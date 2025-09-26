¤¤¤Ê¤Ð¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ª¤¦¤Á¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¡¦Ç¤Á¤ã¤ó¤¬TV¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤â¡ª¡Ö¤Á¤å～¤ë¡×¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹CMÆ°²è¤òÂçÊç½¸¡ª
¤¤¤Ê¤Ð¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¤¤¤Ê¤Ð¿©ÉÊ¥°¥ëー¥× ËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶èÍ³Èæ¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤â¡Ö¤Á¤å～¤ë¡×¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹TVCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¡¦Ç¤Á¤ã¤ó¤òÂçÊç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ö¤Á¤å～¤ë¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È²ÈÂ²¤Î¿´²¹¤Þ¤ë»þ´Ö¤òÁ´¹ñ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¥Æ¥ì¥ÓCM¤äWebÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¤¤¤Ê¤Ð¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É¤ÎYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤¬CM¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
- ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¡§¤Á¤å～¤ë 2025Ç¯ ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÊÓ TVCM
- Êç½¸´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡Ë
- ±þÊçÊýË¡¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥¢¥×¥ê¡ÖWan¤Á¤å～¤ë¥áー¥«ー¡×¡ÖCIAO¤Á¤å～¤ë¥áー¥«ー¡×¤ÇCIAO¤Á¤å～¤ë¤ÎCMÆ°²è¤òºî¤Ã¤ÆÅê¹Æ
¢¨ ±þÊç¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥×¥ê¤ÎURL¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ï¤ó¤Á¤ã¤óÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖWan¤Á¤å～¤ë¥áー¥«ー¡×¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢
App Store
Google play
https://www.inaba-petfood.co.jp/wan-churu-maker/
Ç¤Á¤ã¤óÍÑ¥¢¥×¥ê¡ÖCIAO¤Á¤å～¤ë¥áー¥«ー¡×¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢
App Store
Google play
https://www.ciao-churu.fun/application/
¢¨¾åµ¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Î¤´±þÊç¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢°Ê²¼¤ÎÆ°²è¥¢¥Ã¥×¥íー¥Àー¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¤Î¤´±þÊç¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://ciao-churu.uploader.movie/
¢£2024Ç¯Êü±Ç¤ÎCIAO¤Á¤å～¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÊÓTVCM
Part1¡§CIAO¤Á¤å～¤ë 2024Ç¯ ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÊÓ Part1¡Ê¤¤¤Ê¤Ð¿©ÉÊ¥°¥ëー¥×¡Ë(https://www.youtube.com/watch?v=YSE6e4pttxs)
Part2¡§CIAO¤Á¤å～¤ë¡¡2024Ç¯ ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÊÓ¡¡Part2¡Ê¤¤¤Ê¤Ð¿©ÉÊ¥°¥ëー¥×¡Ë(https://www.youtube.com/watch?v=2jDCf4teC3g)
¡ÖWan¤Á¤å～¤ë¡×¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¡¤¤¤Ê¤Ð¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò(https://wan-churu.fun/)
¡ÖCIAO¤Á¤å～¤ë¡×¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¡¤¤¤Ê¤Ð¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.ciao-churu.fun/)
¤¤¤Ê¤Ð¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥ÉHP¢ª¤¤¤Ê¤Ð¥Ú¥Ã¥È¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.inaba-petfood.co.jp/)
¤¤¤Ê¤Ð¿©ÉÊHP¢ª¤¤¤Ê¤Ð¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.inaba-foods.jp/)