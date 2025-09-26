Pinterest ¤¬¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¸¡º÷¥¢¥É¤È¿·¤·¤¤¹¹ð¥Äー¥ë¤òÆ³Æþ
Pinterest ¤Ç¤Ï¡¢²èÁü¸¡º÷¤³¤½¤¬Ì¤Íè¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä AI ¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ï¸ÀÍÕ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ë»ë³Ð¤Ç¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤³¤ì¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¸Ç¤Þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤ëÀâÌÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Z À¤Âå¤¬¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎºÝ¤Ë Pinterest ¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢Ãµ¤·¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ë Z À¤Âå¤Î 39% ¤¬ºÇ½é¤Ë¸¡º÷¤¹¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ Pinterest ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹(1)¡£
Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¹¹ð¥µ¥ß¥Ã¥È¡ÖPinterest Presents(TM)¡×¤Ç¡¢Pinterest ¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤Ê¹¹ð¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤Ë¥æー¥¶ー¤Î¹ØÇã°ÕÍß¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥æー¥¶ー¤Ï¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ò¤é¤á¤¤ò¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Pinterest ¤Î¿·¤·¤¤¥È¥Ã¥×¸¡º÷¥¢¥É¤Ç¹¹ð¸¡º÷¤ò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²½
Pinterest ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥æー¥¶ー¤Ï²èÁü¸¡º÷¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Î 45% ¤Ï¸¡º÷·ë²Ì¤Î¾å°Ì 10 ·ï°ÊÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹(2)¡£¿Íµ¤¸¡º÷¥ïー¥É¤Î 96% ¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»ØÄê¤·¤Ê¤¤¸¡º÷¤Ç¤¢¤ê(3)¡¢ Pinterest ¥æー¥¶ー¤Ï¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈó¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹ØÇã°ÕÍß¤Î¹â¤¤¥æー¥¶ー¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Pinterest ¤Ï Pinterest¥È¥Ã¥×¸¡º÷¥¢¥É¤ò¥Æ¥¹¥È¸ø³«¤·¡¢¹¹ð¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤³¤Î¥Ùー¥¿ÈÇ¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹¹ð¤Ï¡¢¸¡º÷·ë²Ì¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¥Ô¥ó¤Î¾å°Ì 10 ·ï°ÊÆâ¤ËÄ¾ÀÜÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¸¥ãー¥Ëー¤¬ºÇ¤â¤è¤¯»Ï¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤è¤ê¤âÀè¤Ë¾¦ÉÊ¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹¹ð¼ç¤Î¥«¥¿¥í¥°¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÀìÍÑ¤Î¹¹ð¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Pinterest ¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¸¡º÷¥¢¥É¤ÎÊ¿¶Ñ¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¹¥ëーÎ¨¡ÊCTR¡Ë¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ 29% ¹â¤¯¡¢¿·µ¬¥æー¥¶ー¤«¤é¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬ 32% ¹â¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹(4)(5)¡£
¤³¤Îµ¡Ç½¤òÀè¹Ô¤Ç»î¤·¤¿ Wayfair ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢CTR ¤¬ 2 ½µ´Ö¤Ç 237% Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿(6)¡£
¥íー¥«¥ëºß¸Ë¹¹ð¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¸þ¾å
»ë³ÐÅª¤Ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÍøÊØÀ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥æー¥¶ー¤Ï¶áÎÙ¤Ç²¿¤¬Çã¤¨¤ë¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Pinterest ¤Î¥íー¥«¥ëºß¸Ë¹¹ð¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾®Çä¶È¼Ô¤ÏÅ¹ÊÞ¼þÊÕ¤Ë¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥æー¥¶ー(7)¤Ëºß¸Ë¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î²Á³Ê¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ê¥À¤Ç½é¤á¤Æ¤³¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤¿ Canadian Tire Company ¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ë¥íー¥«¥ëºß¸Ë¹¹ð¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤è¤ê¤â 48% ¸úÎ¨Åª¤Ë¹ØÇã°ÕÍß¤Î¤¢¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¥êー¥Á¤·¡¢ÍèÅ¹Î¨¤ò 16.5% ¹â¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿(8)¡£
¥Ç¥£¥¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¥Ñ¥ïー¤ò Pinterest ¥¢¥É¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ë³èÍÑ
¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ñー¥Æ¥£¥Çー¥¿¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Äー¥ë¤ä¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ÎºÙÊ¬²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿Åý¹ç¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Pinterest ¥¢¥É¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ë¿·¤·¤¤¥»¥ë¥Õ¥µー¥Ó¥¹¥Äー¥ë¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Pinterest ¥á¥Ç¥£¥¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥³¥Í¥¯¥È¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬¼«¼Ò¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ñー¥Æ¥£¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¡¢¾¦ÉÊ¥«¥¿¥í¥°¡¢¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥Çー¥¿¤ò¹¹ð¥Ñー¥È¥Êー¤È°ÂÁ´¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹¹ð¼ç¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò 1 ¤«½ê¤ÇºîÀ®¡¦´ÉÍý¤·¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ÈÆ©ÌÀÀ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Pinterest Performance+ ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë Pinterest ¤ÎÉý¹¤¤¹¹ð¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Pinterest ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î Kroger Precision Marketing ¤ä Instacart Ads ¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Kroger Precision Marketing ¤Î¥·¥Ë¥¢¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë Christine Foster »á¤Ï¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Þー¥±¥¿ー¤Ï¡¢¾ÃÈñÊ¸²½¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿·µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¹¹ð¼ç¤Ï°Õ»×·èÄê¤È¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¾®Çä¶È¼Ô¤¬»ý¤Ä¹ØÆþ¥Ùー¥¹¤Î¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
Pinterest ¤Î¹¹ð¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó Pinterest Presents ¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥óÆ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Pinterest Business ¥Ö¥í¥°(https://business.pinterest.com/ja/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
