ¶ÈÌ³ÀìÍÑ¥×¥í¥ó¥×¥ÈºîÀ®¡¦ÇÛ¿®¡§¹ÊóÊ¸¤äÅúÊÛºîÀ®¡¢À¯ºöÎ©°Æ¤Ê¤É¼ÂÌ³¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥×¥í¥ó¥×¥È¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ò¿ï»þÄó¶¡
¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÈ¯¹Ô¿ôÌµÀ©¸Â¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤â¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥¤¥¢¥ë¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à(https://form.run/@imacrea-SSyIgLqEtHBKSY4G1jPi)
Ãí¼á
¡Ê¢¨1¡Ë2025Ç¯5·î»þÅÀ¤ÎÅö¼Ò¤Î¡ÖexaBase À¸À®AI for ¼«¼£ÂÎ±¿ÍÑ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ
¥µー¥Ó¥¹Á´ÂÎ¡ÊexaBase À¸À®AI¡Ë¤Ç¤ÏÁ´¹ñ70¼«¼£ÂÎ°Ê¾å¡¦10ËüIDÆÍÇË¡Ê2025Ç¯7·î¸½ºß¡¿¥¨¥¯¥µ¥¦¥£¥¶ー¥º¼ÒÈ¯É½¡§https://exawizards.com/archives/30591/¡Ë
¡Ê¢¨2¡Ë±¿ÍÑ¥µ¥Ýー¥È·ÀÌó¼«¼£ÂÎ¤Î¼¡Ç¯ÅÙ·ÑÂ³Î¨
¡Ê¢¨3¡Ë°ìÉô¤Î¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏÆþÎÏ¤ª¤è¤Ó½ÐÎÏ¤ÎÊ¸»ú¿ô¤Ë¾å¸Â¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Þ¥¯¥ê¥¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Þ¥¯¥ê¥¨¤Ï¡¢½»¤à¾ì½ê¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ê¤É¤ËÇû¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤¤¤¤¤¤¤ÈÆ¯¤±¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢À¤³¦40¤«¹ñ°Ê¾å¤Ëºß½»¤¹¤ëÅÐÏ¿¼Ô¤È¶¦¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ40°Ê¾å¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈÆÍÑÀ¸À®AI¥Äー¥ë¤òÆ³Æþ¤·¡¢±¿ÍÑ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¡£¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤ÎDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¿ä¿Ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼«¼£ÂÎ¸þ¤±À¸À®AI¥µー¥Ó¥¹¡Û
À¸À®AI¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç
Áí¹ç·×²è¡¦¹ÔÀ¯É¾²Á¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ
¿¦°÷¸þ¤±À¸À®AI¸¦½¤¡ÊÆ³Æþ¸¦½¤¡¦³Æ¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¸¦½¤¡Ë
¡ÚË¡¿Í¸þ¤±À¸À®AI¥µー¥Ó¥¹¡Û
¥×¥í¥ó¥×¥È³«È¯
RAG¹½ÃÛ»Ù±ç
¥Çー¥¿¹½Â¤²½
¼Ò°÷¸þ¤±À¸À®AI¸¦½¤¡ÊÆ³Æþ¸¦½¤¡¦´ÉÍý¿¦¸þ¤±¸¦½¤¡Ë
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Þ¥¯¥ê¥¨³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Þ¥¯¥ê¥¨
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅìËãÉÛ2ÃúÌÜ3-5 Âè°ì¥Ó¥ë 2F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2007Ç¯7·î
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÎëÌÚ ¿®¸ã
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È¡¢ºßÂð¥ïー¥«ー°éÀ®»ö¶È¡¢¥Æ¥ì¥ïー¥¯Æ³Æþ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー±¿±ÄÂå¹Ô»ö¶È¡¢¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°»ö¶È¡¢À¸À®AI±¿ÍÑÂå¹Ô¡¦³èÍÑ»Ù±ç»ö¶È
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.imacrea.co.jp