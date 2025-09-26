³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¡¢´ë¶È¤Î4¼Ò¤Ë1¼Ò¤¬¸ÛÍÑ¡¡14.3¡ó¤ÏºÎÍÑ¡Ö³ÈÂç¡×¡¡¡Ö¶µ°é¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤Î²ÝÂê¤Ï°ÍÁ³¹â¿å½à¡¡±ß³ê¤ÊÏ«»È´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤¬É¬Í×
³ô¼°²ñ¼ÒÄë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢Á´¹ñ2Ëü6,162¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Î¸ÛÍÑ¡¦ºÎÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÆ°¸þÄ´ºº¤Ï¡¢Á°²ó2024Ç¯2·î¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢º£²ó¤Ç2²óÌÜ¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¡¢³°¹ñ¿Í¤ò¡Ö¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×´ë¶È¤Ï24.7¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢Á°²óÄ´ºº¡Ê2024Ç¯2·î¡Ë¤«¤é1.0¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¡¢ºÎÍÑ³ÈÂç¤Î°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë´ë¶È¤Ï14.3¡ó¤À¤Ã¤¿¡£³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Î¸ÛÍÑ¡¦ºÎÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¥ë¤ä¸ì³Ø¤Ê¤É¤Î¶µ°é¡×¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¡£³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¼çÆ³¤Î²¼¡¢±ß³ê¤ÊÏ«»È´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¢¨Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î18Æü～8·î31Æü¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡Ë
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ2Ëü6,162¼Ò¡¢Í¸ú²óÅú´ë¶È¿ô¤Ï1Ëü701¼Ò¡Ê²óÅúÎ¨40.9¡ó¡Ë
³°¹ñ¿Í¤ò¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï24.7¡ó¡¡¸Ä¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¶È¤ÇºÎÍÑ³ÈÂç¤Î·¹¸þ
³°¹ñ¿Í¤Î¸ÛÍÑ¡¦ºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¸½ºß¡Ö¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×´ë¶È¤Ï24.7¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢Á°²óÄ´ºº¡Ê2024Ç¯2·î¡Ë¤«¤é1.0¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸½ºß¡Ö¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×´ë¶È¤Ï58.1¡ó¡ÊÁ°²óÈæ1.1¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¡Ö¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÎÄã²¼Ê¬¤¬¸½ºß¡Ö¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¾å¾ºÊ¬¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤ÎºÎÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß³°¹ñ¿Í¤ò¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤ÄºÎÍÑ¤òÁý¤ä¤¹°Õ¸þ¤Î´ë¶È¤ÏÁ°²óÄ´ºº¤«¤é1.4¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¡¢3.1¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¸å¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤Ï11.2¡ó¡ÊÁ°²óÈæ1.0¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Î¾¼Ô¤Î¹ç·×14.3¡ó¡ÊÆ±2.4¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¡Ë¤Î´ë¶È¤¬³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤òºÎÍÑ³«»Ï¡¦³ÈÂç¤¹¤ë°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¶È¼ïÊÌ¤Î³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÎºÎÍÑ¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿ÍºàÇÉ¸¯¡¦¾Ò²ð¡×¤¬36.6¡ó¡ÊÆ±2.8¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¡Ë¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö³Æ¼ï¾¦ÉÊ¾®Çä¡×¡Ê29.5¡ó¡¢Æ±7.8¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¡Ë¡¢¡Ö°û¿©Å¹¡×¡Ê28.2¡ó¡¢Æ±15.8¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£¾å°Ì10¶È¼ï¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È¤ä¾®Çä¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸Ä¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¶È¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Á°²óÄ´ºº¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢£µ£±¶È¼ïÃæ£±£¶¶È¼ï¤Ç³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÎºÎÍÑ³ÈÂç¤Î³ä¹ç¤¬¾å¾º¤·¡¢35¶È¼ï¤¬Äã²¼¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤é¾å°Ì10¶È¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö°û¿©Å¹¡×¡Ö±¿Í¢¡¦ÁÒ¸Ë¡×¡ÖÇÀ¡¦ÎÓ¡¦¿å»º¡×¡Ö¥Ñ¥ë¥×¡¦»æ¡¦»æ²Ã¹©ÉÊÀ½Â¤¡×¡Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¦·ÙÈ÷¡¦¸¡ºº¡×¤Î£µ¶È¼ï¤¬ÆÃÄêµ»Ç½¤ÎÊ¬Ìî¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³°¹ñ¿Í¸ÛÍÑ¤Î²ÝÂê¡¢¡Ö¶µ°é¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÆÍ½Ð¤¹¤ë¤â¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤Ë·ç¤±¤ë
³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ò¸ÛÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¹¥¥ë¤ä¸ì³Ø¤Ê¤É¤Î¶µ°é¡×¡Ê55.8¡ó¡¢Á°²óÈæ0.7¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¡Ë¤È¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¡Ê55.7¡ó¡¢Æ±0.7¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¡Ë¤¬50¡ó¤ò¾å²ó¤ê¡¢Á°²óÄ´ºº¤Ë°ú¤Â³¤ÆÍ½Ð¤·¤Æ¹â¤«¤Ã¤¿¡£´ë¶È¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¡¢µ»½Ñ¼Ô¸õÊä¤ÎÊý¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ì³ØÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²ñ¼ÒÂ¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿Í¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¡×¡ÊÀìÌç¥µー¥Ó¥¹¡¢»°½Å¸©¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤ò¹Ö¤¸¤é¤ì¤º¡¢Ï«»È¤È¤â¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö½¡¶µ¤Ë¤è¤ëÀ¸³èÍÍ¼°¤Ê¤É¤Î°ã¤¤¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡×¤Ï24.3¡ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª¤è¤½4¼Ò¤Ë1¼Ò¤¬²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¡Ö²áµî¤Ë¸ÛÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤«¤é´ûÂ¸¼Ò°÷¤ÈÍ»ÏÂ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ï¢Íí¤Ê¤·¤Ç¤Î·ç¶Ð¤ä¤¹¤°¤Ë¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê·úÀß¡¢°¦ÃÎ¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÎºÎÍÑ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë°Õ¸þ¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤Ï14.3¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¿Í¼êÉÔÂ´¶¤Î¶¯¤¤¸Ä¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¶È¤Ê¤É¤Ç¤ÏºÎÍÑ³ÈÂç¤Ë°ÕÍßÅª¤Ê·¹¸þ¤¬É½¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯9·î¤ËÆÃÄêµ»Ç½¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¼«Æ°¼Ö±¿Á÷¶È¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢±¿Á÷¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ³°¹ñ¿Í¤ÎºÎÍÑ³ÈÂç¤Ø¤Î°Õ¸þ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¶È¼ï¤Ç¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤Î¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÆÃ¤Ë³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ò¸ÛÍÑ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Ï¶¯¤Þ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Î¸ÛÍÑ¡¦ºÎÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¥ë¤ä¸ì³Ø¤Ê¤É¤Î¶µ°é¡×¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤¬Âç¤¤Ê¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¸Ä¡¹¤Î´ë¶È¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤Ë¤Ï¸Â³¦¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤¬¼çÆ³¤·¡¢±ß³ê¤ÊÏ«»È´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡ã»²¹Í¡ä³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¡¦¸ÛÍÑ»ö¶È½ê¤Î¿ä°Ü
¼ç¤Ê´ë¶È¤«¤é¤ÎÀ¼¡§¶È¼ï51Ê¬Îà¸ÛÍÑ¡¦ºÎÍÑ¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê°Õ¸«
- ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤«¤é¤Îµ»Ç½¼Â½¬À¸¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏÊý¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤¬Ãø¤·¤¯¡¢¿·Â´ºÎÍÑ¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼Â½¬À¸¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÅ´¹Ý¡¦ÈóÅ´¡¦¹Û¶È¡Ë
- ¼õ¤±Æþ¤ìµ¡´Ø¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼«Æ°¼Ö¡¦Æ±ÉôÉÊ¾®Çä¡Ë
- ¤è¤¤¿Íºà¤Ï³°¹ñ¿Í¤Ë¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¡²ñ¤òÆ¨¤µ¤ººÎÍÑ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÀìÌç¥µー¥Ó¥¹¡Ë
¸ÛÍÑ¡¦ºÎÍÑ¤Ëº¤Æñ¤¬¤¢¤ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«
- Åö¼Ò¤Ç¤Î¼è°·²ßÊª¤¬Â¿ÉÊ¼ï¤Î¤¿¤á¡¢¶ÈÌ³¤ÎÊ¿½à²½¤¬º¤Æñ¡£¶ÈÌ³¤Î¿ë¹Ô¾å¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤êºÎÍÑ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê±¿Í¢¡¦ÁÒ¸Ë¡Ë
- ¿ÍºàÉÔÂ¤Î¤¿¤áºÎÍÑ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÌ¾ï¤Îµá¿Í¤Ç¤Ï±þÊç¤¬¤Ê¤¤¡Ê°û¿©Å¹¡Ë
- ¸½ºß¤Î½¢Ï«¥Ó¥¶¤Ë¤ª¤±¤ë¥ëー¥ë¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤ò¸½¾ìºî¶È°÷¤È¤·¤ÆÀµ¼Ò°÷¤ÇºÎÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡Ê·úÀß¡Ë