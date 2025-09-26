¥²¥ª¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼ÒOKURA¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É½¸µÒ¤ÈMEOÂÐºö¤òÌÜÅª¤Ë¡Ö¸ý¥³¥ß¥³¥à¡×¤òÆ³Æþ
³ô¼°²ñ¼Òmov¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏî´ À¿¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢Å¹ÊÞ¸þ¤±½¸µÒ°ì¸µ²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¸ý¥³¥ß¥³¥à¡×¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥²¥ª¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§±óÆ£ ·ëÂ¢¡¢ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×»ö¶È¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥æー¥¹ÀìÌçÅ¹¡ÖOKURA¡×¤ÎMEOÂÐºö¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁ÷µÒ¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ19Å¹ÊÞ¤Ë¤ª¤±¤ëMEO¶¯²½¡¢Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Ë¤è¤ëË¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î½¸µÒ³ÈÂç¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Æ³ÆþÁ°¤Î²ÝÂê
¡ÖOKURA¡×¤Ç¤Ï¡¢Google¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ÊGBP¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿Å¹ÊÞ½¸µÒ¤ò¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»Üºö¤Î°ì¤Ä¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇMEOÂÐºö¤Ï¼ç¤Ë³°Éô¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÀìÌçÀ¤Ë°Ñ¤Í¤Æ»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¤¡¢º£¸å¤Ï»Üºö¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤é²þÁ±¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¤è¤ê¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ëÉ¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤ËMEOÂÐºö¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃßÀÑ¤·¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Google¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë½¸µÒ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢ÊÂÁö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¹âÅÙ¤ÊÊ¬ÀÏµ¡Ç½¤È¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊÂ¿¸À¸ì¡ËÂÐ±þ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥Äー¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æ³Æþ¸å¡¢¸ý¥³¥ß¥³¥à¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È
¸ý¥³¥ß¥³¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Google¥Þ¥Ã¥×·ÐÍ³¤Ç¤ÎÍèÅ¹Î®ÆþÁý²Ã
¸ý¥³¥ß¥³¥à¤Ï¡¢¡ÖGoogle¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡×¤ÎºÇ¾å°ÌÇ§Äê»ñ³Ê¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥×¥í¥À¥¯¥È¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¡×¤òÍ¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿±¿ÍÑ»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢OKURA¤ÏGoogle¥Þ¥Ã¥×¤Î±¿ÍÑ¤òÆâÀ½²½¤·¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤«¤é²þÁ±¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¿×Â®¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¡£Google¥Þ¥Ã¥×·ÐÍ³¤Ç¤ÎÍèÅ¹¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Áý²Ã¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É½¸µÒ¶¯²½
¸ý¥³¥ß¥³¥à¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Google¥Þ¥Ã¥×¤ä¼çÍ×¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡¦¸ý¥³¥ß¤ÎÂ¿¸À¸ìÀ°È÷¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸ÜµÒ¤«¤é¤Î¸ý¥³¥ßÉ¾²Á¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁü¤Î²Ä»ë²½¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢Ë¬ÆüµÒ¤Ë¸þ¤±¤¿¸ú²ÌÅª¤Ê½¸µÒ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ý¥³¥ßÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ë²þÁ±¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÂ¥¿Ê
¸ý¥³¥ßÊ¬ÀÏAI¤¬Google¥Þ¥Ã¥×¤Ê¤É¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¤ò¼«Æ°¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¥ー¥ïー¥É¤äÉ¾²Á¤Î·¹¸þ¤ò²Ä»ë²½¡£Ê£¿ôÅ¹ÊÞ¤ÎÈæ³Ó¤ä»þ·ÏÎó¤Ç¤ÎÊÑ²½¤òÇÄ°®¤·¡¢¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¦¶ÈÌ³¹©¿ô¤Îºï¸º¤È±¿ÍÑ¤ÎºÇÅ¬²½
¸ý¥³¥ß¥³¥à¤Î°ì¸µ´ÉÍýµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê£¿ôÅ¹ÊÞ¤ÎMEO±¿ÍÑ¸úÎ¨²½¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÉô¤Ç¤Î¾ðÊó°ì³ç´ÉÍý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¹ÊÞÂ¦¤ÎÉéÃ´¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡Ö¸ý¥³¥ß¥³¥à¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://kutikomi.com/forretail?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kcomforretail_okura)
¾®Çä¤ÎÅ¹ÊÞ¡¦ECÁ÷µÒ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¿·¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¡Ö¥íー¥«¥ë¥¤¥ó¥Ù¥ó¥È¥ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://kutikomi.com/forretail?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=kcomforretail_okura)
¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤ò¡È¤â¤Ã¤È¡ÉÇä¾å¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö¸ý¥³¥ß¥³¥à¡×¤È¤Ï
¸ý¥³¥ß¥³¥à¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤ò¡É¤â¤Ã¤È¡ÉÇä¾å¤ËÊÑ¤¨¤ë¡ÖÅ¹ÊÞ¸þ¤±½¸µÒ°ì¸µ²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ç¤¹¡£
¸ý¥³¥ßÊ¬ÀÏ¥Çー¥¿¤ò³è¤«¤·¤¿Å¹ÊÞ²þÁ±¤äGoogle¥Þ¥Ã¥×¡¦¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î½¸µÒ¿ôÁý²Ã¡¢Ê£¿ô¤Î¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥ÈÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤Î¹¹¿·¹©¿ô¤Îºï¸º¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¥µ¥¤¥È¤È¤âÏ¢·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¸À¸ì¤ÇÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤ÎÀ°È÷¤ä¸ý¥³¥ßÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±MEOÂÐºö¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°û¿©Å¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢¾®ÇäÅ¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶È¼ï¶È³¦¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¹¤¯¤´ÍøÍÑÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ý¥³¥ß¥³¥àÆÃÄ§¤½¤Î1¡ä
¼«¼ÒHP¤ò´Þ¤à31¥µ¥¤¥È¤ÈÏ¢·È¡ª
Å¹ÊÞ¾ðÊó¡¦¥á¥Ë¥åー¤ä¾¦ÉÊ¡¦Åê¹Æ¤ò°ì³ç´ÉÍý
¸ý¥³¥ß¥³¥à¤Ç¤Ï¡¢¼«¼ÒHP¤äGoogle ¥Þ¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¹ñÆâ³°31¥µ¥¤¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ªÅ¹¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤ä¥á¥Ë¥åー¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¥Þ¥¹¥¿ー¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¥µ¥¤¥È¤ÎÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤äÅê¹ÆÆâÍÆ¤ò°ì³ç¤Ç¹¹¿·¤Ç¤¡¢¹©¿ôºï¸º¤ä¤ªÅ¹¤Ø¤Î½¸µÒ»Üºö¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ý¥³¥ß¥³¥àÆÃÄ§¤½¤Î2¡ä
¸ý¥³¥ß¤ò°ì¸µ´ÉÍý¡ªAI¤¬Ê¬ÀÏ¡¦ÊÖ¿®¤ò¥µ¥Ýー¥È
½¸Ìó¤·¤¿¸ý¥³¥ß¤ä¥¢¥ó¥±ー¥È¤òAI¤¬²òÀÏ¡¦¥¹¥³¥¢²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¬ÀÏ¤ÎÆñ¤·¤¤¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤òÍÍ¡¹¤Ê¼´¤ÇÄêÎÌÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤äÅ¹ÊÞ²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ý¥³¥ß¤ÎÊÖ¿®¤âAI¤¬¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ý¥³¥ß¥³¥àÆÃÄ§¤½¤Î3¡ä
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¤â¡ªºÇ¿·¾ðÊó¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿MEOÂÐºö
¸ý¥³¥ß¥³¥à¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊGoogle¥Þ¥Ã¥×¤äÂç½°ÅÀÉ¾¤Û¤«³¤³°¥µ¥¤¥È¡¢¼«¼ÒHP¤ÎÅ¹ÊÞ¸¡º÷¥Úー¥¸¤ò°ì³ç¤Ç´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ý¥³¥ß¥³¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ëmov¤Ï¡¢¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖË¬Æü¥é¥Ü¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤ÆMEOÂÐºö¤ò¤´»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Ë¬Æü¥é¥Ü¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÃ´Åö¼Ô¡¦Ë¬Æü¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¸þ¤±¤ËË¬Æü³°¹ñ¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¤ä¥Çー¥¿¤òËèÆüÇÛ¿®¤¹¤ë¡¢¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£
Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤Î¹ñÀÒÊÌ¤Ç¤ÎÍèÆü¿ô¤äÆþ½Ð¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ëー¥È¾ðÊó¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¾õ¶·¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Çー¥¿¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Æ¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÎÊý¿Ë¤äÆ°¸þ¡×¤ä¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ëÊä½õ¶â¤Î¾ðÊó¡×¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐºö¤Ë¤ª¤±¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Êµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡Ö¸ý¥³¥ß¥³¥à¡×Æ³Æþ´ë¶ÈÍÍ
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥²¥ª¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
½êºßÃÏ ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶èÉÙ»Î¸«Ä®8ÈÖ8¹æOMC¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ¡§±óÆ£ ·ëÂ¢
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.geonet.co.jp/
¡Ö¸ý¥³¥ß¥³¥à¡×±¿±Ä´ë¶È
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òmov
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì1-32-12 ½ÂÃ«¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー¥¿¥ïー10F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÅÏî´ À¿
ÀßÎ©¡§2015Ç¯9·î
URL¡§ http://mov.am/
