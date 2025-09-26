OfferBox¡¢¡ÖºÎÍÑ°ì³ç¤«¤ó¤ê¤¯¤ó¡×¤È¤ÎAPIÏ¢·È¤ò³«»Ï
¿·Â´¥ª¥Õ¥¡ー·¿½¢³è¥µー¥Ó¥¹¡ÖOfferBox¡Ê¥ª¥Õ¥¡ー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òi-plug¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÍäÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§ÃæÌî ÃÒºÈ¡Ë¤Ï¡¢ºÎÍÑ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖºÎÍÑ°ì³ç¤«¤ó¤ê¤¯¤ó¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëHR¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÅç Íª´ø¡Ë¤È¤ÎAPIÏ¢·È¤ò10·î1Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÏ¢·È¤Ï¡¢2025Ç¯6·î17Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¡Ê¢¨1¡Ë¡¢¤ª¤è¤ÓÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤Æ´ë¶È¤ÎºÎÍÑDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò¶¦Æ±¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1 2025Ç¯6·î17ÆüÇÛ¿®¡§³ô¼°²ñ¼Òi-plug¡¢HR¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤È»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000159.000041771.html)
¡ÖOfferBox¡×¤È¤ÎAPIÏ¢·È¤ÎÇØ·Ê
OfferBox¤òÍøÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¾¤ÎºÎÍÑÇÞÂÎ¤ÇÆÀ¤¿¾ðÊó¤È¡¢OfferBox·ÐÍ³¤Î³ØÀ¸¾ðÊó¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÊÌ¤Ë´ÉÍý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎAPIÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¡ÖºÎÍÑ°ì³ç¤«¤ó¤ê¤¯¤ó¡×¾å¤ÇOfferBox·ÐÍ³¤Î³ØÀ¸¾ðÊó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸¤¬OfferBox¾å¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¾µÇ§¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢³ØÀ¸¾ðÊó¤¬¡ÖºÎÍÑ°ì³ç¤«¤ó¤ê¤¯¤ó¡×¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ±´ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤Ï³ØÀ¸¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤ò¾µÂú¤·¤¿¸å¤Î¾ðÊó¤ò¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥°¤Ê¤¯¥¹¥àー¥º¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸¾ðÊó¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇATS¡ÊºÎÍÑ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë·Ò¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸õÊä¼Ô¤È´ë¶È¤Î´Ö¤Î±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬Â¥¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µá¿¦¼Ô¤¬´ë¶È¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤«¤éÆþ¼Ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎºÎÍÑ³èÆ°Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸õÊä¼Ô¤Ë²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦ÂÎ¸³¤òÀß·×¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖºÎÍÑCX¡×¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
OfferBox¤Î³µÍ×
OfferBox¤Ï´ë¶È¤«¤é³ØÀ¸¤Ë¥ª¥Õ¥¡ー¤òÁ÷¤ë¿·Â´ºÎÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤Ï¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤³ØÀ¸¡×¤Î¾ðÊó¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¸úÎ¨Åª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤´ë¶È¤ä¶È³¦¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤Ë¤è¤ê¼«¿È¤Î²ÄÇ½À¤ò³È¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Åö¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥¡ー·¿¡¢µÕµá¿Í·¿¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¹¥«¥¦¥È·¿¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OfferBox¤Ë¤ª¤±¤ë2026Ç¯Â´¶ÈÍ½Äê³ØÀ¸¤Ï232,570Ì¾°Ê¾å¤¬ÅÐÏ¿¡£´ë¶ÈÂ¦¤Ç¤ÏÎß·×21,280¼Ò°Ê¾å¤¬ÅÐÏ¿¡Ê¢¨2¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯8·îËö»þÅÀ¡Ë¡£
¢¨2¡§ÅÐÏ¿´ë¶È¿ô¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¼Ò¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¤¿´ë¶È¿ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸¸þ¤±OfferBox¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://offerbox.jp
´ë¶È¸þ¤±OfferBox¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://offerbox.jp/company
HR¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚÂåÉ½¼èÄùÌò¡ÛÃæÅçÍª´ø
¡Ú½¾¶È°÷¿ô¡Û76Ì¾¡Ê¢¨2025Ç¯4·î1Æü¸½ºß¡Ë
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://hr-cloud.co.jp/
¡Ú½êºßÃÏ¡ÛÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®2-5-3 ËÌÂô¥Ó¥ë8³¬A
³ô¼°²ñ¼Òi-plug
¡ÚÂåÉ½¼èÄùÌò¡ÛÃæÌîÃÒºÈ
¡Ú½¾¶È°÷¿ô¡Û299Ì¾¡Ê¢¨Ã±ÂÎ¡¿2025Ç¯3·î31Æü¸½ºß¡Ë
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://i-plug.co.jp
¡Ú½êºßÃÏ¡ÛÂçºåÉÜÂçºå»ÔÍäÀî¶èÀ¾ÃæÅç5-11-8¡¡¥»¥ó¥È¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¥Ó¥ë3³¬
¡Ú¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡Û
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¡¦¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡Êhttps://www.e-falcon.co.jp¡Ë
¼ç¤Ê¥µー¥Ó¥¹¡§¡ÖÅ¬À¸¡ººeF-1G¡×¡Êhttps://www.e-falcon.co.jp/ef-1g¡Ë
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¥·¥Þ¥¤¥º¡Êhttps://maximise.jp¡Ë
¼ç¤Ê¥µー¥Ó¥¹¡§¡ÖTsunagaru½¢³è¡×¡Êhttps://tsunashu.com¡Ë