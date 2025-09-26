¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤è¤ë²ð¸î»ÜÀß¤ÎÍ¹Á÷¡¦Ï¢Íí¶ÈÌ³Éé²Ù¤ò·Ú¸º¡£LIFULL senior¤¬²ð¸î¡¦Ê¡»ã»ö¶È¼Ô¤ÈÆþµï¼Ô¤´²ÈÂ²¤ò¤Ä¤Ê¤°¶ÈÌ³DX»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³¥Í¥¯¥È¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¡¢¶È³¦ºÇÂçµé¤ÎÏ·¿Í¥Ûー¥à¡¦²ð¸î»ÜÀß¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡ÖLIFULL ²ð¸î¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL senior¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Àô ²í¿Í¡Ë¤Ï¡¢²ð¸î¡¦Ê¡»ã»ö¶È¼Ô¤«¤éÍøÍÑ¼Ô¤ä¤´²ÈÂ²¤Ø¤ÎÀÁµá½ñ¤äÏ¢Íí¤òÅÅ»Ò²½¤·¡¢Á÷ÉÕ¤Î¼ê´Ö¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¶ÈÌ³»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³¥Í¥¯¥È¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡§²ð¸î»ÜÀß¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤ÎÃæ¤ÇËÄ¤é¤àÍ¹Á÷ÈñÍÑ¡¦¶ÈÌ³Éé²Ù
²ð¸î»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î¤ÎÆþµïÈñÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀÁµá½ñ¤äÎÎ¼ý½ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢³°Éô¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤Ë¤è¤ëÎ©ÂØ¶â¤ÎÀÁµá½ñ¤ä¾ÚØá¡¦»ÜÀß¤À¤è¤ê¡¦¹Ô»öÍ½ÄêÉ½¡¦¸¥Î©É½¤Ê¤É¤òºîÀ®¡¦°õºþ¡¦ÉõÆþ¤·¡¢Í¹Á÷¤¹¤ë¶ÈÌ³¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤´²ÈÂ²¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊIT¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡×¤ä¡Ö»ÜÀßÆâ¤ËÅÅ»ÒÁ÷ÉÕ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬½½Ê¬¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÅ»ÒÁ÷ÉÕ¤è¤ê¤âÍ¹Á÷ÂÐ±þ¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Îºî¶È¤ÏÍèµÒÂÐ±þ¤äÆü¾ï¶ÈÌ³¤Î¹ç´Ö¤ËÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÃæÃÇ¡¦ºÆ³«¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢»ÜÀß¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂç¤¤Ê¿´ÍýÅªÉéÃ´¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤´²ÈÂ²¤Ø¤ÎÅÅÏÃÏ¢Íí¤â¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢²¿ÅÙ¤â²ÍÅÅ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò°µÇ÷¤¹¤ë°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³¥Í¥¯¥È¤Î³µÍ×¡§Í¹Á÷¥³¥¹¥Èºï¸º¡¦ºî¶È»þ´ÖÃ»½Ì¡¦¿´ÍýÅªÉéÃ´·Ú¸º¤ò
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ï¡¢²ð¸î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³Éé²Ù·Ú¸º¤ä¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¶ÈÌ³»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Êµ¡Ç½¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Úµ¡Ç½1¡ÛÀÁµá½ñ¤äÎÎ¼ý½ñ¡¢»ÜÀß¤À¤è¤ê¡¢¸¥Î©¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤Ê¤É¤òÅÅ»Ò²½¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤´²ÈÂ²¤Ø°ì³çÁ÷¿®
ÀÁµá½ñ¤ä¤ªÃÎ¤é¤»¤òÅÅ»Ò²½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³¥Í¥¯¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ°ì³çÁ÷¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍ¹Á÷¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¡Ê°õºþ¡¦ÉõÅû¡¦ÀÚ¼êÂå¤Ê¤É¡Ë¤òºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬º£¤Þ¤ÇÍ¹Á÷ºî¶È¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Àº¿ÀÅª¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤«¤é¤â²òÊü¡£ËÜÍè¤Î²ð¸î¶ÈÌ³¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Úµ¡Ç½2¡Û¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ë¤è¤ë¤´ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤Î¤´ÍÍ»ÒÊó¹ð¡ÊÊÝ¸±³°¥µー¥Ó¥¹¡Ë
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê½ñÎà¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤´ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤ÎÆü¾ï¤ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ç¤´²ÈÂ²¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀßÈ÷¤ä¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¤ÆÊÝ¸±³°¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡Ö²ÈÂ²¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÄÉ²ÃÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¤´²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆü¡¹¤Î°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¸¡Æ¤»þ¤Î¥×¥é¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤´²ÈÂ²¤ËÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥µー¥Ó¥¹¤Îº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§²ð¸î¸½¾ì¤È¤´²ÈÂ²¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤·¤¤»Ù±ç¤Î¤«¤¿¤Á
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ï¡¢²ð¸î¸½¾ì¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¶ÈÌ³²þÁ±¤Ë·Ò¤¬¤ëÄÉ²Ãµ¡Ç½¤Î¥ê¥êー¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³¥Í¥¯¥È¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²ð¸î¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´·Ú¸º¤È¤´²ÈÂ²¤Î°Â¿´¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹¤²¡¢²ð¸î¡¦Ê¡»ãÎÎ°è¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¡¦ÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï²¼µ¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³¥Í¥¯¥È¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¤ªÅÅÏÃ¡§03-6774-1639
¥áー¥ë¡§familyc@lifull.com
³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL senior ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÏ·¸å¤ÎÉÔ°Â¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Ò¥È¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¡¢Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢Ï·¿Í¥Ûー¥à¡¦²ð¸î»ÜÀß¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡ÖLIFULL ²ð¸î¡×¡¢°äÉÊÀ°Íý¶È¼Ô¸¡º÷¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î°äÉÊÀ°Íý¡×¡¢²ð¸î»ÜÀß¸þ¤±Çã¤¤ÊªÂå¹Ô¶ÈÌ³»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖÇã¤¤Êª¥³¥Í¥¯¥È¡×¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤â¹âÎð¼Ô¤ä´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¤¬Êú¤¨¤ëÉÔ°Â¤ä²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL senior ³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL senior¡Ê¥é¥¤¥Õ¥ë ¥·¥Ë¥¢¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®£±ÃúÌÜ£´－£´
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Àô ²í¿Í
ÀßÎ©¡§2015Ç¯7·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
Ï·¿Í¥Ûー¥à¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡ØLIFULL ²ð¸î¡Ù¤Î±¿±Ä
https://kaigo.homes.co.jp/
°äÉÊÀ°Íý¶È¼Ô¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î°äÉÊÀ°Íý¡Ù¤Î±¿±Ä
https://m-ihinseiri.jp/
²ð¸î»ÜÀß¸þ¤±Çã¤¤ÊªÂå¹Ô»Ù±ç¡¢¼«¼£ÂÎ¸þ¤±Çã¤¤Êª¼å¼Ô»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ØÇã¤¤Êª¥³¥Í¥¯¥È¡Ù¤Î±¿±Ä
https://lp.kaimonoc.jp/
²ð¸î»ÜÀß¸þ¤±ÀÁµá¡¦Ï¢Íí¶ÈÌ³»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³¥Í¥¯¥È¡Ù¤Î±¿±Ä
²ð¸îÅö»ö¼Ô°ìÊâ¼êÁ°¤ÎÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¡¢²ð¸î¤äÏ·¸å¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤äÂÎ¸³ÃÌ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡Øtayorini¡Ù¡Ê¤¿¤è¤ê¤Ë¡Ë¤Î±¿±Ä
https://kaigo.homes.co.jp/tayorini/
³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§2120¡¢URL¡§https://lifull.com/(https://lifull.com/)¡Ë
LIFULL¤Ï¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëLIFE¤ò¡¢FULL¤Ë¡£¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë·Ç¤²¡¢¸Ä¿Í¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Î²ÝÂê¤Þ¤Ç¡¢°Â¿´¤È´î¤Ó¤ò¤µ¤Þ¤¿¤²¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥½ー¥·¥ã¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º¡¦½»Âð¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹¡ÖLIFULL HOME'S¡×¡¢¶õ¤²È¤ÎºÆÀ¸¤ò¼´¤È¤·¤¿¡ÖLIFULL ÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¡¢¥·¥Ë¥¢¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ÖLIFULL ²ð¸î¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÊë¤é¤·¡¦¿ÍÀ¸¤¬°Â¿´¤È´î¤Ó¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤Ë»ö¶È³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£