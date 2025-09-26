¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖREJECT¡×¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÍÑ»öÎã¤ò¥¢¥É¥¿¥¤¡¦¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¾Ò²ð
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹Ã»³æÆÌé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥É¥¿¥¤¡¦¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¡Ê¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÀëÅÁ²ñµÄ¡Ë¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µー¥·¥Ã¥×¤Î¿·¤·¤¤¤¢¤êÊý¤È¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Sony¡¢Visa¡¢¥íー¥ÈÀ½Ìô¤Ê¤É¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤ò¾Ò²ð¡£Ã±¤Ê¤ë¥í¥´·Ç½Ð¤ä¶¨»¿¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Áª¼ê¡¦¥¹¥È¥êー¥Þー¡ÊÇÛ¿®¼Ô¡Ë¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó/¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤È´ë¶È¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤Ä¤Ê¤°¹¹ðÂÎ¸³¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶¦ÁÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
REJECT¤Ï¹ñÆâÍ¿ô¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à±¿±Ä¤ò¼´¤Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥°¥Ã¥º³«È¯¤Ê¤ÉÉý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Âç²ñÍ¥¾¡¤ò´Þ¤à¹ñÆâ³°¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÅÐÃÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëe¥¹¥Ýー¥Ä³èÍÑ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê²ÄÇ½À¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤âREJECT¤Ï¡¢´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤Î³ÈÂç¤È¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
e¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à REJECT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
REJECT¤Ï2018Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤Î¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ëÉôÌç¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤¹¤ëÆüËÜÍ¿ô¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥Áー¥à¤Ë¤âÁª½Ð¡£Îß·×¾Þ¶â³ÍÆÀ³Û¤Ï¹ñÆâ1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ¥È¥Ã¥×¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØPUBG MOBILE¡ÙÉôÌç¤Ç¤Ï12ÅÙ¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËÆüËÜ¥Áー¥à½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡ØApex Legends¡ÙÉôÌç¤Ç¤Ï¡ÖALGS 2024¡×¤Ë¤ÆAPAC NORTHÃÏ°è½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â³Î¤«¤ÊÀ®²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¤Ï¡¢¡ÈEMPOWER GAMING LIFE ¥²ー¥Þー¤ò¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖREJECT¡×¤Î±¿±Ä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¼´¤È¤·¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥µ»¥·ー¥ó¤Ç¤ÎÀ®²ÌÄÉµá¤Ë²Ã¤¨¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¥®¥¢¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¢¥¹¥È¥êー¥Þー¡¦VTuber¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢Ë¤«¤Ê¥²ー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
