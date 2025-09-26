¡ÖEC¡¦Å¹ÊÞ Week¡×¤Î½©Å¸¤Ë¥Öー¥¹½ÐÅ¸
CX¸þ¾åÀ¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖZETA CX¥·¥êー¥º¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ëZETA³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢°Ê²¼ZETA)¤Ï¡¢RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤¬2025Ç¯10·î22Æü(¿å)～24Æü(¶â)¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ¡ÖEC¡¦Å¹ÊÞ Week¡×¤Î½©Å¸¤Ë¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ZETA¤Ï¹âÅÙ¤Ê¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤ä¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¥æー¥¶ー¤ËÎÉ¼Á¤Ê¹ØÇãÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëCX¸þ¾åÀ¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ØZETA CX¥·¥êー¥º¡Ù¤ÎÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥¤¥ÈÆâ¸¡º÷¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¡ÖZETA SEARCH¡×¡¢À¸À®AI¸¡º÷¤«¤é¤ÎÎ®Æþ¿ô¤òºÇÂç²½¤·¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖZETA GEO¡×¤Ê¤É¤Î9À½ÉÊ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥ë¥¢¥Ð¥¦¥È¥é¥¤¥Õ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þー¥È¡¦¥¢¥¤¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥íー¥º¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´Æ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢EC¥µ¥¤¥È¤ä¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ë¤ª¤±¤ëCX¤äÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿·À½ÉÊ¤Ç¤¢¤ëÀ¸À®AI¸¡º÷ºÇÅ¬²½¥µー¥Ó¥¹¡ÖZETA GEO¡×¤ä¡ÖZETA LP¡×¤Î¤´¾Ò²ð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶È³¦ÊÌ¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤äÆ³Æþ¸ú²Ì¤Î·Ç¼¨¡¢³Æ¼ïÀ½ÉÊ»ñÎÁ¡¦»öÎã½¸¤ÎÇÛÉÛ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎCXÀïÎ¬¤Ë¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Î¸¡º÷ÂÎ¸³¤äUX²þÁ±¤Ë²ÝÂê¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Í±×¤Ê¾ðÊó¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ´ü2ÆüÌÜ¤Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥íー¥º¤ÈÅö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î»³ºê¤Ë¤è¤ëÂÐÃÌ·Á¼°¤Î´ðÄ´¹Ö±é¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚZETA¥Öー¥¹¾ðÊó¡Û
¢£²ñ¾ì
ËëÄ¥¥á¥Ã¥» £·¥Ûー¥ë
¢£¾®´ÖÈÖ¹æ
A33-62
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍ×¹à¡Û
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§EC¡¦Å¹ÊÞ Week
¼çºÅ¡¡¡¡¡§RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò
Æü»þ¡¡¡¡¡§2025Ç¯10·î22Æü(¿å)～24Æü(¶â) 10:00～17:00
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»
½»½ê¡¡¡¡¡§¢©261-8550 ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1
¥¢¥¯¥»¥¹¡§https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/access.html
JRµþÍÕÀþ¡Ö³¤ÉÍËëÄ¥±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
ÈñÍÑ¡¡¡¡¡§¾·ÂÔ·ô»ý»²¤ÇÌµÎÁ(¾·ÂÔ·ô¤Ï»öÁ°¿½¹þÍ×)
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾·ÂÔ·ô¡§https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1460273367555249-VOY
ÅöÆü¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Þ¤¹¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ø¼°SNS¡Û
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
[ https://twitter.com/zeta_cx ]
Facebook¥¢¥«¥¦¥ó¥È
[ https://www.facebook.com/zetacom ]
¡ÚCX¸þ¾åÀ¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó ZETA CX¥·¥êー¥º¡Û
EC¾¦ÉÊ¸¡º÷¡¦¥µ¥¤¥ÈÆâ¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó ZETA SEARCH
[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]
¥ê¥Æー¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¹¹ð¥¨¥ó¥¸¥ó ZETA AD
[ https://zeta.inc/cx/products/za ]
À¸À®AI¸¡º÷ºÇÅ¬²½¥µー¥Ó¥¹ ZETA GEO
[ https://zeta.inc/cx/products/zg ]
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°³èÍÑ¥¨¥ó¥¸¥ó ZETA HASHTAG
[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]
¥ì¥Ó¥åー¡¦¸ý¥³¥ß¡¦Q&A¥¨¥ó¥¸¥ó ZETA VOICE
[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]
¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¸þ¾å¥¨¥ó¥¸¥ó ZETA ENGAGEMENT
[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]
EC¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó ZETA BASKET
[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]
OMO¡¦DX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó ZETA CLICK
[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]
¥ì¥³¥á¥ó¥É¥¨¥ó¥¸¥ó ZETA RECOMMEND
[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]
Í½Â¬¡¦¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó ZETA DMP
[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]
¡ÚÌä¹ç¤»Àè¡Û
À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡§info@zeta.inc
IR¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡¡¡§ir@zeta.inc
¢£ ZETA³ô¼°²ñ¼Ò¡¡https://zeta.inc(https://zeta.inc)
½êºßÃÏ¡¡¡§154-0024 ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è»°¸®Ãã²°2-11-22 ¥µ¥ó¥¿¥ïー¥º¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë17F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2005Ç¯8·î
»ñËÜ¶â¡¡¡§96É´Ëü±ß(2024Ç¯10·î1Æü»þÅÀ)
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§»³ºê¡¡ÆÁÇ·
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§CX¸þ¾åÀ¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä