¡ÚÇ¯¼ý999Ëü±ß¡Ûµ¡³£³Ø½¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°Æ·ï2025Ç¯ºÇ¿·¡Ã¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹Éû¶ÈÄ´ºº
¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¦Ê£¶È¡¦Éû¶È¤Îµá¿Í¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ØSOKUDAN(¥½¥¯¥À¥ó)(https://sokudan.work/)¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢CAMELORS³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.camelors.com/)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄº¬ Ì÷Ç·¡Ë¤¬¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ºÇ¿·¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¦Éû¶È¤Î¡Öµ¡³£³Ø½¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°Æ·ï¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
Ìó5,500·ï¤ÎSOKUDAN(https://sokudan.work/)¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂºÝ¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¦Éû¶È°Æ·ï¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¤«¤éºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー
¡¦°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï999Ëü±ß
¡¦½µ3Æü°Ê²¼¤Î°Æ·ï¤¬55%Ä¶
¡¦¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È°Æ·ï¤¬81%Ä¶
¢£ÌÜ¼¡
¡¦µ¡³£³Ø½¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý
¡¦µ¡³£³Ø½¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥ê¥âー¥È²ÄÈÝ¡¢²ÔÆ¯Æü¿ô
¡¦µ¡³£³Ø½¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°Æ·ï¤ÎÂ¿¤¤¶È³¦¡¢¿¦¼ï
¡¦µ¡³£³Ø½¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÆÃÄ§¡¢¤Ê¤É
¢£Ä´ºº·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ú2025Ç¯¡Ûµ¡³£³Ø½¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¡¢°Æ·ï¿ô¡Ã¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹Éû¶ÈÄ´ºº(https://magazine.sokudan.work/post/OWCDhvig)
Ä´ººÂÐ¾Ý
SOKUDAN(https://sokudan.work/)¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µá¿Í°Æ·ï¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¤ÎÃ±²Á¤È²ÔÆ¯»þ´Ö¤«¤éÊ¿¶Ñ»þµë¤ò·×»»¤·¡¢¤½¤ÎÊ¿¶Ñ»þµë¤«¤é1Æü8»þ´Ö¡¢·î21Æü²ÔÆ¯¤ÇÁÛÄê·î¼ý¤ÈÁÛÄêÇ¯¼ý¤ò»î»»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÂÐ¾Ý´ü´Ö
2019Ç¯7·î1·îー2024Ç¯12·î31Æü
¡¦ÂÐ¾Ý°Æ·ï¿ô
¡¡5,524·ï¡¡¢¨°ìÉôÈ´¿è
¢¨ËÜ¥Çー¥¿°úÍÑ¤ÎºÝ¤Î¤ª´ê¤¤
¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ë½ÐÅµÀè¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼µ¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¡§SOKUDAN Magazine https://magazine.sokudan.work
µ¡³£³Ø½¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý
Ê¿¶ÑÇ¯¼ý999Ëü±ß¡Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¿¦¼ïÊÌ Ç¯¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¡Ë
µ¡³£³Ø½¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°Æ·ï¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï999Ëü±ß¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¿¦¼ï¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Ç¤¹¡£1000Ëü±ß¤ÎÂçÂæ¤ËÇ÷¤ë¿å½à¤Ç¡¢AI¡¦µ¡³£³Ø½¬¥Öー¥à¤Ë¤è¤ê´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤òµ»½ÑÌÌ¤Ç¸£°ú¤¹¤ëÀìÌçÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥È¡Ê868Ëü±ß¡Ë¤ò131Ëü±ß¾å²ó¤ëÇ¯¼ý¤Ï¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î¼ÂÁõ¤äMLOps¤Î¹½ÃÛ¤Ê¤É¡¢¤è¤êµ»½Ñ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹âÅÙ¤Ê¥¹¥¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤êµ¡³£³Ø½¬µ»½Ñ¤Î½ÅÍ×À¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç¿Íºà¤Ïº£¸å¤â»Ô¾ì¤ÇºÇ¤â²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ¡³£³Ø½¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°Æ·ï¤Î²ÔÆ¯Æü¿ô
½µ4~5Æü: 44.7%
½µ2~3Æü: 34.2%
½µ1Æü: 21.1%
µ¡³£³Ø½¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï½µ4～5Æü¤¬44.7%¤È²áÈ¾¿ô¤ò²¼²ó¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½µ1Æü¤¬21.1%¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¹â¤¤³ä¹ç¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÂ¾¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¿¦¼ï¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âºÝÎ©¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý999Ëü±ß¤È¤¤¤¦¹âÃ±²Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆ¯¤Êý¤Î½ÀÆðÀ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¡³£³Ø½¬¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤ä¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¼ÂÁõ¤Ê¤É¡¢¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤ò³è¤«¤·¤¿Ã»´ü½¸Ãæ·¿¤Î°Æ·ï¤¬Â¿¤¯¡¢½µ2～3Æü¤â34.2%¤ÈÉý¹¤¤²ÔÆ¯Æü¿ô¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¿¦¼ï¤Ç¤¹¡£AIÊ¬Ìî¤ÎµÞ·ã¤Ê¼ûÍ×³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¤²ÔÆ¯»þ´Ö¤Ç¤âÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë´õ¾¯À¤Î¹â¤¤¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ¡³£³Ø½¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°Æ·ï¤Î¥ê¥âー¥È²ÄÈÝ
¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È(ºßÂðOK): 81.6%
¥ê¥âー¥È(°ìÉô)²Ä: 18.4%
¥ê¥âー¥ÈÉÔ²Ä: 0%
µ¡³£³Ø½¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È¤¬81.6%¡¢°ìÉô¥ê¥âー¥È²Ä¤¬18.4%¤Ç¡¢¥ê¥âー¥ÈÉÔ²Ä¤¬0%¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê·ë²Ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤Î°Æ·ï¤Ç¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¿¦¼ï¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÆ¯¤Êý¤Î¼«Í³ÅÙ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£µ¡³£³Ø½¬¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Ç¤Îºî¶È¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÊªÍýÅª¤ÊÀ©Ìó¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¶ÈÌ³ÆÃÀ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÃ±²Á°Æ·ï¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¾ì½ê¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤Æ¯¤Êý¤¬¼Â¸½¤Ç¤¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Î°Æ·ï¤äÃÏÊýºß½»¤Ç¤ÎÅÔ»ÔÉô°Æ·ï¼õÃí¤Ê¤É¡¢¼ýÆþµ¡²ñ¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤ëÍýÁÛÅª¤Ê¿¦¼ï¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ¡³£³Ø½¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°Æ·ï¤ÎÂ¿¤¤¶È³¦
¤½¤ÎÂ¾IT´ØÏ¢: 30.77%
AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë: 17.31%
¸¦½¤: 12.50%
¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë: 9.62%
¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°: 8.65%
µ¡³£³Ø½¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾IT´ØÏ¢¤¬30.77%¤ÇºÇÂ¿¤Ç¤¹¤¬¡¢AI¶È³¦¤¬17.31%¤È¹â¤¤³ä¹ç¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¿¦¼ï¤ÈÈæ¤Ù¤ÆIT´ØÏ¢¤Î½¸ÃæÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢¸¦½¤¶È³¦¡Ê12.50%¡Ë¤ä¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡Ê9.62%¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¶µ°éÊ¬Ìî¤Ç¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º³Ø½¬¤äÅê»ñÈ½ÃÇ¤Ç¤ÎAI³èÍÑ¤Ê¤É¡¢µ¡³£³Ø½¬µ»½Ñ¤¬Éý¹¤¤¶È³¦¤Ç¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¡Ê8.65%¡Ë¤Ç¤â¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤ÎAIÆ³Æþ»Ù±ç¤äÀïÎ¬Î©°Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ¡³£³Ø½¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°Æ·ï¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥¹¥¥ë
Python 85.71%
SQL 12.24%
µ¡³£³Ø½¬ 2.04%
VBA 1.96%
AWS 1.96%
µ¡³£³Ø½¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°Æ·ï¤Ç¤Ï¡¢Python¤¬85.71%¤È°µÅÝÅª¤Ê¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SQL¤¬12.24%¤ÇÂ³¤¯¤Î¤Ï¡¢¥Çー¥¿½èÍý¤äÁ°½èÍý¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ê¥¹¥¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢µ¡³£³Ø½¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡Öµ¡³£³Ø½¬¡×¥¹¥¥ë¤¬2.04%¤ÈÄã¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ïµ¡³£³Ø½¬¤ÎÃÎ¼±¤¬Á°Äó¤È¤·¤ÆÅöÁ³È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤ÆÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£VBA¤äAWS¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Êµ»½Ñ¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Python¤ò¼´¤È¤·¤Ä¤ÄÉý¹¤¤¥Äー¥ë¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¿Íºà¤¬½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¿¦¼ï¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£SOKUDAN¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹Ä´ººµ»ö¡Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦¥ì¥Ýー¥È¡Ë
SOKUDAN¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ººµ»ö¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦¥ì¥Ýー¥Èµ»ö¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ö¥Çー¥¿¤Ç¤ß¤ë¡×¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¦Éû¶È¤Îµ»ö°ìÍ÷¡ä(https://magazine.sokudan.work/category/freelance_data)
¡ØSOKUDAN¡Ê¥½¥¯¥À¥ó¡Ë(https://sokudan.work/business/)¡Ù¤È¤Ï
