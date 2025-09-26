¥Ï¥ä¥È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡¢BLE¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿·´¶³Ð¤Î¼¼Æâ°ÌÃÖ¾ðÊó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ö¤É¤³¤Í¡×¤ò¥ê¥êー¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ä¥È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÍÃ«»°±ÉÄ®12-5¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÜ´Ö Î´¡¢°Ê²¼¥Ï¥ä¥È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢Bluetooth Low Energy¡ÊBLE¡Ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼¼Æâ¤Ç¤Î¿Í¤äÊª¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ö¤É¤³¤Í¡×¤ò¡¢ËÜÆü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¥ê¥êー¥¹ÇØ·Ê¡§¼¼Æâ°ÌÃÖ¾ðÊóÇÄ°®¤Î²ÝÂê
GPS¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤ÉÂ±¡Æâ¤ä¹©¾ì¤Ê¤É¤Î²°Æâ´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°åÎÅµ¡´ï¤ä»ñºà¤Î½êºß³ÎÇ§¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÇÛÃÖ¾õ¶·ÇÄ°®¡¢¶ÛµÞ»þ¤Î°ÂÈÝ³ÎÇ§¤Ê¤É¤Ï¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤È°ÂÁ´´ÉÍý¤Î´ÑÅÀ¤«¤é½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î²°Æâ°ÌÃÖ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Âç¤¬¤«¤ê¤Ê¹©»ö¤äÊ£»¨¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤È¼ê´Ö¤¬¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ö¤É¤³¤Í¡×¤Î³µÍ×¤ÈÆÃÄ¹
¡Ö¤É¤³¤Í¡×¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢**¡Ö´ÊÃ±ÀßÃÖ¡×¤È¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÄÌÃÎ¡×**¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¼¼Æâ°ÌÃÖ¾ðÊó²Ä»ë²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡Ö¤É¤³¤Í¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡Û
£±. GPSÉÔÍ×¡¢¹âÀºÅÙ¤Ê¼¼Æâ°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò²Ä»ë²½
BLE¥Óー¥³¥ó¤ÈÃæ·Ñ¥Îー¥É¡Ê¥ì¥·ー¥Ðー¡Ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢GPS¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡¢¿Í¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´µ¼ÔÍÍ¤Ê¤É¡Ë¤äÊª¡Ê°åÎÅµ¡´ï¡¢»ñºà¤Ê¤É¡Ë¤ÎÀµ³Î¤Ê½êºß¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ä¾´¶Åª¤Ê¥Õ¥í¥¢·×²è²èÌÌ¾å¤Ç¡¢¸½ºß¤Î°ÌÃÖ¤¬°ìÌÜ¤Ç³ÎÇ§²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£². ÀßÃÖ¤¬¶Ë¤á¤Æ´ÊÃ±¡£´ûÀßWiFi¤ÏÉÔÍ×
Ãæ·Ñ¥Îー¥É´Ö¤ÎÄÌ¿®¤ËLPWA¡ÊLow Power Wide Area¡Ë¤ÎÄÌ¿®µ¬³Ê¤Ç¤¢¤ëLoRa¥×¥í¥È¥³¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¬¤«¤ê¤ÊÇÛÀþ¹©»ö¤ä´ûÀß¤ÎWi-Fi¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³ÆÉô²°¤ÎÅÅ¸»¤È¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³´Ä¶¤¬°ì¤Ä¤¢¤ì¤ÐÀßÃÖ¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¡¢±¿ÍÑ³«»Ï¤Þ¤Ç¤Î¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤òÃ»½Ì¤·¤Þ¤¹¡£
£³. Éô²°¤Î½ÐÆþ¤ê¤ä°Û¾ï¤òÂ¨»þLINE/¥áー¥ë¤Ç¥¢¥éー¥ÈÄÌÃÎ
¡ÖÉô²°¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÉô²°¤«¤é½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤Î°ÜÆ°¤ä¡¢¡Ö¥Ü¥¿¥ó¤¬²¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¸Æ½Ð¤·¡Ë¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÄã²¼¡×¤Ê¤É¤Î°Û¾ï¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢´ÉÍý¼Ô¤ØLINE¤ä¥áー¥ë¤ÇÂ¨»þ¤ËÄÌÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎµÞÊÑÂÐ±þ¡¢×Ñ×Ë¸¡ÃÎ¡¢ºî¶È¤ÎÄäÂÚ¤Ê¤É¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÄ°®¤·¡¢¿×Â®¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
3. ³èÍÑ¥·ー¥ó¡Ê¡Ö¤É¤³¤Í¡×¤¬³èÌö¤¹¤ë¾ì½ê¡Ë
¡Ö¤É¤³¤Í¡×¤Ï¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¾ì½ê¤Ç¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È°ÂÁ´´ÉÍý¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
³èÍÑ¥·ー¥ó¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑÎã
¡¡ÉÂ±¡¡¦²ð¸î»ÜÀß
¡¡¶ÛµÞ»þ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Îµï¾ì½êÇÄ°®¡¢°åÎÅµ¡´ï¤ä¼Ö°Ø»Ò¤Î½êºß´ÉÍý¡¢
¡¡´µ¼ÔÍÍ¤Î¥Êー¥¹¥³ー¥ëÂÐ±þ¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¡£
¡¡À½Â¤¸½¾ì¡¦ÁÒ¸Ë
¡¡ºî¶È¤ÎÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤ÎÆÃÄê¤È¥¹¥¿¥Ã¥ÕÇÛÃÖ¡¢µ¡ºà¤ä¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È¤Î°ÌÃÖÇÄ°®¡¢
¡¡»ñºà¤Î½Ð²Ù¸«¹þ¤ß»þ´ü¤Î´ÉÍý¡£
4. º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¤Ï¡¢·Ù¹ðÅôÏ¢Æ°¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸Ï¢Æ°¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥í¥¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¾å¤Ë½êºß¤òÉ½¼¨
WiFiÉÔÍ×¤ÇÀßÃÖ¤¬´ÊÃ±
À½Â¤¸½¾ì¤Ç¤Î³èÍÑ¥¤¥áー¥¸
Æ¹ÂÎÍúÎò¤Î°ìÍ÷É½¼¨
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ä¥È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ä¥È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¾ðÊóµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ä¥È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥× Ã´Åö¡§Âçºä ÂÙ¹° E-mail¡§cs@hayato.info TEL¡§03-5925-8088
¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¾Ò²ð¥Úー¥¸: https://www.hayato.info/docone/index.htm
°Ê¾å
2025Ç¯9·î26Æü