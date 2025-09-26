¡ÖBakuraku Best Partner 2025¡×¼õ¾Þ´ë¶È¤òÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼ÒLayerX¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Ê¡ÅçÎÉÅµ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ÖBakuraku Partner Meetup 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖBakuraku Best Partner 2025¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖBakuraku Best Partner 2025¡×¤Î³µÍ×
LayerX¤Ï¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½AI¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹ ¡Ö¥Ð¥¯¥é¥¯¡×¥·¥êー¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ãÈµÄ¡¢·ÐÈñÀº»»¡¢Ë¡¿Í¥«ー¥É¡¢ÀÁµá½ñ¼õ¼è¡¢ÀÁµá½ñÈ¯¹Ô¡¢¶ÐÂÕ´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¡¢´ë¶È¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡Ö¥Ð¥¯¥é¥¯¡×¤Î²ÁÃÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÇ§Äê¥Ñー¥È¥ÊーÀ©ÅÙ¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¡¢²ñ·×»öÌ³½ê¡¦ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¡¢¾¦¼Ò¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶È¼ï¤Î´ë¶ÈÍÍ¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖBakuraku Best Partner 2025¡×¤Ï¡¢¥Ð¥¯¥é¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ä¶ÈÌ³ÊÑ³×¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿Ç§Äê¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2024Ç¯¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÇ¯ÅÙ¤â¡¢Éý¹¤¤¶È¼ï¡¦ÃÏ°è¤Ç¶¨¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î²ÁÃÍÄó¶¡¤Ë´óÍ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶È¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¼õ¾Þ´ë¶È¡Ê·É¾ÎÎ¬¡¦½çÉÔÆ±¡Ë
- ³ô¼°²ñ¼Ò»°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥í¥¯¾ðÊó¥µー¥Ó¥¹
- ¥ê¥³ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
- £Ô£Ï£Í£Á¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥Ä¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò
- ³ô¼°²ñ¼ÒReaLight
- ³ô¼°²ñ¼ÒZERO ONE¡ÊÀÇÍý»ÎË¡¿ÍCROSSROAD¥°¥ëー¥×¡Ë
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥¢¥ó¥É¥·ー
- ÄÔ¡¦ËÜ¶¿ IT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥Ó¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó
È¯É½²ñ¤ÎÍÍ»Ò
¼ø¾Þ¼°¤ÎÍÍ»Ò
¼õ¾Þ´ë¶ÈÂåÉ½¤Î³§ÍÍ
º£¸å¤ÎÅ¸³«
¥Ñー¥È¥ÊーÀ©ÅÙ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³È½¼¤ÈÇ§ÃÎ³ÈÂç¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÇ§Äê¥Ñー¥È¥Êー¥í¥´¡×¡Ö¸øÇ§¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¥í¥´¡×¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÇ§Äê¥Ñー¥È¥Êー³Æ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ì¾»É¡¦Web¥µ¥¤¥È¡¦Äó°Æ»ñÎÁ¤Ê¤É¤Ç¤Î³èÍÑ¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
LayerX¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤¿²ÁÃÍÄó¶¡¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËºÇÅ¬¤Ê·Á¤Ç¡Ö¥Ð¥¯¥é¥¯¡×¤Î²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç§Äê¥Ñー¥È¥Êー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ï°Ê²¼URL¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç§Äê¥Ñー¥È¥Êー
https://go.bakuraku.jp/bakuraku_partner_logo
¸øÇ§¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
https://go.bakuraku.jp/bakuraku_advisor_logo
¢¨¥í¥´¤ÏÊÀ¼Ò¤È¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤Î¤¢¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ë¸Â¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¯¥é¥¯¤È¤Ï
¥Ð¥¯¥é¥¯¤Ï¡¢ãÈµÄ¡¢·ÐÈñÀº»»¡¢Ë¡¿Í¥«ー¥É¡¢ÀÁµá½ñ¼õ¼è¡¢ÀÁµá½ñÈ¯¹Ô¡¢¶ÐÂÕ´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ëAI¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ºÇÀèÃ¼¤ÎAI¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼êÆþÎÏ¤ä»æ¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤«¤é²òÊü¤·¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥³¥¢¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¾®´ë¶È¤«¤éÂç´ë¶È¤Þ¤Ç¡¢15,000¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤È»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://bakuraku.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒLayerX³µÍ×
LayerX¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢SaaS+Fintech¤ò¼´¤Ë¡¢AI¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÂÎ¸³¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£Ë¡¿Í»Ù½Ð´ÉÍý¤ä¿ÍÅª»ñ¸»´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½AI¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ð¥¯¥é¥¯¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤òÌÜ»Ø¤¹¹çÊÛ²ñ¼Ò¡Ö»°°æÊª»º¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë´ØÏ¢µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦¥Çー¥¿³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖAI¡¦LLM»ö¶È¡×¤Ê¤É¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ©¡§2018Ç¯8·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO Ê¡ÅçÎÉÅµ / ÂåÉ½¼èÄùÌòCTO ¾¾ËÜÍ¦µ¤
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ1-13-1 ¶äºÂ¾¾ÃÝ¥¹¥¯¥¨¥¢5³¬
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://layerx.co.jp/
ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://jobs.layerx.co.jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://layerx.co.jp/contact
»ö¶È¥µ¥¤¥È¡§
¡¦¥Ð¥¯¥é¥¯¡§https://bakuraku.jp/
¡¦Ai Workforce¡§https://getaiworkforce.com
¡¦»°°æÊª»º¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡§https://corp.mitsui-x.com/
¡¦¥ª¥ë¥¿¥Ê¡ÊALTERNA¡Ë¡§https://alterna-z.com/