LINEºÎÍÑ´ÉÍý¥Äー¥ë¡ÖºÎ¥Þ¥Ínext¢ä¡×Æ³Æþ¼Ò¿ô1,300¼Ò¤òÆÍÇË
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥íー¥ê¥ó¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ë©Íé ÏÂ¿¿¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢LINE¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÎÍÑ´ÉÍý¥Äー¥ë¡ÖºÎ¥Þ¥Ínext¢ä¡×¤ÎÆ³Æþ´ë¶È¿ô¤¬¡¢1,300¼Ò¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇØ·Ê¡Û¿¼¹ï²½¤¹¤ëºÎÍÑ»Ô¾ì¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó²ÝÂê
¸½Âå¤ÎºÎÍÑ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¸õÊä¼Ô¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ÏÁý¤¨¤¿°ìÊý¡¢E¥áー¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½¾Íè·¿¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡ÖÊÖ¿®¤¬Íè¤Ê¤¤¡×¡Ö´Ø·¸À¤¬ÃÛ¤±¤º¡¢ÆâÄê¼Âà¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤¬´ë¶È¤È¤ÎÏ¢Íí¼êÃÊ¤ËLINE¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤â¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤È¸õÊä¼Ô¤Î´Ö¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¡¢ºÎÍÑ³èÆ°¤òº¬ËÜ¤«¤é¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ×°ø¡Û¡ÖºÎ¥Þ¥Ínext¢ä¡×¤¬1,300¼Ò¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë£³¤Ä¤ÎÍýÍ³
1. ºÎÍÑÀ®²Ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¼ÂÀÓ¤È¥Çー¥¿
¡ÖºÎ¥Þ¥Ínext¢ä¡×¤Ï¡¢ºÎÍÑ¤Î½ÅÍ×»ØÉ¸¡ÊKPI¡Ë¤ò·àÅª¤Ë²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÆâÄê¼ÂàÎ¨¤ò36%²þÁ±¡×¡ÖÁª¹Í°Ü¹ÔÎ¨75%°Ê¾å¡×¡Ö·î55»þ´Ö¤Î¹©¿ôºï¸º¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À®²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÆâÄê¼ÂàÎ¨¤ò7%¤Þ¤ÇÂçÉý¤ËÄã¸º¤·¤¿»öÎã¤ä¡¢ÀâÌÀ²ñ¸å¤ÎÏ¢Íí¶ÈÌ³¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿6～7»þ´Ö¤Îºî¶È¤¬ÂçÉý¤Ëºï¸º¤µ¤ì¤¿»öÎã¤Ê¤É¡¢¶È¼ï¡¦µ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. LINEºÎÍÑ¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤Î¡¢µ¡Ç½Åª¤ÊÍ¥°ÌÀ
Â¿¤¯¤Î¶¥¹ç¤¬¸å¤«¤éLINEÏ¢·Èµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢¡ÖºÎ¥Þ¥Ínext¢ä¡×¤Ï¥µー¥Ó¥¹Àß·×Åö½é¤«¤éLINE¤ò³Ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¸ÄÊÌÂÐ±þ¤ä³ØÀ¸¤ÎÈ¿±þ¥Çー¥¿¤Î²Ä»ë²½¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥°ÌÀ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖLINE¤Î¥á¥Ë¥åーÀßÄê¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¼«¼Ò¤é¤·¤¤ºÎÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡ÖZoom¤ä¥«¥ì¥ó¥ÀーÏ¢·È¤ÇÆüÄø´ÉÍý¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ÀÆðÀ¤Èµ¡Ç½À¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ¥Äー¥ëÄó¶¡¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢È¼Áö·¿¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©
¡ÖºÎ¥Þ¥Ínext¢ä¡×¤Ï¡¢ºÎÍÑ¤ÎÀ®²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈ¼Áö·¿¥µ¥Ýー¥È¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÇ¤¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹Ã´Åö¤¬³Æ¼Ò¤ÎºÎÍÑ²ÝÂê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢À®¸ù¤Þ¤Ç¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤¬¡¢ºÎÍÑ¤òÃ±¤Ê¤ë¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¤ÈÂª¤¨¤ë´ë¶È¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¤³¤ÎÅÙ¡¢1,300¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ë¡ØºÎ¥Þ¥Ínext¢ä¡Ù¤ò¤´Æ³Æþ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ºÎÍÑ¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÊ³Æ®¤µ¤ì¤ë¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´»Ù»ý¤Î»òÊª¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Äー¥ë¥Ù¥ó¥Àー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎºÎÍÑ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
LINEºÎÍÑ´ÉÍý¥Äー¥ë¡ÖºÎ¥Þ¥Ínext¢ä¡×¤È¤Ï
ºÎÍÑ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ÎÎ¾Êý¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
Â¾¤ÎºÎÍÑ´ÉÍý¥Äー¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀâÌÀ²ñ¤äÌÌÀÜ¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Î¼«Æ°²½¡¢Â¾ÇÞÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤ä°ì¸µ´ÉÍý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢LINE¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸õÊä¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¸úÎ¨²½¤·ºÎÍÑÀ®¸ù¤Þ¤ÇÆ³¤¤Þ¤¹¡£
ºÎ¥Þ¥Ínext¢ä¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://line-next.com/
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥íー¥ê¥ó¥¯
ÀßÎ©¡§2014Ç¯1·î6Æü
»ñËÜ¶â¡§30,000,000±ß
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ë©ÍéÏÂ¿¿
½êºßÃÏ¡§¢©651-0096 Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è±À°æÄÌ4-2-2
URL¡§https://arrowlink.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ºÎÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ºÎÍÑ´ÉÍý¥Äー¥ë¡ÖºÎ¥Þ¥Ínext¢ä¡×³«È¯±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡LINE API ´ë²è¡¦¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¥µ¥Ýー¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡LINE¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¡ÖLiny¡×±¿ÍÑ¥µ¥Ýー¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡RPA±¿ÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡AI¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶È¡Êµö²ÄÈÖ¹æ28-¥æ-300729¡Ë
Ç§¾Ú¡¦»ñ³ÊÅù¡§¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¤ÎÇ§Äê¼èÆÀ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ISO/IEC 27001¡Ê¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¡DXÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡¡Ç§Äê»ö¶È¼Ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡LINE Green Badge¡¡Ç§Äê»ñ³Ê¼èÆÀ¼Ô45Ì¾
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼¡À¤Âå´ë¶ÈÉáµÚµ¡¹½ ¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶ÈÇ§Äê ¥´ー¥ë¥É¥é¥ó¥¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶È¡Êµö²ÄÈÖ¹æ28-¥æ-300729¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2025¡ÊÃæ¾®µ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë
Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ëºÎÍÑ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡ÖSaimane¡×¡¡https://www.arrowlink.co.jp/saimane
¡¡¡¦ºÎÍÑ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¡ÖºÎ¥Þ¥Ínext¢ä¡×¡¡https://line-next.com/
¡¡¡¦¹ÔÀ¯¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¥µー¥Ó¥¹¡Ö»ý¤Á±¿¤Ù¤ëÌò½ê¡×¡¡https://liny-gr.com/
¡¡¡¦½¢³è»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖAI½¢³è¥µ¥Ý¤¿¤¯¤ó¡×¡¡https://ai-sapota.jp/
¡¡¡¦²ñ¼Ò¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖAIºÎÍÑÃ´Åö¤¯¤ó¡×¡¡https://ai-tantou.jp/
¡¡¡¦¶ÈÌ³¼«Æ°²½¥µー¥Ó¥¹¡ÖÇÉ¸¯¥í¥Ü¡×¡¡https://hakenrobo.jp/
¡¡¡¦ºÎÍÑÈ¼Áö·¿¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¥ã¥ê¥¢ー¥¯¡×¡¡https://careearc.jp/
¡¡¡¦ºÎÍÑ¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈºîÀ®¥Äー¥ë¡Ötodoke¡×¡¡https://todoke.ne.jp/