ÆüËÜ¥¨¥Í¥ë¥®ーÁí¹ç¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥¨¥ì¥Ó¥¹¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¤Î·ÏÅýÍÑÃßÅÅ½ê³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
ÆüËÜ¥¨¥Í¥ë¥®ーÁí¹ç¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹õÊ¥ À¿Æó¡¢ °Ê²¼¡ÖJPN¡×¡Ë¤ÏÅö¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿´ØÀ¾ÅÅÎÏ´ÉÆâ¤Î·ÏÅýÍÑÃßÅÅ½ê¤ÎÇäÇã·ÀÌó¤ò¡¢¥¨¥ì¥Ó¥¹¥¿³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐÌî ÂóÌï¡¢°Ê²¼ ¡Ö¥¨¥ì¥Ó¥¹¥¿¡×¡Ë¤ÈÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¿·Àß¤µ¤ì¤ë·ÏÅýÍÑÃßÅÅ½ê¤Ï 2026 Ç¯ 3 ·î¤ÎÏ¢·Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¢¥°¥ê ¥²ー¥·¥ç¥ó¤Ï JPN ¥°¥ëー¥×¤Î£Ò£Å£±£°£°ÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÀÁ¤±Éé¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄù·ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·Àß¤µ¤ì¤ëÃßÅÅ½ê¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¶¡µë¤Î°ÂÄê²½¤Ë´óÍ¿¤·¡¢ºÆ¥¨¥ÍÅÅÎÏ¤ÎÉáµÚ¡¦ ³ÈÂç¤Ë»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ì¥Ó¥¹¥¿¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÇÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ö¶È¤ä¥«ー¥Ü¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥å ー¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËºÆ¥¨¥Í´ØÏ¢»ö¶È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¹¹¤Ê¤ëºÆ¥¨¥ÍÆ³Æþ¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Î·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ»ö¶È¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
JPN ¤Ï¡¢º£¸å¤âÅö³ºÃßÅÅÀßÈ÷¤òÍÑ¤¤¤¿±¿ÍÑ¤òÄÌ¤¸¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÆ³Æþ³ÈÂç¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
<»²¹Í»ñÎÁ>
1¡¥·ÏÅýÍÑÃßÅÅ½ê³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/113700/table/30_1_6c6e5fb28591e4a83a15edd2a93b73bb.jpg?v=202509271126 ]
2. ²ñ¼Ò³µÍ×
¢£ ¥¨¥ì¥Ó¥¹¥¿³ô¼°²ñ¼Ò
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/113700/table/30_2_3d861b6948fd1ef9ee7c21cec3936362.jpg?v=202509271126 ]
¢£ ÆüËÜ¥¨¥Í¥ë¥®ーÁí¹ç¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/113700/table/30_3_55f7dd73f95b952202cd2fcd533ee417.jpg?v=202509271126 ]
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÆüËÜ¥¨¥Í¥ë¥®ーÁí¹ç¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¹áÀî¸©¹â¾¾»ÔÎÓÄ®1964-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹õÊ¥ À¿Æó
ÀßÎ©Æü¡§2013Ç¯5·î7Æü
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
»ö¶È³µÍ×¡§ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¡¢½»Âð»ö¶È¡¢¿·ÅÅÎÏ»ö¶È ¤Ê¤É
URL¡§https://www.jpn-energy.jp