Craif¡¢ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¡¦´äÆâ¶¨²ñÉÂ±¡¡¦´äÆâÄ®¤È¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Æ¡¢Ç¢¤¬¤ó¸¡ºº¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¡×¤«¤é¾Ã²½´ï¤¬¤ó¤ÎÁ°¤¬¤óÉÂÊÑ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¤ò¼Â¾Ú

¡¡Ç¢¤¬¤ó¸¡ºº¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëCraif³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢CEO¡§¾®ÌîÀ¥ Î´°ì¡¢°Ê²¼Craif¡Ë¤Ï¡¢Âè80²ó ¾Ã²½´ï³°²Ê³Ø²ñÁí²ñ¤Ë¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¼Ò²ñ»ö¶È¶¨²ñ¡¡´äÆâÉÂ±¡ ²£»³ÏÂÇ· ±¡Ä¹¤é¤È¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¾Ã²½´ï¤¬¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ°¸þ¤´Ñ»¡¸¦µæ(*1)¡Ö¤¬¤ó¸¡¿Ç¼õ¿ÇÎ¨¤ÎÄã¤¤ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¢Ãæ¥Þ¥¤¥¯¥íRNA²òÀÏ¤Ë¤è¤ë¾Ã²½´ï¤¬¤óÁá´ü¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤Î»î¤ß¡×¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
*1.ÆÃÄê¤Î½¸ÃÄ¤Ë¼£ÎÅ¤ä»ØÆ³Åù¤Ë¤è¤ë²ðÆþ¡ÊÄÌ¾ï¿ÇÎÅ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¸¡ºº¤ò½ü¤¯¡Ë¤â¤»¤º¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ä¼ÀÉÂ¤ÎÈ¯À¸¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¸¦µæ¼êË¡
¢£È¯É½ÆâÍÆ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Á°¤¬¤óÉÂÊÑ¤Î¸¡½Ð¤È¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ®²Ì
¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¡¦¥¹¥¥ã¥ó¤Ë¤è¤ê¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿ÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢ÂçÄ²¥Ý¥êー¥×¤äç¹´ÉÆâÆýÆ¬Ç´±ÕÀ¼ðáç¡ÊIPMN¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ê¤É¡¢Á°¤¬¤óÉÂÊÑ¤¬Ê£¿ôÎã¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢°ìÉô¤ÏEMR¡ÊÆâ»ë¶ÀÅªÇ´ËìÀÚ½ü½Ñ¡ËÅù¤Î¼£ÎÅ¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¬¤ó¸¡¿Ç¼õ¿ÇÎ¨¤¬Äã¤¤ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¼êÃÊ
¸¡¿Ç¼õ¿ÇÎ¨¤¬¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»¡¦´äÆâÄ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¹âÎð¼ÔÁØ¤òÃæ¿´¤ËÇ¢¸¡ºº¤Ç´ÊÊØ¤Ë¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤ÎÀºÌ©¸¡ºº¼õ¿Ç¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î¤¬¤ó¸¡¿Ç¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Èó¿¯½±¡¦´ÊÊØ¡¦Â¿Â¡´ïÂÐ±þ¤Î¿·µ¬¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°µ»½Ñ¤Î¼Â¾Ú
Ç¢ÃæmiRNA¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°µ»½Ñ¤Ï¡¢Èó¿¯½±¤«¤Ä´ÊÊØ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ã²½´ï¤¬¤ó¤ò´Þ¤à7¼ïÎà¤Î¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤òÆ±»þ¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê¸¡ºº¼êË¡¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼ÂÍÑ²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Âè80²ó¡¡¾Ã²½´ï³°²Ê³Ø²ñ³Ø½ÑÂç²ñ ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î16Æü(¿å¡Ë～7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦²ñ¾ì¡§¿À¸Í¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー
¡¦¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://jsgs-meeting.jp/80/
¢£ ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡Craif¤Ï¡Ö¿Í¡¹¤¬Å·¼÷¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢°åÎÅ¤ÎÃæ¿´¤ò¡È¼£ÎÅ¡É¤«¤é¡ÈÍ½ËÉ¡É¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤µ¤»¡¢¤¬¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼À´µ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹âÎð²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ß¡¢2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¤¬¤ó¤ËØí´µ¤·¡¢3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î¼õ¿ÇÎ¨¤ÏÌó40%(*2)¤È¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤âÄã¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢¹Âç¤ÊÃÏÍýÅªÀ©Ìó¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ä¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢°åÎÅ»ñ¸»¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤¬¤ó¸¡¿Ç¼õ¿ÇÎ¨¤¬¤É¤ÎÉô°Ì¤âÂçÉý¤ËÄã¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹(*3)¡£¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î¼õ¿ÇÎ¨¤¬Äã¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ½Å¾É²½¤ä°åÎÅÈñ¤Î¹âÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢Craif¤Ï2023Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤ä°°Àî°å²ÊÂç³Ø¡¢¥µ¥Ä¥É¥é¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¬¤óÁá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡ÖCRUSH-Cancer¡×(*4)¤òÀßÎ©¡£¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤¬¤ó¸¡¿ÇÎ¨¤¬Ìó6%(*5)¤È¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤ËÌ³¤Æ»´äÆâÄ®¤Ë¤Æ¡¢Ç¢¤¬¤ó¸¡ºº¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¬¤ó¤ÎÁ°¸þ¤´Ñ»¡¸¦µæ¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢¤¬¤ó·¼È¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤¿½»Ì±¤Î°Õ¼±¸þ¾å¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î¼õ¿ÇÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÀºÅÙ¤«¤Ä´ÊÊØ¤Ç¼«Âð¤Ç¤â¼Â»Ü²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¡¦¥¹¥¥ã¥ó¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏÍýÅª¤ÊÀ©Ìó¤Ëµ¯°ø¤¹¤ëËÌ³¤Æ»¤ÎÄã¤¤¸¡¿ÇÎ¨¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ëº£¸å¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
*2.¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤¬¤óÂÐºö¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー
*3.¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤¬¤ó¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¬¤óÅý·×¡×¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Î¼õ¿ÇÎ¨(2019)
*4.Cooperative Research group for Urinary miRNA-SCREENING-Hokkaido-Cancer¤ÎÎ¬
*5.ÎáÏÂ4Ç¯ÅÙÃÏ°èÊÝ·ò¡¦·ò¹¯Áý¿Ê»ö¶ÈÊó¹ð¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë¤¬¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÅý·×¡¦Ä´ºº
¢£ ¶¦Æ±¸¦µæ³µÍ×
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢Craif¤¬¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¡¦¥¹¥¥ã¥ó¡×¤ò100¥»¥Ã¥ÈÌµ½þÄó¶¡¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¡¦¥¹¥¥ã¥ó¡×¤Ç¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿Êý¤ò¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤¬¤ó¤Î¿ÇÃÇÎ¨¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÄÉÀ×Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¸¡ºº¤ÇÇÙ¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿Êý¤¬ÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Îµ¿¤¤¤Î¤¢¤ë¼ðáç¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼ê½Ñ¤Ë¤è¤ê¥¹¥Æー¥¸0¡ÊAIS¡Ë¤ÎÇÙ¤¬¤ó¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´°¼£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊÂè42²óÆüËÜ¸ÆµÛ´ï³°²Ê³Ø²ñ³Ø½Ñ½¸²ñ¤ÇÈ¯É½¡Ë¡£¤Þ¤¿Ê£¿ô¤Î¤¬¤ó¼ï¤ÇÁ°¤¬¤óÉÂÊÑ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¡¦¥¹¥¥ã¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¡¦¥¹¥¥ã¥ó¡×¤Ï¡¢¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¤ä¿Ê¹Ô¡¢Å¾°Ü¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¤ËÃåÌÜ¤·¤¿Ç¢¤¬¤ó¸¡ºº¤Ç¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡ÈÄË¤ß¤¬¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤´¼«Âð¤Þ¤¿¤ÏÆ³Æþ°åÎÅµ¡´Ø¤ÇºÎÇ¢¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÉéÃ´¤Ê¤¯µ¤·Ú¤Ë¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÎÂÐ±þ¤¬¤ó¼ï¤ÏÂçÄ²¤¬¤ó¡¢ÇÙ¤¬¤ó¡¢°ß¤¬¤ó¡¢Æý¤¬¤ó¡¢¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¡¢¿©Æ»¤¬¤ó¡¢ÍñÁã¤¬¤ó¡¢ç¯æù¤¬¤ó¡¢Á°Î©Á£¤¬¤ó¡¢¿ÕÂ¡¤¬¤ó¤ÎºÇÂç10¼ï¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë¥·¥êー¥º¤Ï°åÎÅµ¡´ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²òÀÏ¤·¤¿¾ðÊó¤òÅý·×Åª¤Ë·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥ê¥¹¥¯¤òÈ½Äê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢°åÎÅ¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¤¬¤ó¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¡Ö¿ÇÃÇ¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¤¬¤ó¤¬Ìµ¤¤¤Þ¤¿¤Ï¾Íè¤¬¤ó¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡ÖCRUSH-Cancer¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡CRUSH-Cancer¤Ï¡¢Craif¡¢¥µ¥Ä¥É¥éHD¡¢¼Ò²ñ°åÎÅË¡¿ÍËÌÅÍ ËÌÅÍÉÂ±¡¡¢¼Ò²ñ°åÎÅË¡¿Í¸µÀ¸²ñ ¿¹»³ÉÂ±¡¡¢°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄÀÅ²ñ ÀÅÏÂµÇ°ÉÂ±¡¤È¤Î5¼Ô´Ö¤È¡¢Ê£¿ô¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤è¤ê°åÎÅµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¤ó¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ÈÁá´ü¼£ÎÅ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ç¤¹¡£¡¡Ç¢¤¬¤ó¸¡ºº¡Ê¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë(R)︎¡Ë¤Î°å³ØÅª¤¢¤ë¤¤¤Ï¼Ò²ñÅª¤ÊÍ¸úÀ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ãCRUSH-Cancer»²²èµ¡´Ø¡ä
1. Craif³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢CEO¡§¾®ÌîÀ¥ Î´°ì¡Ë
2. ¥µ¥Ä¥É¥é¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§ÉÙ»³ ¹À¼ù)
3. ¼Ò²ñ°åÎÅË¡¿ÍËÌÅÍ ËÌÅÍÉÂ±¡¡Ê½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»ÂÓ¹»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§³ùÅÄ °ì¡Ë
4. ¼Ò²ñ°åÎÅË¡¿Í¸µÀ¸²ñ ¿¹»³ÉÂ±¡ ¡Ê½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§¿¹»³ ÎÎ¡Ë
5. °åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄÀÅÏÂ²ñ ÀÅÏÂµÇ°ÉÂ±¡¡Ê½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§Àî¾å ²í¿Í¡Ë
¡ã°åÎÅµ»½Ñ¶¨ÎÏ¡ä
1. °°Àî°å²ÊÂç³ØÆâ²Ê³Ø¹ÖºÂ ¾Ã²½´ï¡¦Æâ»ë¶À³ØÉôÌç ¶µ¼ø¡¡Æ£Ã« ´´¹À
2. ËÌ³¤Æ»Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ±¡ ¾Ã²½´ï³°²Ê³Ø¶µ¼¼II ¶µ¼ø¡¡Ê¿Ìî Áï
3. ËÌ³¤Æ»Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ±¡ »ºÉØ¿Í²Ê³Ø¶µ¼¼ ¶µ¼ø¡¡ÅÏÍø ±ÑÆ»
4. ËÌ³¤Æ»Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø±¡ ³°²Ê³Ø¹ÖºÂ ¸ÆµÛ´ï³°²Ê³Ø¶µ¼¼ ¶µ¼ø¡¡²ÃÆ£ Ã£ºÈ
¢£ Craif¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Craif¡Ê¥¯¥é¥¤¥Õ¡Ë¤Ï ¤¬¤óÁá´üÈ¯¸«¤Ë¼è¤êÁÈ¤à2018Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥Ð¥¤¥ªAI¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£Ç¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂÎ±Õ¤«¤é¡¢DNA¤ä¥Þ¥¤¥¯¥íRNA¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤ò¹âÀºÅÙ¤Ë¸¡½Ð¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î²òÀÏµ»½Ñ´ðÈ×¡ÖNANO IP(R)︎¡ÊNANO Intelligence Platform¡Ë¡×¤ÈAIµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¡¢¤¬¤ó¤ÎÄ¶Áá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¡¦Áá´üÉüµ¢¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¸¡ºº¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈAI¤ÎÎÏ¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤¯ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í¡¹¤¬Å·¼÷¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§Craif³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¯¥é¥¤¥Õ¡¢±Ñ¸ìÉ½µ¡§Craif Inc.¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®ÌîÀ¥ Î´°ì
ÀßÎ©¡§2018Ç¯5·î
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß¡Ê2024Ç¯3·î1Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶È¡§¤¬¤óÎÎ°è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼À´µ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ä¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼¡À¤Âå¸¡ºº¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¡¢Ç¢¤¬¤ó¸¡ºº¡Ö¥Þ¥¤¥·¥°¥Ê¥ë(R)¥·¥êー¥º¡×¤ÎÄó¶¡
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·¾®ÀîÄ®8-30 THE PORTAL iidabashi B1F
URL¡§https://craif.com/