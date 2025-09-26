¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025À¤³¦·è¾¡Àï¡§ºÇÀèÃ¼¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯ÀïÎ¬¤ò°ìµó¸ø³«¡ªÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¸ì¤ë¡¢CVC¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò½é³«ºÅ¡ª
À¤³¦100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¡×À¤³¦·è¾¡Àï¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢ÊÆ¹ñ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È2ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢À¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢CVC¡Ë¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤¬¥²¥¹¥È¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡ÖCVC¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ß¥Êー¡×¤ò½é³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡ÖCVC±¿±Ä¤Î¾ãÊÉ¤È¤½¤ÎÂÇ³«ºö¡×¤«¤é¡ÖCVC¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ëÍýÍ³¤ÈÀ®¸ù¤¹¤ëCVC¤Î°ã¤¤¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖCVC¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Ï¢·È¤ÎÌ¤ÍèÁü¡×¤Þ¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤¿¤Á¤¬¼ÂÂÎ¸³¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Ï¢·È¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥êー¥Àー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ÂÁ©Åª¤«¤Ä»É·ãÅª¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸»Ö¤ò»ý¤ÄÃç´Ö¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¾ðÊó¸ò´¹¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤ò¿¼¤á¤ëÀä¹¥¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥ß¥Êー½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï»²²Ã¼Ô¸ÂÄê¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥²¥¹¥È¥¹¥Ôー¥«ー¤ä»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÄÇ½À¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹¤²¤ë¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÆüËÜ¸ìÆ±»þÄÌÌõ¤ÎÄó¶¡¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚCVC¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ß¥Êー¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¥¹¥Ôー¥«ー¡Û
¡¦HP¥Æ¥Ã¥¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º Partner ¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡¦¥Ç¥ë¡¦¥×¥ê¥ªー¥ì»á
¡¦IBM¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º Operating Partner ¥¢¥Ê¡¦¥í¥Ú¥¹»á
¡¦Amazon Web Services Worldwide Venture Innovation Lead ¥¤¥§¥ì¥Ê¡¦¥¸¥ç¥Õ¥§¡¦¥ï¥¤¥ë»á
¡¦¥Ç¥í¥¤¥È Managing Partner ¥¿¥ê¥¢¡¦¥¢¥Ö¥é¥â¥¦¥£¥Ã¥Ä»á
¡¦Intel¥¥ã¥Ô¥¿¥ë Investment Director ¥¢¥ô¥£¡¦¥Ð¥é¥É¥ï¥¸»á
¡¦3M¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º Director and Head of Silicon Valley ¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó»á
¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¥Æ¥ó¥×¥ë¥È¥ó Senior Vice President ¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦¥¥ó¥°»á
¡¦¥¢¥É¥Ó Corporate Development and Ventures ¥Þ¥ó¥×¥êー¥È¡¦¥³ー¥ê»á
¡¦¥µ¥à¥¹¥ó Managing Director ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¥©¥ó»á
¡¦Shell¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º Partner ¥ô¥£¥«¥¹¡¦¥°¥×¥¿»á
¡¦¥¥ã¥¿¥Ô¥éー Corporate Ventures ¥Ê¥ó¥·ー¡¦¥Æ¥¯¥ì¥Ã¥Á»á
¡¦¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¥µ¥Ã¥¯¥¹ VC Coverage Investment Banking ¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Þー¥´¥ê¥ó»á
¡¦SoftBank¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥É Executive Managing Partner ¥Ê¥ô¥Ëー¥È¡¦¥´¥Ó»á
¡¦Sony¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥É Managing Director US ¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Î¥íー¥Ë¥ã»á
¡¦¥Þ¥é¥½¥ó Strategy and Business Development ¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Èー¥Ö»á
¡¦¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥Ù¥ó¥Ä Director, Americans M&A, Ventures and Partnerships ¥Û¥êー¡¦¥¦ー»á
¡¦¥¹¥¤¥¹¥³¥à¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º Investment Partner ¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¯¥¨¥ó¥Ä»á
¡¦SK¥Æ¥ì¥³¥à¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º. Senior Investment Director ¥·¥§¥·¡¦¥¢¥Þ¥¹¥Ê¥É¥¥»á
¡¦Snowflake Director of Corporate Development ¥±¥ó¥È¡¦¥Ç¥£¥¨¥Ã¥×»á
¡¦CoreWeave Vice President ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Õー¥Ðー»á
¡¦Micron Ventures Investment Director ¥Ø¥ó¥êー¡¦¥Õ¥¡¥ó»á
ÆÃ¤ËÆüËÜ¤«¤é¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½ÐÄ¥¤òÄÌ¤¸¤Æ¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤äÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¡¢1½µ´Ö¤òÄÌ¤¸¤¿µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢Âç´ë¶È¤Î·Ð±ÄÁØ¡¢¥È¥Ã¥×¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤«¤é¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÃÎ¸«¤òÄ¾ÀÜÆÀ¤é¤ì¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ë»²²Ã¼Ô¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¾ðÊó¸ò´¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹¤²¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Î¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤µ¡²ñ¤Î¤¿¤á¡¢»ÄÀÊ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×WÇÕ¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Êー¥ì2025³µÍ×¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î15Æü(¿å) - 10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë
[Day 1] 10·î15Æü(¿å)¡§½à·è¾¡(https://www.startupworldcup.io/semifinals)
[Day 2] 10·î16Æü(ÌÚ)¡§¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×(https://www.startupworldcup.io/workshops) & CVC¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ß¥Êー(https://www.startupworldcup.io/corporateseminar)
[Day 3] 10·î17Æü(¶â)¡§À¤³¦·è¾¡Àï(https://www.startupworldcup.io/grand-finale) & ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー(https://www.startupworldcup.io/networking-party)
²ñ¾ì¡§Hilton Union Square, San Francisco (333 O'Farrell St, San Francisco, CA 94102)
À¤³¦·è¾¡ÀïWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://www.startupworldcup.io/grand-finale
¥Á¥±¥Ã¥È¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡§ https://is.gd/Nl85D4
¢£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢À¤³¦100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÍ½Áª¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢³×¿·Åª¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¬½¸¤Þ¤ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤éËèÇ¯3Ëü¼Ò°Ê¾å¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤ÎÃæ¤«¤é¡¢³ÆÃÏ°èÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿ÂåÉ½´ë¶È¤¬ÊÆ¹ñ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ç¤ÎÀ¤³¦·è¾¡Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢Í¥¾¡Åê»ñ¾Þ¶â100ËüÊÆ¥É¥ë¡ÊÌó1²¯5ÀéËü±ß¡Ë¤ò·ü¤±¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÍ½Áª¤Ïº£Ç¯3¤«½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¶å½£¡¢Åìµþ¡¢ÅìËÌ¤Ç¹ç·×8,000¿Í°Ê¾å¤ÎÂç¼ê´ë¶È¡¢Åê»ñ²È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¡¹¤Ê¤É¤¬¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ä´ÑµÒ¤È¤·¤Æ²ñ¾ìµÚ¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¶È³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¡¢»ö¶ÈÄó·È¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÍ½Áª¤À¤±¤ËÆÃÊÌ¤Ë1²¯5ÀéËü±ßµ¬ÌÏ¤ÎÅê»ñ¾Þ¶â¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½Áª¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë»ñ¶â³ÍÆÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢ÁíÀªÌó8,000 Ì¾¤Î´ÑµÒ¤¬¸«¼é¤ëÃæ¤ÇÆüËÜÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¡¢ÆüËÜÂåÉ½´ë¶È3 ¼Ò¤¬À¤³¦¤ØÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¶¯¹ë¤È¶¥¤¤¹ç¤¦»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÈà¤é¤¬À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯Âç¤¤ÊÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¶å½£Í½ÁªÂåÉ½¡§ ¥È¥¤¥á¥Ç¥£¥«¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://toymedical.jp/¡Ë
¡¦ÅìµþÍ½ÁªÂåÉ½¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒAcompany¡Êhttps://acompany.tech/¡Ë
¡¦ÅìËÌÍ½ÁªÂåÉ½¡§ AZUL Energy ³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://azul-energy.co.jp/¡Ë
¢£¥Ú¥¬¥µ¥¹¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ú¥¬¥µ¥¹¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¤ÏÊÆ¹ñ¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¡¢À¤³¦40¼Ò°Ê¾å¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤«¤éLP½Ð»ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë280¼Ò°Ê¾å¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÅê»ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É¡¢¥á¥¿¥Ã¥×¥¹¡¢¥¨¥¢¥È¥ê¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¥é¥Ü¡¢AI CROSS¤È¤¤¤Ã¤¿´û¤Ë¾å¾ì¤·¤¿´ë¶È¤Î¤Û¤«¡¢Mujin¡¢SkyDrive¡¢¥Æ¥é¥âー¥¿ー¥º¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥¡¡¢FiNC Technologies¡¢¥é¥¤¥Õ¥¤¥º¥Æ¥Ã¥¯¡¢WizWeÅù¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê»ñÀè¤Î³¤³°Å¸³«¤ä»ö¶ÈÄó·È¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤Î»Ù±çÅù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*¾åµ¤ÎÅê»ñÀè´ë¶È¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¥Ú¥¬¥µ¥¹¤ÎÁ´Åê»ñÀè´ë¶È¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
https://ja.pegasustechventures.com/
