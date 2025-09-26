Duolingo¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎÀ©ÅÙ¤Ë»²²è¤·¡¢±Ñ¸ì¶µ°÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖDuolingo English Test¡×¤ÎÆÃÊÌ¼õ¸³»Ù±ç¤ò³«»Ï
Duolingo, Inc.¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Pittsburgh, USA¡¢°Ê²¼¡ÖDuolingo¡×¡Ë¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¾®¡¦Ãæ¡¦¹âÅù³Ø¹»¶µ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿±Ñ¸ì»ñ³Ê¡¦¸¡Äê»î¸³¤ÎÆÃÊÌ¼õ¸³À©ÅÙ¡×¤Ë»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢±Ñ¸ì¶µ°÷¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÂçÉý¤ËÄã¤¤ÈñÍÑ¤ÇDuolingo English Test¤ò¼õ¸³¤Ç¤¡¢¼«¿È¤Î±Ñ¸ìÎÏ¸þ¾å¤ä»ØÆ³ÎÏ¶¯²½¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾ÊÀ©ÅÙ¤È¤ÎÏ¢·È¤ÎÇØ·Ê
ÆüËÜ¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶µ°÷¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤È»ØÆ³ÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬Àß¤±¤¿±Ñ¸ì»ñ³Ê¡¦¸¡Äê»î¸³¤ÎÆÃÊÌ¼õ¸³À©ÅÙ¤¬³ÆÃÄÂÎ¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤Î½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Duolingo¤ÏÀ©ÅÙ¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¡¢±Ñ¸ì¶µ°÷¤Î±Ñ¸ìÎÏ¡¦»ØÆ³ÎÏ¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÀ©ÅÙ¤Ø¤Î»²²è¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Duolingo English Test¤È¤Ï
¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ç¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë±Ñ¸ìÇ½ÎÏÇ§Äê»î¸³¤Ç¤¹¡£´ûÂ¸¤Î±Ñ¸ìÇ½ÎÏÇ§Äê»î¸³¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢³¤³°Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ê¤É±Ñ¸ìÎÏ¤Î¾ÚÌÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤»î¸³¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦¤Ç6,000°Ê¾å¤ÎÂç³Ø¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢U.S. News & World Report ¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦Âç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì100¹»¤Î¤¦¤Á99¹»¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¸¦µæÂç³Ø¥°¥ëー¥×¡ÖU15¡×¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¡Ö¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¡×¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¡ÖGroup of Eight¡ÊGo8¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢³Æ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë°ìÎ®Âç³Ø¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙÏ¢·È¤Ë¤è¤ë»Ù±çÆâÍÆ
ÂÐ¾Ý¡§¾®¡¦Ãæ¡¦¹âÅù³Ø¹»¤Î±Ñ¸ì¶µ°÷
»Ù±çÆâÍÆ¡§ÄÌ¾ï¼õ¸³ÎÁ¤Î75%OFF¡Ê17ÊÆ¥É¥ë¡Ë
ÌÜÅª¡§¶µ°÷¼«¿È¤Î±Ñ¸ìÎÏ¸þ¾å¤ª¤è¤Ó»ØÆ³ÎÏ¶¯²½
¸ú²Ì¡§¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ç±Ñ¸ìÎÏ¤òÂ¬Äê²ÄÇ½
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¾å¸Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢Duolingo¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î±Ñ¸ì¶µ°÷¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢±Ñ¸ìÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëºÇ¤âÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¼êÃÊ¤È¤·¤ÆDuolingo English Test¤ò¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Duolingo¤Ïº£¸å¤â¡¢³Ø½¬¼Ô¤ª¤è¤Ó¶µ°é¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸øÊ¿¤ÇÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤±Ñ¸ìÇ½ÎÏÉ¾²Á¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Duolingo English Test¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ç¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë±Ñ¸ìÇ½ÎÏÉ¾²Á»î¸³¤Ç¤¹¡£´ûÂ¸¤Î±Ñ¸ìÇ½ÎÏÇ§Äê»î¸³¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢³¤³°Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ê¤É±Ñ¸ìÎÏ¤Î¾ÚÌÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤»î¸³¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦¤Ç6,000°Ê¾å¤ÎÂç³Ø¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Duolingo¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Duolingo¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬³Ú¤·¤¯¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿ÌµÎÁ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£²Ê³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ê¤É¡¢42¸À¸ì¡¢¹ç·×100¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥³ー¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈÇ¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î4¤«¹ñ¸ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å³Ø½¬²ÄÇ½¤Ê¸À¸ì¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¸ì³Ø¥¢¥×¥ê¤È¤Ê¤ê¡¢³Ø½¬¼ÔÆ±»Î¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¥²ー¥à´¶³Ð¤Ç³Ø½¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡¢¥¹¥Ôー¥¥ó¥°Îý½¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò´Þ¤à1¥»¥Ã¥È¤òÌó5Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢³°½ÐÀè¤äË»¤·¤¤¿Í¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë·ÑÂ³¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Duolingo Official Website¡§https://ja.duolingo.com/info