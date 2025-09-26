¥¢¥Ð¥ó¥È¡¢¡ÖÂè9²ó ·Ð±Ä´ë²è¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Æ¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó·Ð±Ä¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¹Ö±é
¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Ç¥°¥ëー¥×·Ð±Ä´ÉÍý¡¦Ï¢·ë²ñ·×¡¦»ö¶È´ÉÍý¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§²¬Éô µ®¹°¡¢°Ê²¼ ¥¢¥Ð¥ó¥È¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëJBpress¡¿Japan Innovation Review¼çºÅ¡ÖÂè9²ó ·Ð±Ä´ë²è¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Æ¹Ö±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ö¶È´Ä¶¤¬µÞ·ã¤ËÊÑ²½¤·ÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤Þ¤ëº£¡¢·Ð±Ä´ë²èÉôÌç¤Ï¡¢·Ð±ÄÁ´ÂÎ¤òÐíâ×¤·¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¡È¥É¥é¥¤¥Ðー¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢·Ð±Ä´ë²èÉôÌç¤Î¿Ê²½¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÀÅÀ¤òÀ°Íý¤·¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¼ÂÁ©ÃÎ¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ð¥ó¥È¤ÏËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡Ö·Ð±Ä´ë²è¡¦FP¡õAÁÈ¿¥¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó·Ð±Ä～¿ÍÅª»ñËÜ¤ÈºâÌ³¾ðÊó¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×ÏÀÅÀ～¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¹Ö±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»ö¶È¤Î¡Ö²Ô¤°ÎÏ¡×¤ò¹â¤á¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¥Ò¥È¡×¤È¡Ö¥«¥Í¡×¤òÍ»¹ç¤·¤¿´ÉÍý¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó·Ð±Ä¤Î¼êË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/16467/table/487_1_ad8f95f953294f48f4b5f48a48be0d61.jpg?v=202509280325 ]
¥¢¥Ð¥ó¥È¤Î¹Ö±éÆâÍÆ
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/16467/table/487_2_4fbfc604efa38dece0ced1113e781687.jpg?v=202509280325 ]
¢¨³«ºÅ¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢¹Ö±é»þ´Ö¤Ê¤ÉÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://jbpress.ismedia.jp/list/jir/forum/corporateplanning
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
·Ð±Ä´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢³«È¯¤ª¤è¤Ó¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂ¾¼ÒÀ½ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·Ð±ÄDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç1,200¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤òÄÌ¤¸¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¹½ÃÛ¡¢Æ³Æþ»Ù±ç¡¢±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥°¥ëー¥×·Ð±Ä´ÉÍý¡×¡ÖÏ¢·ë²ñ·×¡×¡Ö»ö¶È´ÉÍý¡×¤ò¼´¤È¤·¤Æ¡¢·Ð±Ä¤ÈITÁÐÊý¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢·Ð±Ä¾ðÊó¡¦¥Çー¥¿¤ÎÅý¹ç¡¢Ê¬ÀÏ¡¢³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¡¢¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó·Ð±Ä¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ò Ì¾¡¡¡¡ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥È
Àß Î©¡¡¡¡ ¡§2013Ç¯10·î1Æü¡ÊÁÏ¶È¡§1997Ç¯5·î26Æü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨2022Ç¯10·î1Æü¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¥Ð¤«¤é¾¦¹æÊÑ¹¹
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡¡²¬Éô µ®¹°
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî2ÃúÌÜ15ÈÖ2¹æ ÉÊÀî¥¤¥ó¥¿ー¥·¥Æ¥£BÅï13³¬
URL ¡¡¡¡¡¡¡§https://www.avantcorp.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¥°¥ëー¥×·Ð±Ä´ÉÍý¡¦Ï¢·ë²ñ·×¡¦»ö¶È´ÉÍýÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ë²è¡¦¹½ÃÛ¡¢Æ³Æþ¡¢±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·Ð±Ä´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼«¼Ò³«È¯¤ª¤è¤ÓÂ¾¼ÒCPM¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ÎÄó¶¡
¼«¼ÒÀ½ÉÊ¡¡¡§´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖAVANT Cruise¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ë¶È²ÁÃÍÊ¬ÀÏ¤Î¤¿¤á¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¥Äー¥ë¡ÖAVANT Compass¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ÍèÍ½Â¬·¿ ·Ð±Ä´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAVANT Chart¡×
¡Ú¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹Àî Å°¼£¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3836¡Ë¤ò»ý³ô²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥Ð¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ºâÌ³¾ðÊó¡¦ÈóºâÌ³¾ðÊó¤òÌä¤ï¤ºÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬Å¬»þ¡¦Å¬ÀÚ¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¤¡¢·Ð±Ä²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦ÊÝ¼é¤ä¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥Ùー¥¹¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦BPO¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¡¢¡Ö·Ð±Ä¤ÎDX¡×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.avantgroup.com/
¼çÍ×¤Ê¥°¥ëー¥×»ö¶È»Ò²ñ¼Ò¡Ê¤¤¤º¤ì¤â100¡ó½êÍ¡Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
