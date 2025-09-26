¡ÖLegalOn: World Leading Legal AI¡×¡¢¸ÄÊÌ¤Î·ÀÌó½ñ¤´¤È¤Ë´ü¸ÂÄÌÃÎÆü¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë¿·µ¡Ç½¤ò¥ê¥êー¥¹
³ô¼°²ñ¼ÒLegalOn Technologies¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼¹¹ÔÌò°÷¡¦CEO¡§³ÑÅÄ Ë¾¡¢°Ê²¼LegalOn Technologies¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¡ÖLegalOn: World Leading Legal AI¡×¡Ê https://www.legalon-cloud.com/(https://www.legalon-cloud.com/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_20250926)¡Ë¤Î¡Ö¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÄÊÌ¤Î·ÀÌó½ñ¤´¤È¤ËÃ´Åö¼Ô¤¬Ç¤°Õ¤ÇÀßÄê¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë´ü¸ÂÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢·ÀÌó¹¹¿·¤ä½ªÎ»¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁê¼êÊý¤È¤Î¸ò¾Ä¤ä¼ÒÆâ¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤Ê·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁá´ü¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖLegalOn¡×¤Î¡Ö¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢·ÀÌóÃ´Åö¼Ô¤Ë·ÀÌó¹¹¿·¡¦½ªÎ»¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÄÌÃÎ¤¹¤ë¥áー¥ë¤òÁ÷¿®¤¹¤ë·ÀÌó´ü¸ÂÄÌÃÎµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢·ÀÌó½ñ¤´¤È¤Ë¼«Í³¤ËÄÌÃÎ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢·ÀÌó¹¹¿·¤ä½ªÎ»¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁê¼êÊý¤È¤Î¸ò¾Ä¤ä¼ÒÆâ¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤Ê·ÀÌó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤âÁá´ü¤ËÄÌÃÎ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÀßÄê¤·¡¢»öÁ°¤Î¼ÒÆâÄ´À°¤ä¸ò¾ÄÊý¿Ë¤ÎºöÄê¤òÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½ÅÍ×¤Ê·ÀÌó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡×¥â¥¸¥åー¥ë¤Î·ÀÌó¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖLegalOn: World Leading Legal AI¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê URL¡§https://www.legalon-cloud.com/(https://www.legalon-cloud.com/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_20250926) ¡Ë
¡ÖLegalOn: World Leading Legal AI¡×¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÈó¸úÎ¨¤ÊË¡Ì³¶ÈÌ³¤ò°ìÁÝ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎË¡Ì³¥Áー¥à¤¬»×¹Í¤È·èÃÇ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢Á´¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£LegalOn Technologies¤ÎË¡Ì³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÈAI¡Ê¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ë¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿Ë¡Ì³¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¿×Â®¤ËÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖLegalOn¡×¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Ì³ÁêÃÌ¤ä¥êー¥¬¥ë¥ê¥µー¥Á¡¢ÏÀÅÀÀ°Íý¡¢·ÀÌó½ñ¥ì¥Ó¥åー¡¢·ÀÌó½ñºîÀ®¤Ê¤É¡¢¹âÅÙ¤«¤ÄÊ£»¨¤ÊË¡Ì³¶ÈÌ³¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖLegalOn Agents¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢³ÆË¡Ì³¶ÈÌ³¤òÊÛ¸î»Î´Æ½¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä³°Éô¾ðÊó¤È¤âÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¼«Î§Åª¤Ë½èÍý¤·¡¢Ë¡Ì³¥Áー¥à¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¡ÖLegalOn¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡ÖLegalOn¡×¾å¤Ë¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤¬¼«Á³¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤Ë¼«Á³¤ÈÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖLegalOn¡×¤ÏË¡Ì³¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¤³¦¿å½à¤ÎË¡Ì³AI¡×¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ÎË¡Ì³¥Áー¥à¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒLegalOn Technologies¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê URL¡§https://legalontech.jp/(https://legalontech.jp/) ¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒLegalOn Technologies¤Ï¡¢AIÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¤ÈË¡Î§¡¦·ÀÌó¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥¬¥ëAI¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£2017Ç¯¤ÎÀßÎ©Åö½é¤«¤é¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥êー¥¬¥ëAI¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡¢¡ÖLegalOn: World Leading Legal AI¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÍ½þÆ³Æþ¼Ò¿ô¤Ï¡¢2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¤Ç7,000¼Ò¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯1·î¤«¤é»ö¶ÈÎÎ°è¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÁ´ÂÎ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢AI¥«¥¦¥ó¥»¥ë¡ÖCorporateOn¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤äAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎºÇÀèÃ¼¤ÎAIµ»½Ñ¤òÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´ë¶È²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒLegalOn Technologies¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒLegalOn Technologies¡Ê¥êー¥¬¥ë¥ª¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡Ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2017Ç¯4·î
ÂåÉ½¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼¹¹ÔÌò°÷¡¦CEO¡¡³ÑÅÄ Ë¾
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ë¡Ì³¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ëAI¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©150-6219 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®1-1 ½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸SHIBUYA¥¿¥ïー19F