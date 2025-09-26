ABB¤ÈLandingAI¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÀ¸À®AI¤ÎÎÏ¤ò²ò¤Êü¤Ä
- ÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¤Ë¤è¤ê¡¢ABB¤ÏLandingAI¤Ë¤è¤ëLandingLens(TM)¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¸¥ç¥óAIµ»½Ñ¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È AI¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ØÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë
- »öÁ°³Ø½¬ºÑ¤ß¥â¥Ç¥ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥Çー¥¿¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡¢¥Îー¥³ー¥É¥Äー¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢AI¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°»þ´Ö¤ò80¡óÃ»½Ì¤·¡¢ÊªÎ®¡¢°åÎÅ¡¢¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½¤ÎÂ®¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤ò²ÃÂ®
- ½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¤³¤Î¶¨¶È¤Ï¡¢ABB¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖAutonomous Versatile Robotics¡Ê¼«Î§·¿ÈÆÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È AVR(TM)¡Ë¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ë
ABB¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥ç¥óAI¤ÎÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¤·¡¢Éý¹¤¤¥æー¥¶ー¤¬¤è¤ê¹âÂ®¤«¤ÄÄ¾´¶Åª¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊAI¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎLandingAI¤ËÅê»ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²è´üÅª¤Ê¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢LandingLens(TM)¤Ê¤É¤ÎLandingAI¤Î¥Ó¥¸¥ç¥óAIµ»½Ñ¤¬ABB¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¹¥¤ー¥È¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿¿¤Ë¼«Î§Åª¤ÇÂ¿ÍÑÅÓ¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ABB¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=1NZ25KWSUKI ]
ABB¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡õ¥Ç¥£¥¹¥¯¥êー¥È¡¦¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Î¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ß¡¦¥¢¥Æ¥£¥¢¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢AI¤Î³×¿·¤È¾¦ÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎºÇ¿·À®²Ì¤Ç¤¹¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÈÆÍÑÀ¤È¼«Î§À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÀ½Â¤¶È°Ê³°¤Ë¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³èÍÑÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ªµÒÍÍ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¥í¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤Î¼ûÍ×¤Ï¡¢½ÀÆðÀ¤Î³ÈÂç¡¢Æ³Æþ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¹âÂ®²½¡¢¤½¤·¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤äÁàºî¤ËÉ¬Í×¤ÊÀìÌç¥¹¥¥ë¤ÎÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LandingAI¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ó¥¸¥ç¥óAI¤ÎÀßÃÖ¤ÈÆ³Æþ¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ï¿ô½µ´Ö¤«¤é¿ô»þ´Ö¤Ø¤ÈÃ»½Ì¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¥¹¥Þー¥È¤Ç¿×Â®¤Ë¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
º£²ó¤ÎÄó·È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ABB¤ÏABB¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ëÉôÌç¤Ç¤¢¤ëABB Robotics Ventures¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ù¥ó¥Á¥ãーÅê»ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÉôÌç¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤È¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¤Íè¤ò·Áºî¤ë³×¿·Åª¤Ê¥¢ー¥êー¥¹¥Æー¥¸¤Î´ë¶È¤È¤Î¶¨¶È¤ÈÅê»ñ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Åê»ñ¤ÎºâÌ³Åª¾ÜºÙ¤Ï³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
LandingAI¤ÎLandingLens¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤äAI¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢ÊªÂÎ¤ä¥Ñ¥¿ー¥ó¡¢·ç´Ù¤òÇ§¼±¤·ÂÐ±þ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥ç¥óAI¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¿×Â®¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢ABB¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ó¥¸¥ç¥óAI¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÈÆ³Æþ»þ´Ö¤òºÇÂç80¡óÃ»½Ì¤·¤Þ¤¹¡£Æ³Æþ¸å¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿¤ä¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¤¬¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«¤éAI¤òºÆ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈÆÍÑÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï½¾Íè¤ÎÀ½Â¤¶È¤òÄ¶¤¨¡¢ÆÃ¤ËÊªÎ®¡¢°åÎÅ¡¢¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤ÎÂ®¤¤Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ°Åª¤Ê´Ä¶¤Ç¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÆ³Æþ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ABB¤Ï¤¹¤Ç¤ËLandingAI¤Îµ»½Ñ¤ò»î¸³Æ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¡¢»ÅÊ¬¤±¡¢¥Ç¥Ñ¥ì¥¿¥¤¥¸¥ó¥°¡¢ÉÊ¼Á¸¡ºº¤Ê¤É¤Î´ûÂ¸¤Î¥Ó¥¸¥ç¥óAI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÅý¹ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LandingAI¤ÎCEO¡¢¥À¥ó¡¦¥Þ¥íー¥Ëー»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖAI¤ÏµÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Îµ¡²ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë»ä¤¿¤Á¤â¿·¤·¤¤¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ó¡¢Å¬±þ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£LandingAI¤Î¥Ó¥¸¥ç¥óAIµ¡Ç½¤ÈABB¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Æ°²½¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¼ÂÍÑÅª¤ÇÍÍÑ¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤è¤ê´ÊÃ±¤ËÆ³Æþ¤·¡¢³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
ABB¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ï¡¢AI¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Äー¥ë¤ò¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¹¥¤ー¥È¤Ë´°Á´Åý¹ç¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Äー¥ë¤Ï¡¢ABB¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥Äー¥ë¤Ç¤¢¤ëRobotStudio(R)¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£RobotStudio(R) ¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥óµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»î±¿Å¾¤ò¤µ¤é¤Ë´ÊÁÇ²½¤·¤Þ¤¹¡£
ABB¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡õ¥Ç¥£¥¹¥¯¥êー¥È¡¦¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ª¤è¤Ó¥Þ¥·¥ó¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¥µ¥×¥é¥¤¥ä¤È¤·¤Æ¡¢²ÁÃÍÁÏÂ¤·¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀß·×¡¢¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢AMR¡¢¥Þ¥·¥ó¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÌÖÍå¤·¤¿Êñ³çÅª¤«¤ÄÅý¹çÅª¤Ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÍ¤¹¤ëÍ£°ì¤Î´ë¶È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤«¤é¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëµ¬ÌÏ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Î´ë¶È¤¬¡¢¤è¤êÃÆÎÏÅª¤Ç½ÀÆð¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ABB ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡õ¥Ç¥£¥¹¥¯¥êー¥È¡¦¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤è¤ê¥êー¥ó¤Ç¥¯¥êー¥ó¤Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Î¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡õ¥³¥é¥Ü¥ìー¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹©¾ì¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Ìó53¥«¹ñ¡¢100°Ê¾å¤ÎµòÅÀ¤ÇÌó11,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£go.abb/robotics(https://new.abb.com/products/robotics/ja)
ABB Robotics Ventures¤Ï¡¢ABB ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ëÉôÌç¤Ç¤¢¤ê¡¢ABB¤Î´ë¶È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ëÉôÌç¤Ç¤¢¤ëABB Ventures¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£2009Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢ABB Ventures¤Ï¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡¢ÅÅ²½¡¢¥âー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ËÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ËÌó5²¯¥É¥ë¤òÅê»ñ¤¤¤Þ¤¹¡£abb.com/ventures(https://global.abb/group/en/technology/ventures)
LandingAI¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëAIµ»½Ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Çー¥¿¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£LandingAI¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê´ë¶È¤ÏAI¤Î²ÁÃÍ¤òÇ§ÃÎ¤·¡¢PoC¡Ê³µÇ°¼Â¾Ú¡Ë¤«¤éËÜÈÖ´Ä¶¤Ø°Ü¹Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ëLandingLens(TM)¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¹½ÃÛ¡¦È¿Éü¡¦Æ³Æþ¤ò¿×Â®¤«¤ÄÍÆ°×¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£LandingAI ¤Ï¡¢Agentic Document Extraction ¤ò´Þ¤à¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿¥Ó¥¸¥ç¥óµ»½Ñ¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤¬¡¢Ê¸½ñ¤ä²èÁü¤Ê¤É¤ÎÈó¹½Â¤²½¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Çー¥¿¤ò¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Coursera ¤Î¶¦Æ±ÁÏÀß¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢Google Brain ¤ÎÁÏÀß¥êー¥Àー¡¢Baidu ¤Î¸µ¥Áー¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥ó»á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ LandingAI ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë AI ¤Î³«È¯¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÆÈ¼«¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Landing.ai(https://landing.ai/)